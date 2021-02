Do míst, kde vyšetřoval vrchní strážmistr Arazím a jeho kolegové z Četnických humoresek, kde se procházel legendární Bohuš z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutentag, nebo kde zamířila filmová panovnice Marie Terezie se Jihomoravané podívají bez větší námahy. Jižní Moravu totiž mají filmaři v oblibě a děj oblíbených filmů či televizních seriálů se tak často odehrává v kulisách jihomoravských ulic a památek. Deník Rovnost přináší tipy na procházky na ta místa v kraji, která lidé znají z pláten kin a televizních obrazovek.

PROCHÁZKA S ČETNÍKY. Od natočení prvního dílu je to už přes dvacet let, četníci ze seriálu Četnické humoresky ale stále patří mezi nejoblíbenější seriálové postavy. Tvůrci seriál zasadili na jih Moravy a tak to mají lidé ke kulisám, ve kterých se pohybovali příslušníci Četnické pátrací stanice, coby kamenem dohodil. Mnohé lokace okouzlily i herce. „Všem doporučuji návštěvu údolí Bílého potoka, kousek od Veverské Bítýšky, kde jsme Četnické humoresky také točili. Je to krásná procházka,“ poznamenal třeba herec Zdeněk Junák. Lokacemi seriálu se stali také třeba Kamenná kolonie, ulice Schodová, Mozartova, Biskupská, Bratří Čapků a Květná či Denisovy sady.

HLAVA MEDÚZY. Každé pondělí nyní v premiéře diváci vídají nový kriminální seriál České televize Hlava medúzy. Režisér Filip Renč detektivku točil v Brně a okolí. „Všechny scény z kanceláří jsme točili v centru Brna, v Typosu, bývalém sídle České televize. Lokace jsme měli také v okolí Brna,“ zavzpomínal na natáčení herec Jiří Dvořák, který ztvárňuje jednu z hlavních postav. V centru Brna seriáloví detektivové vyšetřovali třeba i v Pasáži Jalta, případ zavražděné důchodkyně byl zase zasazen do prostředí brněnské Kamenné kolonie. Mimo Brna pak tým vyjel třeba do zámku Kunštát.

JAKO VE STARÉ PRAZE. Kromě brněnských funkcionalistických vil mají filmaři v oblibě brněnské centrum. „Vizuálně zajímavá místa pro natáčení skrývá samotné centrum Brna. Ulice Františkánskou, Dominikánskou nebo Uličku Václava Havla či Kapucínské náměstí,najdete ve středu města nedaleko od sebe, a přesto je můžete při procházce snadno minout, protože leží vedle hlavních ulic. Právě proto si možná zachovaly svou atmosféru blízkou staropražským uličkám, díky které patří i mezi oblíbená místa filmařů,“ vysvětlila Ivana Košuličová z Brněnské filmové kanceláře.

KDE BOHUŠ POTKAL GOTTA. Brněnský hotel Slavia si většina filmových diváků v duchu spojí s filmem Dědictví aneb Kurvahošigutentag. Hotel se zahrádkou, kde host vyhazuje vrchního, se nyní sice rekonstruuje, lidé si jej ale prohlédnou alespoň zvenčí. Kromě něj se točilo třeba v nedaleké České ulici.

VZHŮRU DO POHÁDKY. Za hodinkami, jež dokáží varovat před smrtí, se vydává statečný Urban v pohádce Hodinářův učeň. Pokud se lidé chtějí vydat do míst, kde se pohádka točila, mohou zajít do Lednice, obhlédnout si zámek Uherčice nebo zajít do Mikulova a na Pálavu.

ZAJÍMAVOSTI Z NATÁČENÍ. Tipy na výlety s filmovou tematikou nabízí i portál GotoBrno brněnského turistického informačního centra. Lidé se na něm mimo jiné dočtou i o zajímavostech z natáčení filmů a seriálů v kraji. Díky okruhu Poznejte Brno a okolí ve filmu lidé zjistí, co všechno se v našem městě a jeho okolí natáčelo, kdo slavný ve filmech a seriálech hrál. Okruh neustále aktualizujeme, novinkou jsou třeba informace o seriálu Hlava Medúzy,“ řekla mluvčí centra Adéla Nováková.

Další tipy z Blanenska

Opatovický šmajd

Kdy: sobota od 6.00

Kde: Velké Opatovice,

Letovice

Za kolik: startovné 20 a 30 korun, podle trasy

Šestadvacátý ročník turistického pochodu se letos koná za dodržení předepsaných opatření a bez shlukování účastníků zejména na startu. Start je v Letovicích na nádraží a ve Velkých Opatovicích u sokolovny po šesté ráno. Účastníci mohou volit trasy od dvou do padesáti kilometrů. Cíl všech tras je v Opatovicích.

Spisonátor

Kdy: do 31. květnaKde: online

Za kolik: zdarma

Mladé spisovatele od patnácti let, kterým ještě nevyšla beletristická kniha, zve k soutěži blanenská městská knihovna. Nazvala ji Spisonátor a vítané jsou příspěvky z žánru fantasy, horroru a science fiction. Každý účastník může zaslat jen jednu povídku do 18 tisíc znaků na mail soutez@mk.blansko.cz.

Další tipy z regionů

Brno

MdB KLUB

KDY: sobota 6. února od 19.00

KDE: youtube kanál MdB KLUB

ZA KOLIK: zdarma



Po otevření divadel jí lidé uvidí v roli Vivian v muzikálu Pretty Woman. Herečka Světlana Janotová bude jedním z hostů dalšího dílu talkshow z brněnského městského divadla MdB KLUB. Kromě ní si moderátor popovídá i s pedagogem Janáčkovy akademie múzických umění Miroslavem Ondrou.

Břeclavsko

Virtuální muzeum Archeologie Mušov

KDY: bez omezení

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Online expozice na webu archeologiemusov.cz ukazuje řadu kovových předmětů nalezených nikoliv při běžných vykopávkách, ale díky spolupráci poučených detektorářů při preventivním sběru podle stanovených pravidel. Virtuální výstava představuje nálezy pocházející z širokého časového rozmezí od pozdní doby kamenné po dobu stěhování národů.

Kardinální ztráta

KDY: bez omezení

KDE: Mikulov

ZA KOLIK: zdarma



Kolem zámku, Horní synagogy a Dietrichsteinské hrobky v centru Mikulova provede zejména menší návštěvníky hledací hra v aplikaci Skryté příběhy. Zavede je do bouřlivého sedmnáctého století a časů kardinála Františka z Dietrichsteinu. Hra nabízí devět zastavení a zdatní hráči ji zvládnou za necelé dvě hodiny.

Lichtenštejnská stezka

KDY: bez omezení

KDE: Břeclav

ZA KOLIK: zdarma



Po značené trase břeclavské větve Lichtenštejných stezek lze vyrazit například od Kančí obory kolem břeclavského zámku a dál městem k řece až k oboře Soutok a dál k zámečku Pohansko. Obora Soutok je oplocená, vrátka pro cyklisty nebo pěší by ale měla být otevřená. Další značené cesty umožňují vytrvalejším výletníkům pokračovat z Pohanska například do Poštorné nebo do Lanžhota.

Hodonínsko

Domeček dětem

KDY: bez omezení

KDE: YouTube kanál Domečku Kyjov

ZA KOLIK:



Pohrát si se slovy nebo protáhnout tělo mohou díky videím na YouTube kyjovského Domečku zájemci všech věkových kategorií. Zjistí také, jak se zabavit a vyrobit domácí lávu. V době zavřených restaurací se naučí připravit i chutnou pizzu.

Bájný vrch Náklo

KDY: bez omezení

KDE: Milotice, Ratíškovice

ZA KOLIK: zdarma



Náklo je vrch nedaleko Ratíškovic a Milotic. Z jeho vrcholu jsou hezké rozhledy směrem na Chřiby i Bílé Karpaty. Ve třicátých letech minulého století zde firma Baťa těžila lignit. Těsně pod vrcholem kopce je patrná ukázku miniaturních pecí. Zájemci zde také najdou pískovcovou sochu Sáma, prvního krále Slovanů, který zde sedí na vladařské stolici a shlíží do krajiny. Kříž navíc připomíná uctění příchodu Cyrila a Metoděje.

Vyškovsko

Nová hra v parku

KDY: do 11. února

KDE: zámecký park, Slavkov

ZA KOLIK: zdarma

Novou hru pro rodiny s dětmi připravili správci zámku Slavkov-Austerlitz. V parku se mohou zájemci vydat na záchranu městečka Smajlíkov. Ohrožuje je totiž robot Plecháč. Pomocí hádanek na jedenácti stanovištích vyluští děti jméno zachránce. Odměnu si mohou vyzvednout v zámeckém food trucku od jedenácti do šesti hodin.

Karnevalová tombola

KDY: pátek 5. února od 16.30

KDE: facebookový profil Domu dětí a mládeže, Bučovice

ZA KOLIK: losy za 5 korun



Užít si společně karnevalovou atmosféru mohou zájemci díky Domu dětí a mládeže v Bučovicích. Kromě výroby kostýmů se mohou těšit na výhru v tombole. Los koupí rodiče za pět korun. Losování je naplánované na pátek v půl páté online.

Znojemsko

Les nás baví

KDY: do 26. května

KDE: Znojmo

ZA KOLIK: zdarma

Pohled z okna, procházka i listování oblíbenou knížkou mohou být inspirací pro výtvarně nadané školáky a studenty ke kreslení a malování. Znojemské Městské lesy spolu s Městskou knihovnou vyhlašují pro děti i dospělé výtvarnou soutěž Les nás baví. Soutěžní práce vytvořené libovolnou technikou pořadatelé přijímají na formátu A3 nebo A4. Uzávěrka soutěže je 26. května. Podrobnosti najdou zájemci na webu Městských lesů či knihovny.





Vranovská hledačka

KDY: bez omezení

KDE: Vranov nad Dyjí

ZA KOLIK: zdarma



Procházku s tajenkou si zájemci mohou udělat kolem Dyje ve Vranově. Trasa začíná na náměstí a vede do čtvrti Benátky. Podrobnost najdou zájemci na webu hledacky.vranovnaddyji.cz.