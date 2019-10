Mezinárodní den archeologie

KDY: sobota 19. října v 9.00 a 11.00

KDE: Muzeum Blanenska

ZA KOLIK: 80/40 korun

Dozví se, jak k proslulému objevu došlo a co zapříčinil. Přednášky a prohlídky býčiskalského pokladu se konají v 9.00 a v 11.00. Po jejich skončení návštěvníky převeze autobus k jeskyni Býčí skála, kde se zúčastní komentované prohlídky jeskyně s Vlastislavem Káňou. Po ukončení prohlídky se opět autobusem přesunou zpět do Blanska.

Ve Velkých Opatovicích vystoupí známí herci

KDY: sobota 19. října od 19.00

KDE: sokolovna, Velké Opatovice

ZA KOLIK: 250 korun



Commedia Finita. Tak se jmenuje divadelní představení, ne které se mohou těšit diváci ve Velkých Opatovicích. V tamní sokolovně se jim představí známí čeští herci Valerie Zawadská, Anna Kulovaná, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková, Inka Bredlová a Karel Soukup.

Tanečníci se utkají v battlu

KDY: sobota 19. října od 15.00

KDE: sokolovna, Boskovice

ZA KOLIK: 150/100 korun



V boskovické sokolovně si přijdou na své příznivci moderního tance. Uskuteční se tam akce nazvaná Rest in Beats vol. IV.: Utkání v tanečním battlu. Parket roztančí špičkoví tanečníci z různých koutů světa. Předvýběr začne již v poledne. Hlavní battle Grand Gala zahájí ve tři hodiny odpoledne domácí Tancini club Boskovice.

Vydají se do Halasova Kunštátska

KDY: sobota 19. října od 6.00

KDE: restaurace ČD, Letovice

ZA KOLIK: startovné 50/30 korun



Turisté vyjdou na trasy pochodu Putování přes Halasovo Kunštátsko. Startuje se z restaurace na vlakovém nádraží v Letovicích od šesti ráno do deseti hodin dopoledne. Turisté budou mít na výběr z několika tras od třinácti do padesáti kilometrů. Občerstvení na kontrolách pořadatelé zajistí.