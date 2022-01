Na tradice setkání otužilců navazuje mladší generace v Hodoníně. „Jsme zatím neformální skupina, scházíme se pravidelně od podzimu, bývá nás kolem dvaceti. Na Silvestra si půjdeme do Moravy zaplavat poprvé. Pro účastníky, kteří s otužováním při této příležitosti začnou, budeme mít připravený otužilecký křest i s křestním listem,“ lákal za organizátory Michal Dlask. Setkání začne na Silvestra v deset dopoledne v Hodoníně v Legionářské ulici, u místa, kde do Moravy vtéká Štěpnice.

Jen neoficiálně se sejdou někteří milovníci otužování v Lužicích na Hodonínsku v areálu cihelny. „Někteří otužilci se tam nejspíš podobně jako loni sejdou sami. Mrzí nás to, ale kvůli přetrvávajícím omezením a situaci po tornádu si na plnohodnotné pokračování této pěkné tradice musíme počkat, doufáme, do příštího roku,“ informoval starosta Lužic Tomáš Klásek.

Vypotit poslední sváteční kalorie a setřepat zbytky kocoviny mohou například účastníci akcí, které chystá iniciativa Rozběháme Česko. Patří k nim běžci v Břeclavi. „Letos jde o zápis do české knihy rekordů, snažíme se zvednout z gauče nejvíce lidí v republice v jednu chvíli. Registrovat se lze zdarma na webu www.rozbehamecesko.cz, ale přijít samozřejmě můžete i bez registrace,“ uvedl za břeclavské organizátory ambasador iniciativy Martin Daneš. Břeclavští běžci letos startují už po sedmé. „Sejdeme se na Nový rok dvě hodiny po poledni na konci ulice ulice Habrová Seč v Poštorné. Poběžíme lesem ke kapli svatého Huberta a zpět, pro zájemce je připravena i trasa prodloužená ke Třem Gráciím,“ dodal Daneš.

Hodinu před polednem se vydají na tříkilometrový okruh běžci v Brně na Lesné. V Lužici na Hodonínsku si místní běžci půjdou zaběhat tradičně až v neděli, sejdou se hodinu před polednem u sokolovny.

Brno a Brněnsko

Novoroční koncert

KDY: sobota 1. ledna od 20.00

KDE: Brno, Janáčkovo divadlo

Vstup do nového roku si lidé v Brně užijí s filharmoniky. Tradiční večer s Filharmonií Brno zároveň oslaví na Nový rok i narozeniny orchestru. Letos se návštěvníci mohou těšit na jazzově laděný večer. Zazní Duke Ellington, Klavírní koncert Jaroslava Ježka a symfonie číslo 2 Leonarda Bernsteina. Koncert v Janáčkově divadle začne v osm večer.



Dětský silvestr

KDY: pátek 31. prosince od 16.30

KDE: Brno, Rosnička

Dětský silvestr chystá pro děti restaurace Rosnička u stadionu v brněnském Wilsonově lese. V půl páté začne pro děti stezka odvahy. V šest hodin naváže koncert kapely Monty. V sedm pak následuje dětský přípitek a rozsvícení prskavek.

Airsoft v Mokré

KDY: neděle 2. ledna od 19.00

KDE: Mokrá

Neděli 2. ledna si mohou zájemci užít s přáteli a při akční zábavě lidé v Mokré na Brněnsku, a to na bývalé raketové základně. Na místě lze půjčit vybavení v ceně od 450 do 1200 korun. Začátek je od osmé hodiny ranní, pořadatelem je VZA Bunkr Horákov, AirsoftPark a Jednotka rychlého úniku. Více informací včetně bezpečnostních pravidel najdou zájemci na sociálních sítích pořadatelů.



Blanensko

Silvestrovské makrely

KDY: pátek 31. prosince od 15.00

KDE: Velké Opatovice

Se starým rokem se na Silvestra odpoledne rozloučí dobrovolní hasiči ve Velkých Opatovicích. K hasičské zbrojnici bude od tří odpoledne kolemjdoucí lákat vůně silvestrovských makrel. Pro zahřátí bude k ochutnání například jablíčkový turbomošt.



Novoroční koncert

KDY: neděle 2. ledna od 19.00

KDE: Kunštát, Kulturní dům

Kulturní kalendář v Kunštátu se v novém roce otevírá už s první nedělí počínajícího roku. V kulturním domě chystají pořadatelé novoroční koncert s přípitkem. Se svými písněmi vystoupí Yvetta Blanarovičová. Sváteční koncert začíná v pět hodin odpoledne, vstupné je sto padesát korun, osoby s nárokem na snížené vstupné zaplatí sto korun.

Silvestr v letním kině

KDY: pátek 31. prosince, od 17.00

KDE: Boskovice, letní kino

Boskovické letní kino má v pátek má připravený podvečerní program zejména pro děti. „Od pěti odpoledne hrajeme pásmo krátkých pohádek. V šest následuje ohnivá podívaná skupiny Novus Origo,, Samozřejmostí je čaj pro malé a něco ostřejšího pro velké diváky. “ pozvali pořadatelé. Vstupné je dvacet korun.



Dětský silvestr v kině

KDY: pátek 31. prosince od 15.00

KDE: Blansko, kino

Živé vystoupení i promítání chystá na odpoledne posledního dne v roce pro děti blanenské kino. Ve tři hodiny odpoledne program zahájí svým magickým vystoupením kouzelník Reno. Po vzrušení z čar a kouzel si děti od čtvrt na pět užijí animovaný film Myši patří do nebe.

Novoroční bruslení

KDY: neděle 2. ledna od 16.00

KDE: Blansko, zimní stadion

Sváteční bruslení na zimním stadionu v Blansku připravilo na nedělní odpoledne rájecké centrum Motýlek. Kluziště bude návštěvníkům patřit 2. ledna mezi čtvrtou a pátou odpoledne. Vstupné je pro dospělé padesát korun, pro děti třicet korun.



Putování za betlémy

KDY: do 6. ledna

KDE: Blansko

Břeclavsko

Novoroční ohňostroj

KDY: sobota 1. ledna od 17.30

KDE: Břeclav, Kuffnerovo nábřeží

K večerní procházce bude na Nový rok v Břeclavi lákat slavnostní ohňostroj. Třaskavou a zářivou podívanou nad řekou Dyjí připravilo břeclavské městské muzeum a galerie. Ohňostroj začne v sobotu v půl šesté večer u Rákosníčkova hřiště na Kuffnerově nábřeží.

Novoroční koncert

KDY: neděle 2. ledna od 18.00

KDE: Velké Pavlovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Soubor Musica Animae nabídne posluchačům první koncert nového roku v neděli navečer v velkopavlovickém kostele Nanebevzetí Panny Marie v Velkých Pavlovicích. Vystoupení začne v šest večer.

Hodonínsko



Novoroční ohňostroj

KDY: sobota 1. ledna od 17.00

KDE: Hodonín

Masarykovo náměstí v Hodoníně čeká na Nový rok tradiční akce v podobě novoročního ohňostroje. Světelná show začne v pět hodin odpoledne. Kvůli epidemiologické situaci ale letos pořadatelé vynechají tradiční podávání česnečky. Ani to ale nebrání vydat se na osvětlené náměstí a užít si podívanou.



Novoroční odpoledne

KDY: neděle 2. ledna od 15.30

KDE: Veselí nad Moravou

První nedělní odpoledne nového roku bude ve Veselí nad Moravou patřit kultuře. Druhého ledna od půl čtvrté odpoledne je připravený program akce nazvané Novoroční odpoledne v centru města. Hned v půl čtvrté odstartuje zábavné odpoledne na kluzišti, kde jsou připraveny dovednostní aktivity a doprovodný program pro děti i dospělé. O půl hodiny později začne program i na zrekonstruovaném veselském náměstí Míru. Připravené bude občerstvení, kulturní program a nalévat se bude novoroční čočková polévka. Od pěti odpoledne se pak mohou návštěvníci těšit na příchod Tří králů a o hodinu později následuje promítání animovaného filmu inspirovaného Českou mší vánoční Jana Jakuba Ryby.

Novoroční koncert

KDY: úterý 4. ledna od 19.00

KDE: Kyjov, kulturní dům

Komorní orchestr města Kyjova vznikl v roce 2004 jako doprovodné těleso kyjovského pěveckého sboru Carmina Vocum. Časem se ale vypracoval na samostatný ansámbl s vlastním repertoárem. Carmina Vocum má ve svém repertoáru skladby všech hudebních období od renesance po současnou českou i světovou sborovou tvorbu. Na oba interprety, ale také na žáky Základní umělecké školy Kyjov se mohou těšit návštěvníci letošního Novoročního koncertu s přípitkem. Ten letošní se v Kyjově uskuteční v úterý 4. ledna od sedmi večer.



Silvestr u kaple

KDY: pátek 31. prosince od 16.00

KDE: Bzenec

Mší v kapli svatých Floriána a Šebestiána na kopci Starý hrad nad Bzencem začne v pátek oslava konce roku. Po bohoslužbě následuje od pěti hodin odpoledne slavnostní ohňostroj.



Vyškovsko



Silvestrovská jízda

KDY: pátek 31. prosince od 13.30

KDE: Bučovice, náměstí Svobody

Milovníci motorek i čtyřkolek se mohou setkat poslední den letošního roku v jednu hodinu na Náměstí Svobody v Bučovicích. Pokud to dovolí vládní opatření, bude se podávat čaj, káva a možná i něco ostřejšího. Pořadatelé v pátek přivítají všechny jednostopé a dvoustopé stroje. Společně pak všichni vyrazí na vyjížďku do okolí Bučovic.



Discgolf v parku

KDY: bez omezení

KDE: Veselí nad Moravou, zámecký park

Discgolf je oblíbenou zábavnou hrou odvozenou z golfu. Místo golfového míčku se však do jamky snaží hráči umístit létající disk, který má najít místo v ocelovém koši. Disky jsou k zapůjčení v kavárně V Parku ve Veselí za dvě stě korun vratné zálohy.

Příběh hvězdičky

KDY: do 3. ledna

KDE: Slavkov, zámecký park

Pořadatelé opět připravili novou hru v zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Děti se tentokrát snaží vysadit zpět na oblohu hvězdu, která spadla na zem. Hra se nachází ve spodní části parku a bude připravená pro zájemce do 3. ledna. Park je otevřený denně od šesti ráno do šesti hodin večer. Odměnu si úspěšní řešitelé vyzvednou ve food trucku nebo v zámeckém informačním centru.

Znojemsko



Osm eur na hodinu

KDY: pátek 31. prosince od 20.00

KDE: Znojmo, Městské divadlo

Komedii Sébastiena Thiéryho o štědrosti a sobectví nabídne na samotném konci roku divákům Městské divadlo ve Znojmě. Příběh dvou boháčů a smolařky, ktetou zaměstnávají na úklid rozehrají Martin Zounar, Martin Kraus či Daniela Šinkorová od osmi hodin večer. Vstupné je od 380 korun.

Novoroční ohňostroj

KDY: sobota 1. ledna od 19.00

KDE: Znojmo

Tradiční ohňostroj připravují letos pořadatelé v centru Znojma na Nový rok večer. „Pyrotechnici ho odpálí v centru Znojma v sedm hodin večer za doprovodu scénické hudby. Přesné místo nebudeme předem oznamovat,“ uvedl Karel Semotam z pořádající Znojemské Besedy. Pořadatelé tak chtějí kvůli trvajícím omezením předejít většímu shromažďování lidí čekajících na ohnivé představení.



Spanilá jízda traktorů

KDY: pátek 31. prosince od 11.00

KDE: Jiřice u Miroslavi

Spanilá jízda traktorů vyjede na Silvestra v poledne od kulturního domu v Jiřicích u Miroslavi. Sraz je o hodinu dříve. Pořadatelé vítají všechny traktory od domadělů po speciály i stylové oblečení účastníků recesistické jízdy, jako jsou vaťáky, zmijovky a podobně.

Co se chystá

Tříkrálový koncert

KDY: 8. a 9. ledna

KDE: Slavkov a Mikulov

Významné jubileum Antonína Dvořáka oslaví už příští týden ve Slavkově a Mikulově. Sto osmdesáté výročí od skladatelova narození si připomenou posluchači ve Slavkově a Mikulově. Zazní dvě z nejslavnějších Dvořákových děl. Novosvětskou symfonii a Te Deum mohou lidé zažít v podání Komorního orchestru Collegium Magistrorum a Smíšeného sboru Ars Brunensis pod vedením švýcarského dirigenta Sebastiena Thomasa Bagnouda. Na varhany bude doprovázet přední česká varhanice Kateřina Málková. Vystoupí také sopranistka Pavla Radostová a barytonista Jiří Miroslav Procházka. V sobotu 8. ledna hudebníci vystoupí v kostele svatého Václava v šest večer, druhý den vystoupí v půl páté odpoledne ve Slavkově v kostele Vzkříšení Páně. Vstupné je dobrovolné.

Novoroční koncert

KDY: 12. ledna od 19.00

KDE: Hodonín, Sál Evropa

Slavnostní novoroční koncert chystají na 12. ledna příštího roku pořadatelé v Hodoníně. V Sále Evropa zazní program Johann Strauss a současníci. Zahraje Štátny komorný orchester ze Žiliny pod taktovkou Christiana Pollacka. Zazpívá sopranistka Alexandra Reinprecht. Na pořadu budou skladby Johanna, Josefa a Eduarda Strausse, Franze Lehára a Roberta Stolze. Vstupné je 290 korun.