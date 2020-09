Špilberk žije i po Bílé hoře

KDY: sobota a neděle, vždy od 10.00 do 18.00

KDE: Špilberk, Brno

ZA KOLIK: plné vstupné 180 korun, snížené 60 korun, rodinné 400 korun

Přímo v centru dramatických událostí po bitvě na Bílé hoře se o víkendu ocitnou návštěvníci hradu Špilberk. Koná se tam osmý ročník akce Špilberk žije, který se tentokrát odehraje v roce 1620. Lidé si tak připomenou čtyři sta let od nechvalně proslulé bitvy nedaleko Brna.

K vidění bude vojenský tábor s koňmi, ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna. Děti zabaví divadla a lidé se podívají do zřídka přístupných útrob hradu. „Děti čeká například velká soutěžní hra Hrdý Brňan. Při plnění zábavných úkolů se seznámí s významnými osobnostmi 17. století. Pokud zdárně projdou všechna stanoviště, dočkají se malé odměny. Dospělé zaujmou zase speciální komentované prohlídky jihozápadního bastionu, který je běžně přístupný pouze na objednání,“ láká k návštěvě Michael Kalábek z pořadatelského týmu Muzea města Brna.

Na západním valu, jinak kurtině, se usadí vojenský tábor s koňmi, na trávníku na jihozápadním bastionu zase budou k vidění draví ptáci. Na dělovém bastionu návštěvníci zhlédnou ukázky z bitvy na Bílé hoře i ze švédského obléhání Brna. „I na velkém nádvoří bude na co koukat, soubor Keltik tam odehraje pohádku O chytré princezně, zahraje hudební skupina Calata. Malé nádvoří zaplní stánky s občerstvením, prostor nad východním příkopem zase řemeslný jarmark. Otevřené budou i vybrané stálé expozice, své práce představí také žáci z Ateliéru Studánka,“ vyjmenovává Kalábek.

Cestu nahoru na hrad Špilberk lidem o víkendu usnadní autobus. Organizátoři také vzhledem k aktuální situaci myslí na bezpečnost všech návštěvníků. Většina programu se bude odehrávat venku, po celém areálu budou návštěvníkům k dispozici dezinfekce. U komentovaných prohlídek bude ale omezená kapacita, v interiérech musí lidé dbát na rozestupy. Přesto všechno ale organizátoři slibují spoustu zábavy a pohody. „Stejně jako Špilberk žil i po Bílé hoře, tak dnes Špilberk žije i po Covidu,“ nepochybuje Kalábek.

Akci si nenechá ujít ani Karel Musil z Blanska, který už s rodinou Špilberk navštívil. „Pro děti je to živá učebnice dějepisu a ještě se dobře pobavíme,“ už má plán na víkend.

Tipy z Blanenska

Zažít Blansko jinak

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Blansko

Za kolik: vstupné dobrovolné

Sousedský a dobrovolnický festival Zažít Blansko jinak nabídnou v sobotu pořadatelé v centru města. Na náměstí Republiky se mezi desátou dopoledne a šestou večer představí blanenští muzikanti, divadelníci, sportovci a řada místních organizací a spolků.

Truck Day

Kdy: sobota od 10.00

Kde: Drnovice u Lysic

Za kolik: vstupné dobrovolné

Atraktivní podívanou slibují pořadatelé akce nazvané Truck Day v Drnovicích u Lysic. Lidé uvidí vyjížďku tahačů nebo silácké kousky. Pro děti bude připravený skákací hrad, tetování, fotokoutek a pro všechny zájemce pak laserová střelnice. Výtěžek ze vstupného pomůže koupi klavíru pro místní děti.

Babí léto na zámku

KDY: pátek až neděle

KDE: zámek Rájec

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Věhlasné zámecké zahradnictví v Rájci znovu ukáže své umění v přízemí rájeckého zámku při výstavě Babí léto na zámku. Výstavu květinových aranžmá z podzimních květů a plodů uvidí návštěvníci od pátku do neděle v přízemí zámku.

Street Art Jam

Kdy: sobota od 13.00

Kde: skatepark Blansko

Za kolik: zdarma

Sobotní odpoledne bude živo ve skateparku v Blansku. Příchozí se mohou těšit na prezentaci výtvarného umění StreetArt – malování na sololitové desky, spojené s vystoupením DJ, turnajem ve stolním fotbálku a dalšími soutěžemi. Děti i mladí lidé zde mohou najít inspiraci, jak trávit volný čas. Zájemci si mohou pouliční umění vyzkoušet na vlastní kůži.

Den obce Bukovina

KDY: sobota od 10.00

KDE: Bukovina

ZA KOLIK: neuvedeno



Den obce chystají na sobotu pořadatelé z obecního úřadu a místní hasiči v Bukovině. Slavnost začne v deset dopoledne mší, od jedné odpoledne se budou střídat hudební vystoupení, v půl šesté se představí silák Franta Šebela a po šesté večer zahraje rocková kapela BSB Brno. Pro děti pořadatelé chystají skákací hrad, střelbu z luku nebo projížďku vláčkem. Připravené bude i chutné občerstvení.

Koncert Hanky Křížkové

KDY: sobota od 19.00

KDE: Doubravice

ZA KOLIK: 250 korun

Sobotní večer s písničkami a humorem nabídnou pořadatelé v Doubravici nad Svitavou. Zpěvačka Hanka Křížková svůj pořad nazvala Jak voní štěstí. „V programu plném písniček, humoru a dobré zábavy s ní vystoupí Jiří Zbořil,“ uvedli pořadatelé. Program začne v sedm večer v sále doubravického kina. Vstupné je 250 korun.

DALŠÍ TIPY

Břeclavsko

Národní soutěž vín Mikulovské podoblasti

KDY: pátek od 16.00, sobota od 10.00, neděle od 11.00

KDE: Zámek Mikulov

ZA KOLIK: obvyklé vstupné

Ochutnávat vína z Mikulovské podoblasti, která prošla prvním kolem Národní soutěže vín, mohou zájemci od pátku do neděle v kongresovém sále mikulovského zámku. Po tři dny čeká na návštěvníky více než sedm set vzorků vín, navíc přes sedmdesát vín ze soutěže České biovíno roku 2020. V pátek začíná degustace od čtyř hodin odpoledne, v sobotu v deset hodin dopoledne a v neděli v jedenáct hodin.

Hodonínsko

Dračí lodě na 'vesláku'

KDY: sobota od 11.00

KDE: Veslařský klub, Hodonín

ZA KOLIK: dětský sektor 50 korun, vstupné do depa 100 korun



Závody posádek na dračích lodích si užijí diváci i sportovně naladění zájemci v sobotu od jedenácti hodin dopoledne ve Veslařském klubu v Hodoníně. Na své si přijdou i děti. Tvořit mohou 3D tiskárnami, soutěžit v lukostřelbě, stepovat či vyzkoušet graffiti nebo si zajezdit s modely aut. Večer pak bude hrát DJ Janík. Za vstupné do dětského a open sektoru zaplatí příchozí padesát korun, za vstupné do depa se závodníky stokorunu.

Vyškovsko

Čokofest

KDY: sobota až neděle od 10.00

KDE: zámek Slavkov

ZA KOLIK: 60 korun



Zámek ve Slavkově u Brna provoní čokoláda. Dvoudenní festival se uskuteční od soboty do neděle. Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, pochutnat si a případně se i přiučit vaření s čokoládou. V sobotu je akce od deseti do šesti hodin, v neděli končí organizátoři o hodinu dříve. Vstupné je šedesát korun.

Znojemsko

Rytířské turnaje i otevřené sklepy

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma, do sklepů dle degustace



I když museli letos pořadatelé zrušit tradiční Znojemské historické vinobraní, přátelé dobrých vín bez důvodu k vinařskému výletu nezůstanou. Své sklepy otevřou v pátek či sobotu vinaři v řadě obcí v okolí Znojma. Přímo ve Znojmě pořadatelé chystají v sobotu jízdní rytířské turnaje na nádvoří znojemského hradu, první představení skupiny Štvanci začne už hodinu před polednem. V jižním hradebním příkopu u Dolního parku bude mezi desátou ráno a šestou večer otevřené vojenské ležení a řemeslné dílny. Zbrojnoši naučí malé návštěvníky střílet z luku.

Brněnsko

Pouť smíření

KDY: sobota

KDE: Brno, Pohořelice

ZA KOLIK: zdarma



Smutné události odsunu německy mluvících Brňanů v roce 1945 již tradičně připomene Pouť smíření. Letos ji pořadatelé kvůli koronaviru přesunuli z jara na tuto sobotu. K pochodu od masového hrobu v Pohořelicích do Brna se lidé mohou přidat i kdykoliv během dne. Ti, kteří si troufají na celou trasu, do Pohořelic vyrazí ráno autobusy z Mendlova náměstí. Účast na akci je zdarma.