Od procházek zámeckým parkem k prohlídce výstavních sálů mohou od pátku přejít návštěvníci slavkovského zámku. „Jsme velmi rádi, že můžeme přivítat první návštěvníky. Jako historické muzeum už můžeme otevřít naše expozice, i když zatím bez skupinových prohlídek,“ uvedla ředitelka zámku Eva Oubělická. Na své si přijdou zejména rodiny s dětmi. „V přízemní galerii jsme připravili novou výstavu o večerníčcích, v parku máme další z oblíbených hledacích her a pro rodiny bude přístupná i dětská trasa historickými salonky, na které si děti mohou vyluštit šifru pana knížete,“ přiblížila ředitelka. Před zámkem bude v sobotu také oblíbený jarmark.

Návštěvníci se vrací i na mikulovský zámek. „Dlouhou zimu jsme využili k přípravě nových výstav i opravám sálů. Konečně tak můžeme představit například výstavu Keltové pod Pálavou, která návštěvníkům představí dobu, kdy Pálavu okupovaly keltské kmeny a římské legie,“ sdělila Anna Soldánová z mikulovského muzea.Alespoň nádvoří si mohou lidé prohlédnout na oblíbených hradech. O květnových víkendech jsou otevřené přístupné vnější prostory na Pernštejně, Veveří na Brněnsku a Bítově na Vranovsku. Sezonu zahájil i Nový Hrádek u Lukova na Znojemsku. Z Bítova se mohou návštěvníci už vydat i na blízký Cornštejn. Zřícenina je otevřená v květnu o víkendech. Na své si opět přijdou rodiny s dětmi. „Do historie Cornštejna je vtáhne dobrodružná hra inspirovaná pověstmi o Bílé paní a cornštejnském pokladu. V několika zákoutích zříceniny hradu Cornštejna na ně při individuální prohlídce čekají příběhové panely s úkoly,“ lákala autorka hry Monika Mažárová z Jihomoravského muzea ve Znojmě. Právě tato instituce vyhledávanou zříceninu Cornštejn spravuje. (mm)

Dalští tipy z jihu Moravy



Rozhledny



Vyšicko u Mutěnic

Kdy: bez omezení

Kde: Mutěnice

Rozhledna Vyšicko u Mutěnic na Hodonínsku láká turisty. Výletníkům se naskytne krásný výhled nad malebnými vinicemi, které jsou rozprostřené po strmých úbočích Vyšického kopce. Při dobré viditelnosti lze zahlédnout Chřiby či Babí lom u Kyjova.



Žernovník

Kdy: bez omezení

Kde: Žernovník

Proč přijít: Rozhledna z bývalého vodojemu láká k návštěvě výletníky nedaleko vsi Žernovník na Blanensku. Z patnáct metrů vysoké šestiboké věže lze po vystoupání třiašedesáti schodů za pěkného počasí dohlédnout až k Jeseníkům i na Pálavu anebo na hrad v Boskovicích. Rozhled se otevírá do celého širokého okolí s pohledy ke Svratecké hornatině, Drahanské vrchovině a na Hořický hřbet.

Hry venku



Zvířátková stezka

Kdy: do odvolání

Kde: Vracov

Další zábavu pro rodinné vycházky ve Vracově připravili pracovníci tamního střediska volného času. Účastníci budou potřebovat chytrý telefon, aplikaci na čtení QR kódů, mobilní data, drobnou odměnu do cílové schránky či kamínky na výměnu. Stezka začíná na konci ulice Ernestovské. Celá trasa vede po lesních cestách a až k cíli je značena červenou páskou. Na trase čeká účastníky osmnáct zastavení.



Záchrana Violky

Kdy: denně od 6.00 do 18.00

Kde: Slavkov u Brna, zámecký park

Hru nazvanou V trávě aneb Kytičky se netrhají si mohou zahrát děti v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Dobrodružnou výpravu za záchranou nezbedné Violky mohou podniknou zájemci až do 28. května. Odměnu si soutěžící mohou vyzvednout v informačním centru, které se dočasně nachází na zámeckém nádvoří.



Kvíz na kolejích

Kdy: do 30. června

Kde: Letovice

Na devíti stanovištích od zastávky Letovice k letovickému železničnímu nádraží povede zvídavé zájemce nová hledací hra letovického střediska volného času. Podrobnosti najdou zájemci na webu střediska. Za správné vyluštění úkolů je čeká malá odměna v pokladně letovického nádraží.

Trhy



Farmářské a řemeslné trhy

Kdy: sobota od 9.00

Kde: Slavkov u Brna, zámek

Příležitost k procházce zámeckým parkem a nákupu originálních výrobků mají v sobotu lidé ve Slavkově. Po delší době bude k vidění například i stánek plný ručně vyráběných, dřevěných krmítek, misek a svícnů. Všichni prodejci se na místě zdrží do jedné hodiny po poledni.

Online koncert

Blahopřání s písničkou

Kdy: sobota od 12.00

Kde: online, ČRo Brno

Dechovky Dubňanka a Místříňaka zahrají v sobotu v poledne ze znojemského pivovaru i na přání posluchačů online koncertu. Přenášet ho bude Český rozhlas Brno na svých vlnách i online s videopřenosem na YouTube kanálu koncertů Českého rozhlasu. Vystoupení začne v poledne.

Za poznáním



Archeopark Pavlov

Kdy: denně kromě pondělí od 9.00 do 16.00

Kde: Pavlov

Vrátit se na místo, kde před třiceti tisíci lety žili lovci mamutů, mohou lidé v Pavlově. Moderní a neobvyklé muzeum umístěné pod zemí získalo roku 2016 architektonickou cenu. Zájemci o prohlídku se musí telefonicky objednat na čísle 519 322 126, kapacita je totiž omezená na třicet návštěvníků.

Antrophos v Brně

Kdy: denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00, sobota a neděle od 10.00 do 18.00

Kde: Brno

Pavilon Anthropos nedaleko brněnského Výstaviště a Dietrichštejnský palác na Zelném trhu jsou prvními objekty Moravského zemského muzea, které jsou opět otevřené pro návštěvníky. V Anthroposu na ně čekají expozice přibližující život a prostředí prehistorických lidí. V Dietrichštejnském paláci najdou expozice věnované například Velké Moravě, moravskému středověku nebo stálou expozici geologie. Palác je otevřený denně od středy do neděle. Pavilon Anthropos denně mimo pondělí. Při všech prohlídkách platí povinnost nosit respirátory, používat dezinfekci a udržovat odstupy.



Bylinková zahrada

Kdy: denně od 14.00 do 18.00 , o víkendech od 10.00 do 18.00

Kde: Valtice

Svou letošní sezonu už zahájila Bylinková zahrada ve Valticích. Zájemci ji najdou v bývalém zámeckém zahradnictví u valtického zámku. Návštěvníci v ní najdou tematické záhony s více než třemi stovkami druhů bylin od léčivek přes rostliny používané k barvení tkanin či dochucování pokrmů, ale také byliny považované odedávna za magické. Součástí zahrady je i malý třešňový sad. Bylinková zahrada nabízí dospělým příležitost k poučení i odpočinku mezi voňavými záhony, pro děti je připravené pískoviště s hračkami i konévkami pro zalévání záhonů.

Plavby



Baťův kanál

Kdy: všední dny v 11.00 a v 15.00, víkendy od 10.00

Kde: Petrov

Koho láká výlet spojený s plavbou po vodě, může si naplánovat cestu nejmalebnějším úsekem Baťova kanálu. V přístavu Petrov na Hodonínsku si zájemci mohou půjčit čluny i kajutové lodě. Pořádají zde i pravidelné plavby okolo Petrova, kde se cestujícím během půlhodinové jízdy dostane navíc výkladu o historii a současnosti Baťova kanálu a také o přírodě, zvířatech a rostlinách jižní Moravy. V květnu je možné vyrazit na cestu výletní lodí od pondělí do pátku v jedenáct hodin dopoledne a ve tři hodiny odpoledne. O víkendech a svátcích vyrážejí lodě čtyřikrát za den, a to mezi desátou dopoledne a čtvrtou odpoledne, vždy ve dvouhodinových intervalech.



Plavba k minaretu

Kdy: denně od 9.00 do 17.00

Kde: Lednice

Zažít vyhlášené zahrady v plném květu mohou návštěvníci lednické zámecké zahrady a parku. K minaretu se mohou výletníci navíc svézt lodí. Ty plují denně v půlhodinových intervalech od deseti dopoledne do pěti odpoledne, poslední plavba zpět od minaretu k zámku je v půl šesté.

Výstavy

Galerie v Hodoníně

Kdy: do 23. května, všední dny kromě pondělí od 9.00 do 17.00, sobota a neděle od 13.00 do 17.00

Kde: Hodonín

Prohlédnout si hned tři výstavy, které byly přístupné pouze v on-line prostředí, mohou návštěvníci Galerie výtvarného umění v Hodoníně. K vidění jsou díla Pavla Herynka, Cyrila Urbana a Pavla Vavryse.



Fait Gallery Brno

Kdy: od úterý do soboty od 11.00 do 18.00

Kde: Brno

Milovníci výtvarného umění se mohou po pauze těšit těšit na výstavnickou sezonu v Brně. Nové výstavy Petra Veselého, Davida Možného a Kristiána Németha otevřela v polovině týdne brněnská Fait Gallery. Umělecké centrum působí ve velkorysých prostorách ve Vaňkovce. Nynější výstava bude k vidění do poloviny srpna.

Zemědělské muzeum

Kdy: denně od 9.00 do 17.00

Kde: Valtice

Příběh o poctivém řemesle a hojnosti dobrého vína nabízí jako svou první letošní výstavu Národní zemědělské muzeum ve Valticích, které od počátku týdne opět vítá návštěvníky. Výstava představí profese, jako je bednář, řezbář, košíkář, kovář, sklář a další. Muzeum je otevřené denně od devíti ráno do pěti odpoledne.