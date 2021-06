Jižní Morava – Jeden z prvních letošních svátků přátel dobrých vín nabízí víkendové programy na jižní Moravě. Uvolnění epidemických omezení dovoluje vinařům pozvat návštěvníky na oblíbené otevřené sklepy. Pořadatelé návštěvníky nicméně upozorňují, že účastní na akci potvrzují, že mají buď platný test či potvrzení o očkování nebo prodělání onemocnění. Tři desítky vinařů otevřou své sklepy a stánky v sobotu po poledni v Kyjově. „Podobně jako loni pořádáme jednu z prvních vinařských akcí po rozvolnění, proto očekávám, že nejspíš přijde víc lidí než posledně, kdy jsme přivítali na šest set návštěvníků,“ řekl Stanislav Martinek z pořádajícího Cechu kyjovských vinařů. Účastní se vinaři z celého Kyjovska. „Část bude mít stánky na náměstí, další návštěvníci najdou ve sklepech v lokalitě Pod Šišótem a ostatní na různých místech v Kyjově,“ doplnil Martinek. K dobré chuti budou vyhrávat dvě cimbálky a zpívat mužské sbory z Kyjova, Netčic, Sobůlek a Želetic a ženský sbor Tragačnice. Sklepy budou otevřené od jedné hodiny odpoledne do osmi večer. Vstupné je 600 korun, v ceně jsou mimo jiné dva kupony po stokoruně na nákup vína.

Spojit zdravou procházku po čerstvém vzduchu v malebné krajině Moravského Toskánska mohou v sobotu milovníci dobrých vín v Hovoranech na Hodonínsku „Pro milovníky vína a přírody bude opět připravený okruh okolo Hovoran s výhledem na krásné prostředí hovoranských vinic a přírodní rezervace Hovoranských lúk, které jsou bránou do krajiny takzvaného Moravského Toskánska. Na celé trase bude rozmístěno dvaadvacet vinařských stánků,“ lákali pořadatelé. Kromě ochutnávky výtečných hovoranských vín nejen ročníku 2020 chystají pořadatelé i chutné občerstvení k zakousnutí. Vstupné je 650 korun a zahrnuje mimo jiné neomezenou ochutnávku vín u jednotlivých stánků, mapku areálu, skleničku a poukazy na nákup vín v hodnotě 200 korun. Putování potrvá od jedenácti do osmi.

Své sklepy otevřou v sobotu také vinaři v Horních a Dolních Věstonicích. „Očekáváme poměrně velký zájem návštěvníků, proto se snažíme, abychom měli například dostatek míst k venkovnímu občerstvení a lidé se nemuseli příliš shlukovat. Celkem bude otevřených patnáct sklepů a každý vinař nabídne nejméně pět vzorků. Otevřené sklepy pořádáme letos už podesáté,“ informoval Tomáš Beneš z pořádajícího spolku vinařů. Věstonické sklepy budou otevřené od devíti ráno do sedmi večer. Vstupné je 650 korun, v ceně jsou mimo jiné poukazy na nákup vín v hodnotě 300 korun.

Za vínem mohou návštěvníci v sobotu vyrazit i do Havraníků. „Otevřeme čtrnáct sklepů. Na Znojemsku jsme letos druzí po Šatově, proto doufám, že přivítáme mnoho přátel dobrých vín,“ uvedl Ivan Budín z havranického vinařství Na Skalce. Ochutnávku vín připravili havraničtí vinaři formou farmářského trhu na prostranstvích před sklepy, po dohodě s vinaři bude možná i individuální prohlídka sklepů.

Blanensko

Alkehol a Walda Gang

KDY: pátek od 19.00

KDE: Ostrov u Macochy

ZA KOLIK: 490 korun



Lidé dychtiví živého rockového koncertu mohou v pátek zamířit do Ostrova u Macochy. V areálu u hřiště zahrají od sedmi večer Walda Gang, Alkehol a Desperate Mind. Vstupné je 490 korun na místě, o sto korun méně v předprodeji. V areálu bude i testovací místo.

Oživlý hrad Boskovice

Kdy: sobota a neděle od 9.00 do 16.30

Kde: hrad Boskovice

Rytířské souboje, historické tržiště i posezení na zahrádce středověké krčmy nabídne víkendový program na zřícenině boskovického hradu. Skupina Baštýři tam v sobotu i v neděli nabídne v půl jedenácté dopoledne jezdeckou pohádku, po poledni Tahanici trůnovou a poté od půl druhé školu šermu pro malé i velké. Program pak po oba dny vyvrcholí od tří odpoledne jezdeckým rytířským turnajem Jana Ozora z Boskovic k poctě Jošta Lucemburského. Vstupné je každý den 180 korun pro dospělé a 100 korun pro děti. Na místě bude i mobilní laboratoř pro antigenní testování.

Dětský den a muzejní noc

Kdy: sobota od 14.00 do 22.00

Kde: Velké Opatovice

Velké Opatovice se o víkendu zapojí do celostátního programu Dnů otevřených zahrad. Program v zámeckém parku ve Velkých Opatovicích začne ve dvě hodiny odpoledne. Od tří odpoledne začne na nádvoří před Moravským kartografickým centrem tanec s kozou, ve čtyři a v šest začínají představení Čert nikdy nespí divadla TeaTrum v kině, v pět hodin bude v zámeckém sále na pořadu přednáška o archeologickém výzkumu v Jevíčku a markomanských válkách na Malé Hané. Od dvou až do deseti do večera bude pro návštěvníky zdarma otevřené jak Moravské kartografické centrum, tak památník města a kostel sv. Jiří včetně věže.

Arboretum Křtiny

Kdy: pátek až neděle od 10.00 do 17.00

Kde: Křtiny

I v pátek bude u příležitosti Dnů otevřených zahrad otevřené arboretum ve Křtinách. Od deseti dopoledne do tří odpoledne začínají vždy v celou hodinu komentované prohlídky rozlehlého areálu arboreta. Návštěvníci mohou objevovat řadu exotických druhů dřevin z celého světa vysázených na ploše třiadvaceti hektarů.

DALŠÍ TIPY

Břeclavsko

Slavnostní otevření Belvederu

KDY: sobota od 15.00

KDE: Valtice, Belveder



Nahlédnout do rekonstruovaného zámečku Belveder ve Valticích mohou v sobotu odpoledne návštěvníci u příležitosti jeho slavnostního otevření. Program začíná ve tři hodiny odpoledne a do šesti hodin večer se vystřídají například cimbálové muziky Valtičánek, Osminka a Otazník, divadlo Paravánkek a ženský pěvecký soubor Výběr z Bobulí. Od šesti večer bude hrát Musica Moravica.

Tematické zahrady

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Lednice

Tematické zahrady v Lednici nabídnou po oba dny komentované prohlídky, vždy 10.00, 13.00 a 15.00 a také a výstavu starých odrůd révy s možností nákupu fakultních vín. V sobotu také v půl jedenácté přednášku o ptácích na lednických rybnících.

Brněnsko

Autokoncert Mirai

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brno, Za Lužánkami

ZA KOLIK: 290 korun



V sobotu se na stadion za Lužánkami vrátí kapela Mirai s písní z nového alba, které pokřtí až na podzim. Koncert muzikanti sehrají jako „autokoncert“. „Je to nejspíš naposledy v životě, kdy něco takového organizujeme. Je s tím milionkrát více práce, ale stojí to vážně za to,“ pozval za kapelu Mirai Navrátil.

Letní scéna na Kraví hoře

KDY: sobota od 20.30

KDE: Brno, Kraví hora

ZA KOLIK: 390 až 590 korun



Pro příznivce představení pod širým nebem je určený další ročník Letní scény Divadla Bolka Polívky. Amfiteátr na Kraví hoře v Brně se promění v divadlo od soboty do 25. června. A herci se namísto vrátí v srpnu. Mezi tím však potěší své diváky v Mikulově a ve Slavkově u Brna. V sobotu 12. června se lidé mohou těšit na hru DNA s Bolkem a Annou Polívkovými. V neděli následuje Šašek a syn. Začátky jsou v půl deváté večer.

Vyškovsko

Antonínské hody

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov, hřiště na Kačenci

ZA KOLIK: zdarma



Ve Vyškově na hřišti na Kačenci se konají Antonínské hody. Lidé se sejdou v sobotu ve tři hodiny po poledni. Pořadatelé slibují, že oslaví i Den dětí a večer opožděně spálí i čarodějnici. Hraje hudební skupina Evoluce. Budou připravené soutěže pro děti, malování, spousta sportovních aktivit i bohaté občerstvení. Vstup je zdarma. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Den dětí v Kozlanech

KDY: sobota od 9.00

KDE: Kozlany

ZA KOLIK: atrakce zdarma



Oslavit Den dětí mohou všichni, kdo dorazí na akci v Kozlanech. Koná se v sobotu od devíti ráno v areálu obecní zahrady. K vidění bude vystoupení šermířské skupiny, kouzelnická show pana Jílka, vystoupení sokolníků i ukázka práce hasičů. Součástí dopoledne bude i předání daru Dětskému domovu Vřesovice. Veškeré atrakce jsou pro zájemce zdarma. Pořadatelé upozorňují na dodržování platných protiepidemických opatření.

Znojemsko

Zahájení sezony na zámku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Miroslav

ZA KOLIK: zdarma



Svou letošní sezonu zahájí v sobotu zámek v Miroslavi na Znojemsku. Program začne ve dvě hodiny odpoledne příchodem kněžny Miroslavy a vystoupením šermířů. Ve čtyři hodiny odpoledne své umění předvedou žongléři. V zámeckém parku bude připravené občerstvení a ohniště k opečení vlastních špekáčků. Vstup na slavnost je volný.