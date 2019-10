Půl století Led Zeppelin oslaví koncertem

KDY: pátek 11. října ve 20.00

KDE: Dělnický dům, Blansko

ZA KOLIK: 200 korun

Zeppelinians-Tribute Band založili nadšení příznivci Led Zeppelin. V repertoáru mají na dvacet klasických hitů včetně legendárních songů Good Times Bad Times, Whole Lotta Love, No Quarter, Kashmir a Stairway to Heaven. Diváky čekají dvě hodiny plné emocí a energická show. Koncert se koná v pátek 11. října v osm hodin večer a vstupné na místě je dvě stě korun.

Festkaťák

KDY: sobota 12. října od 17.30

KDE: Katolický dům, Blansko

ZA KOLIK: neuvedeno



Večer plný hudby a přátelského setkání pořádají v sobotu 12. října v Katolickém domě v Blansku. Příchozí se mohou těšit na výbornou kuchyni, kapely My A Ne Ty, Hovaduo, aKamarádi a Kořeny. Začátek je v půl šesté večer a součástí akce je i doprovodný program.

Půjdou lesem s pohádkou

KDY: sobota 12. října od 14.00

KDE: Dům přírody Moravského krasu, Blansko, Vilémovice

ZA KOLIK: 50 korun

Oblíbený Pohádkový les mohou navštívit v sobotu rodiny s dětmi. Akci pořádá Dům přírody Moravského krasu, kde také trasa začíná. Procházka pak vede Suchým žlebem a končí ve spolupořádajících Vilémovicích.Délka trasy je tři a půl kilometru a poslední vstup na ni je možný ve čtyři hodiny odpoledne. Den zakončí společný táborák ve Vilémovicích.

Draci vyletí nad Zborovce

KDY: neděle 13. října od 13.30

KDE: pole za sídlištěm Zborovce, Blansko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Drakidádu mohou již po čtyřiadvacáté navštívit všechny děti, které milují tradiční podzimní zábavu spojenou s pobytem venku a bydlí v Blansku nebo blízkém okolí. Kromě spousty legrace a pobíhání čekají příchozí i soutěže o ceny. Na své si přijde ten, kdo dokáže s pomocí rodičů vyrobit draka vlastnoručně. Dráčky bude totiž porota hodnotit v kategoriích: nejhezčí vyrobený drak, největší a nejmenší drak, nejvyšší a nejrychlejší vzlet. Prezentaci neplánovali pořadatelé na půl druhou, začátek je ve dvě hodiny, vstupné je dobrovolné. Akce potrvá asi do páté hodiny odpolední.