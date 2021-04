Premiéra opery Evžen Oněgin

KDY: pondělí 29. března od 20.15

KDE: ČT Art

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Premiéru nového nastudování známé opery mohou lidé zažít i v době koronavirové pandemie. Musí sice oželet krásné prostředí divadla, zato je ale výjimečně nemusí trápit vhodný outfit. Premiéru nové inscenace opery Evžen Oněgin Národního divadla Brno si vychutnají díky televiznímu vysílání.

Premiéra je na programu ČT Art v pondělí od čtvrt na devět večer. „Režisérem inscenace je Martin Glaser a autorem hudebního nastudování Robert Kružík,“ uvedla mluvčí Janáčkovy opery brněnského národního divadla Adéla Biravská. V hlavních rolích se mohou lidé těšit na sólisty Svatopluka Sema, Lindu Ballovou, Ondřeje Koplíka či Václavu Krejčí Houskovou či Jiřího Sulženka.



Nejslavnější operu Petra Iljiče Čajkovského inspiroval známý Puškinův román. „Pořád sníme, pořád se honíme za marnými iluzemi a pořád se potřebujeme vztahovat k nějakému ideálu. Zároveň se musíme naučit přijmout život jaký je a zároveň se nesmíme přestat snažit, aby svět byl lepší. A musíme kvůli tomu sny a iluze většinou obětovat. To je často velmi bolestivé a dvě a půl hodiny nádhery, kterou nachystal Čajkovskij inspirovaný Puškinem, nám mohou k té cestě dodat síly“ uvedl o opeře ředitel Národního divadla Brno a zároveň režisér inscenace Martin Glaser.

Nejde o první přenos z některého z aktuálně zavřených brněnských divadel. „Česká televize podporuje kulturu a přímé přenosy či záznamy brněnských divadel nejsou ojedinělé. Například nedávno se setkal s velkým diváckým zájmem živě odvysílaný Skleněný pokoj z Městského divadla v Brně,“ zmínila mluvčí brněnského studia České televize Hana Orošová. Televize rovněž uvedla záznam představení HaDivadla Maloměšťáci.



Vysílání bude mít tentokrát i charitativní rozměr. „Spustili jsme benefiční prodej vstupenek, jehož výtěžek poputuje Sociálnímu nadačnímu fondu města Brna a Jihomoravského kraje na pomoc lidem, které koronavirus dostal do těžké životní situace,“ upozornila Biravská. Vstupenky lidé zakoupí přes web divadla.

Další víkendové tipy

Divadlo

AktrŠéf

KDY: premiéra nového dílu v neděli od 19.00

KDE: onlinem Youtube kanál MdB TV

ZA KOLIK: zdarma



Kdo půjde z kola ven, a kdo naopak svým hereckým výkonem přesvědčí přísnou trojici porotců? I tuto neděli se lidé mohou těšit na pokračování divadelní reality show z Městského divadla Brno AktrŠéf.

Otázky pro herce

KDY: neomezeno

KDE: playlist Otázky pro na facebookovém profilu Činohra NdB

ZA KOLIK: zdarma

Mahenka či Reduta? Pomocí podobných otázek poznají lidé blíže herce Činohry Národního divadla Brno. Na oficiálním facebookovém profilu divadla se zajímavosti o hercích lidé dozvědí ze série několika minutových videí plných krátkých otázek na tělo. Už odpověděli třeba Tereza Groszmannová, Viktor Kuzník či Tereza Richtrová.

Pro děti

Lužánecká soutěž

KDY: do 30. dubna

KDE: web Střediska volného času Lužánky

ZA KOLIK: zdarma



Připravit ostatním návody či poutavá videa mohou všichni zájemci, kteří se zapojí do nové soutěže vyhlášené brněnským Střediskem volného času Lužánky. Pořadatelé děti vyzývají, aby zveřejnily fotku nebo krátké video o délce do jedné minuty ze své aktivity na Instagram nebo Facebook. Mohou sdílet i báseň nebo jiný text. Úspěšní tvůrci se mohou těšit na výbornou bagetu od partnera soutěže.

Velikonoční tvoření

KDY: do 5. dubna

KDE: web Regionálního informačního centra v Zastávce u Brna

ZA KOLIK: zdarma



Vyrobit si velikonoční dekorace mohou všechny tvořivé děti v Zastávce u Brna. Pořadatelé z Regionálního informačního centra nabízejí i Velikonoční čtení nebo individuální hry. Podrobnosti najdou účastníci na webu centra.

Soutěž o nejoriginálnější velikonoční výzdobu

KDY: do 7. dubna

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Mikulovský Dům dětí a mládeže připravil pro děti zábavu na Velikonoce v pokračující celostátní karanténě. Děti mají zachytit tu pravou velikonoční atmosféru u nich doma. Fotky mají poslat do komentářů na facebokové stránce DDM Mikulov.

Pohádková stezka

KDY: do neděle 28. března

KDE: Hustopeče

ZA KOLIK: zdarma



Pohádkovou stezku na Křížový kopec v Hustopečích připravili pracovníci Střediska volného času Pavučina v Hustopečích. Ještě do neděle se mohou děti s rodiči vypravit na Křížový kopec a projít si čtrnáct zastávek, na kterých si připomenou různé oblíbené pohádky a jejich postavy.

Přednášky

Severní stezka

KDY: pondělí 29. března od 19.00

KDE: online Café Práh Brno

ZA KOLIK: 150 korun



Další cestovatelskou přednášku nabízí zájemcům brněnské Café Práh. Severní stezkou provede milovníky dobrodružství Jan Hocek, autor projektu Via Czechia, vystudovaný biolog a tělocvikář. Působí jako průvodce, cestovatel, fotograf, a publicista. Navštívil přibližně osmdesátzemí světa od Grónska po Antarktidu a prošel většinu velkých světových treků na všech kontinentech.

Orbis Pictus - Nebe

KDY: bez omezení

KDE: Facebook Moravské zemské knihovny

ZA KOLIK: zdarma

Záznam online přednášky Martina Elbela z olomoucké Palackého university přibližuje některé prvky Komenského díla. „Přednáška se zaměří zejména na kulturní souvislosti měnícího se pohledu na vesmír v Komenského době, přičemž východiskem bude Komenského popis nebe v Orbis Pictus,“ pozvali pořadatelé. Přednáška doprovází výstavu Komenský v obrazech. Online prohlídka je na Facebooku knihovny také.

Skokanský můstek na Hořicích

KDY: bez omezení

KDE: Youtube kanál Muzea Blanenska

ZA KOLIK:



Ohlédnutí za lyžařskou zvláštností z Blanenska nabízí přednáška Luďka Půlpitela z Muzea Blanenska. Přednášku zájemci na jdou na YouTube kanálu muzea.

Výlety a vycházky

Rosa Coeli

KDY: bez omezení

KDE: Dolní Kounice

ZA KOLIK: zdarma



Výlet do Dolních Kounic si mohou naplánovat milovníci historie a míst plných tajemství. Čeká je tam zřícenina bývalého klášterního kostela. Namísto klenutého stropu mohou příchozí obdivovat modré nebe nad hlavou. Dolní Kounice leží pětadvacet kilometrů jihozápadně od Brna v údolí řeky Jihlavy. Obklopují je okolní kopce se siluetou zámku a poutního kostela svatého Antonína.

Cesty za poznáním

KDY: bez omezení

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma



Dvě poznávací vycházkové trasy s řadou námětů pro hledání zajímavostí kolem sebe připravily znojemské farnosti u svatého Mikuláše a svatého Kříže. Podklady zájemci najdou na webu farnostznojmo.cz a mohou vyrazit do Gránic nebo na znojemské Hradiště.

Pohyb

Charitativní běh

KDY: do konce března

KDE: bez určení místa

ZA KOLIK: startovné 100 korun



Udělat něco pro zdraví a zároveň pomoci dobré věci mohou již registrovaní zájemci na Rosicku. Vybrat si mohou individuální běžecké trasy o délce tři až dvaačtyřicet kilometrů. Startovné ve výši sto korun zašlou účastníci na darujme.cz. Výtěžek poputuje na pomoc matkám samoživitelkám.

Kino a vystoupení

Dušek Z kulturáku

KDY: bez omezení

KDE: Youtube a Facebook Domu kultury Hodonín

ZA KOLIK: zdarma



Pro ty, co nestihli vystoupení herce a improvizátora Jaroslava Duška nazvané Z kulturáku, které se v premiéře uskutečnilo 21. března v Hodoníně, nemusí zoufat. Záznam naleznou na platformě YouTube nebo Facebooku Dům kultury Hodonín.

Beseda s Kateřinou Šedou

KDY: pátek 26. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 150 korun



Projekt Moje kino live umožňuje divákům podpořit stále zavřená kina zapojená do projektu zakoupením vstupenek na online projekce na jejich webech. V pátek online kino nabídne místo filmu besedu s umělkyní Kateřinou Šedou. „V současné době i navzdory pandemii pracuje na několika chystaných projektech v Česku, Rakousku, Bulharsku nebo Číně. Ve své přednášce na Moje kino LIVE se umělkyně zaměří především na projekty, které mohou ostatní motivovat k vlastní aktivitě, a tím jim pomoci překlenout tuto složitou dobu,“ pozvali pořadatelé.

Všude dobře, doma nevím

KDY: sobota 27. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Příběh mladé terapeutky, která si otevře ordinaci v rodném Tunisku. „Milá komedie o boření předsudků, nových přátelstvích a návratu ke kořenům okouzlila publikum na festivalu v Benátkách a v Torontu,“ lákali kinaři.

McQueen

KDY: neděle 28. března od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun



Britský životopisný film přiblíží úspěchy a traumata významného módního návrháře Alexandra McQueena. Link na jeho spuštění obdrží lidi, kteří si koupí vstupenku v rámci projektu Moje kino Live.

Výstavy

Výročí Rudolfa Kondeie

KDY: neurčeno

KDE: Kuřim

ZA KOLIK: zdarma



Připomenout si sté výročí narození Rudolfa Kondeie mohou lidé v Kuřimi. Rodák z Ivančic našel svůj druhý domov právě v tomto městě. Pracoval v černém řemesle a ve volných chvílích maloval. Obrazy naleznou lidé při procházce Kuřimí na reklamních stojanech, případně si je prohlédnou na webu kulturakurim.cz.

Výstava za sklem

KDY: do 15. dubna, vždy od 8.00 do 15.00

KDE: Kulturní dům Kuřim

ZA KOLIK: zdarma



Fotografie Jaroslava Šuberta si mohou prohlédnout kolemjdoucí v kuřimském kulturním domě. Zachycuje kuřimská zastavení a oblíbená místa jako je Srpek, Horka, Podhoří objektivem Jaroslava Šuberta.

Archeologie Znojemska

KDY: kdykoliv

KDE: online, www.archeologieznojmo.cz

ZA KOLIK: zdarma



Prohlídku exponátů před časem modernizované archeologické expozice Jihomoravského muzea ve Znojmě nabízí web Archeologie Znojmo. Návštěvníci si mohou prohlédnout vybrané prehistorické ukázky keramiky, nástrojů i oblíbené plastiky Venuší nalezené na Znojemsku. Další části webu je seznámí s významnými archeologickými lokalitami v regionu a předními osobnostmi archeologického bádání na Znojemsku.