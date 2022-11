Úplně první lahev na slavnostní přípitek doveze na jedenáctou hodinu na náměstí samotný svatý Martin na bílém koni, za jeho zády se potáhne dlouhý průvod, který projde centrem města. Všechno završí žehnání vína na pódiu. „Kromě stovky vzorků mladých vín od několika desítek vinařů budete moci ochutnat také místní speciality a užít si i doprovodný program s živou cimbálovou muzikou,“ zvou pořadatelé z Vinařského fondu.

Pro možnost ochutnávat Svatomartinská vína je třeba si zakoupit degustační set, který obsahuje sklenici, katalog a dobíjecí čip.

2. VÍTÁNÍ SVATÉHO MARTINA V BLANSKU. Svatý Martin je patronem města Blanska a je mu zasvěcen tamní kostel. Několikadenní oslavy svátku svatého Martina, které zahrnují například martinské hody, historický jarmark, žehnání svatomartinského vína, pochod světýlek, koncerty, workshopy či husí speciality v místních restauracích, vyvrcholí v blanenském zámeckém parku o víkendu.

V sobotu od jedné hodiny odpolední se tam bude konat ochutnávka vín s kulturním programem a celodenní program je připravený na neděli. „Jeho součástí bude například rytířská show, ohňová show, křest nového kalendáře města nebo koncerty včetně vystoupení Báry Basikové a Blue Cimbal. Bohatý doprovodný program je připravený také pro děti, v okolí zámeckého rybníčku je čeká sokolnická show, ukázky zbroje, šermířská vystoupení, ale také hry, soutěže a kvízy,“ pozval starosta Blanska Jiří Crha.

Historický průvod v čele se svatým Martinem na bílém koni vyjde v jedenáct hodin z parku u Zborováka, do zámeckého parku přijde před polednem. Více informací na martin.blansko.cz.

Kus divoké přírody v Brně. Vydejte se do podzimně vybarvené obory Holedná

3. SVATOMARTINSKÝ MIKULOV. Svatomartinské oslavy v Mikulově zahájí na tamním Náměstí v pátek v 11 hodin a 11 minut svatý Martin společně s představiteli města a slavnosti tam potrvají až do neděle 20. listopadu.

„Oslavy jsme se rozhodli protáhnout na dva víkendy na základě loňské zpětné vazby od místních občanů i přijíždějících návštěvníků. Návštěvníky čeká kromě husích specialit v místních restauracích a mladých vín ve vinotékách i řada koncertů, například bluesový koncert amerického zpěváka Jontaviouse Willise v hotelu Tanzberg, vystoupení maďarské kapely Batyu Borbély Duo v Galerii Závodný nebo koncert mezinárodního barokního souboru Originalklang!Orchester v zámeckém nástupním sále,“ uvedla ředitelka akce Petra Eliášová.

Od pátku 11. listopadu do neděle 13. listopadu se na mikulovském zámku uskuteční Svatomartinský košt mladých vín Mikulovské vinařské podoblasti. K poslechu a tanci zahrají cimbálové muziky, sobotní program zahájí husí pochod s dětským národopisným souborem Palavěnka a Palavánek. Více informací na www.mikulovskarozvojova.cz.

4. SLAVNOSTI SVATOMARTINSKÉHO A MLADÉHO VÍNA VE ZNOJMĚ. Na Masarykově náměstí ve Znojmě se v pátek odehrají Slavnosti svatomartinského a mladého vína. Od 11 hodin otevřou svá prodejní místa vinaři z regionálních vinařství a pochůzková degustace potrvá až do osmi hodin večer. Mladému vínu požehná znojemský děkan Jindřich Bartoš za doprovodu svatého Martina v symbolických 11 hodin a 11 minut. Nebude chybět koncert Cimbálové muziky Antonína Stehlíka.

Ve čtyři a v šest hodin odpoledne vyjde z Masarykova náměstí průvod svatého Martina, který povede historickým centrem města. Během průvodu se návštěvníci dozvědí legendu, která se k jednomu z nejslavnějších světců váže a zhlédnou scénky, které přiblíží jeho příběh dobrosrdečnosti.

Všude lebky a pavouci: Mrkněte, jak to vypadalo na stezce odvahy v Řeznovicích

5. SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI VE SLAVKOVĚ U BRNA. Nádvoří zámku ve Slavkově u Brna bude v sobotu patřit Svatomartinským slavnostem. Pořadatelé slibují ochutnávku svatomartinských vín i jarmark.

V jedenáct hodin přijede na koni svatý Martin. Na koních se pak budou moct projet i děti, pro které budou připravené i tvořivé dílničky a malování na obličej. K dobré náladě zahrají kapely Výlet a Vinohard. V zámecké restauraci budou na objednávku nabízet pečené husy.

6. BZENECKÉ SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI. V Bzenci ochutnávku mladých vín spojí s přehlídkou vojsk tří císařů. Slavnosti začínají v sobotu ve dvě hodiny odpoledne u bzeneckého zámku, odkud vyjde průvod vojsk na náměstí Svobody. Po defilé se u zámku uskuteční zinscenovaná bitva.

Poté se účastníci přemístí do sklepa pod sokolovnou, kde akce pokračuje ochutnávkou vín. Součástí vstupenky v ceně pěti set korun je i nabídka svatomartinského menu a poukaz na víno v hodnotě 100 korun. K dobré náladě bude vyhrávat cimbálová muzika.



Další tipy

Sbírka potravin

KDY: sobota

KDE: jižní Morava

Sobotní nákup mohou lidé na jižní Moravě spojit s příspěvkem do již tradiční podzimní potravinové sbírky. Ve vybraných supermarketech budou od osmi ráno do šesti večer čekat dobrovolníci, kterým dárci mohou předat zakoupené trvanlivé potraviny a drogerii. Podrobnosti o nejvhodnějších věcech k nakoupení a místech sbírky najdou zájemci na webu www.sbirkapotravin.cz.

Brno a Brněnsko

Svatomartinský košt

KDY: sobota od 14.00

KDE: Rosice, zámek

Oslavy svátku patrona rosické farnosti svatého Martina spojené s ochutnávkou prvních letošních vín se v sobotu od dvou hodin odpoledne uskuteční na zámku v Rosicích. Na programu Svatomartinského koštu bude například žehnání mladému vínu, jízdy bryčkou v zámeckém parku, koncert kapely Baobab, průvod s lucerničkami či příjezd svatého Martina.

S lampiony za vílou Maceškou

KDY: pátek od 16.00

KDE: Brno, Středisko volného času Lužánky – pracoviště Louka

Na pohádkové putování za vílou Maceškou se v pátek odpoledne mohou vydat zájemci z pracoviště Louka Střediska volného času Lužánky. Kdo chce, může si předtím ve výtvarné dílně vyrobit vlastní lampion – v tom případě si má vzít s sebou úzký vysoký kartonový obal od mléka nebo džusu. Začátek průvodu bude podle času na vstupence – časy budou různé kvůli tomu, aby se na stanovištích s úkoly netvořily velké fronty.

Byli jste u toho? Rybník Vrkoč vydal své bohatství

Světový den diabetu

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 20.00

KDE: Brno, Obchodní centrum OlympiaZástupci mezinárodní studentské dobrovolnické organizace IFMSA CZ budou v sobotu i v neděli v prostorách brněnského Obchodní centra Olympia při příležitosti Světového dne diabetu měřit glykémii, krevní tlak, objasňovat nejasnosti, co se týká zdravé výživy, učit první pomoc a mnoho dalšího. Chtějí tak přispět k prevenci diabetu, který je v České republice palčivým problémem a týká se téměř milionu lidí.

Tisíc křížů pro veterány

KDY: pátek od 15.00

KDE: Brno, Moravské náměstí

Krátkou modlitbou vojenského kaplana Univerzity obrany Dana Petříčka spolu s farářem Řeckokatolické církve v Brně Serhijem Mackulou začne v pátek ve tři hodiny odpoledne na brněnském Moravském náměstí akce nazvaná Tisíc křížů pro veterány. Ta se v Brně koná při příležitosti Dne válečných veteránů od roku 2016. Po modlitbě zazní sborový zpěv lidové lemkovské písně Plyve káča v podání tělesa Vidrodžeňa a poté již bude následovat výzva k zapíchnutí křížů do trávníku. Ty tam zůstanou jako připomínka do začátku jara 2023.

Sport, tanec i počítačové hry. Festival Life! v Brně rozhodně nenudil

Výstava exotického ptactva a morčat

KDY: od pátku do 20. listopadu od 9.00 do 16.00

KDE: Brno, skleníky Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Několik druhů papoušků a dalších krásně barevných tropických ptáků bude od pátku k vidění na výstavě ve sklenících Botanické zahrady v Brně. Vystavena budou také morčata a další chovaná zvířata jako strašilky, pavouci, žáby či chameleoni. Některá zvířata budou možné si koupit. Na výstavě, která potrvá do 20. listopadu, budou přítomni zkušení chovatelé, kteří rádi poradí s chovem domácích mazlíčků.

Martinské hody v Jundrově

KDY: sobota od 14.00

KDE: Brno-Jundrov

Martinské krojované hody se v sobotu uskuteční v brněnské části Jundrov. Hody začnou ve dvě hodiny odpoledne slavnostním průvodem, který vyjde od jundrovské sokolovny. Chasa má v plánu několik zastavení po obci a kolečko pod májí. V sedm hodin večer vypukne zábava v sokolovně s nástupem krojovaných stárků a stárek. Na programu budou různá kolečka za zpěvu jundrovských písniček, vyhlášení soutěže o ceny a také již tradiční setkání s vinaři. Zájemci mohou ochutnat výborná, nejen martinská vína z několika vinařství. Vyhrávat bude dechová hudba Galáni a kapela Jany Vyziny.

Návrat v čase: Na Melodce to žilo středověkým mejdanem

Brněnský KnihoTrh pro Opuštěné kočičí tlapky

KDY: pátek od 9.00 do 18.00

KDE: Brno, Velký Špalíček

Po celý den se v pátek bude ve Velkém Špalíčku v Brně konat KnihoTrh. Zájemci si tam budou moct vybírat ze stovek krásných knih za skvělé ceny, a pokud si nějakou koupí, udělají dobrý skutek. Dvacet korun z každé prodané knihy obdrží organizace Opuštěné kočičí tlapky.

Blanensko

Country bál

KDY: sobota od 19.00

KDE: Boskovice, sokolovna

Sobota bude v Boskovicích patřit čtvrtému ročníku country bálu v tamní sokolovně. K tanci a poslechu zahraje skupina Trní. Na své si přijdou i ti, kteří nejsou v country tancích zrovna zkušení, protože během večera se ty správné kroky přiučí ve workshopu country tanců. Pořadatelé slibují zajímavou tombolu a chutné občerstvení. Začátek akce je v sedm hodin večer.

Svatomartinský lampionový průvod

KDY: sobota od 17.00

KDE: Velké Opatovice, hřiště bývalého učiliště

Svatomartinský lampionový průvod zažijí lidé i ve Velkých Opatovicích. Začátek programu, který se uskuteční na hřišti bývalého učiliště, je v pět hodin. Lidé s lucerničkami posvítí na cestu svatému Martinovi na bílém koni. Večerní průvod zakončí ohnivá show Novus Origo.

Býčí skála ožila rekonstrukcí halštatského pohřbu. V čele průvodu jela bohyně

Snow Film Fest 2022

KDY: sobota a neděle

KDE: Boskovice, kino Panorama a letní kino

Jedenáctý ročník filmového festivalu Snow Film Fest v boskovickém kině Panorama přinese v sobotu a v neděli pořádnou nadílku těch nejlepších světových a českých filmů se zimní outdoorovou tématikou.Těšit se můžete na osm filmů plných adrenalinu, dobrodružství a nezkrotné přírody. Letos opět budou v nabídce dvě různá pásma filmů, z nichž vybrané promítnou i v letním kině. Tam budou pro zahřání připravené horké nápoje. Kompletní program na snowfilmfest.cz.

Břeclavsko

Slavnosti mladých a svatomartinských vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Velké Bílovice, sklepy Purýnky a náměstí Svatého Martina

Svatomartinská slavnost nesmí chybět ani v největší vinařské obci České republiky, ve Velkých Bílovicích. Slavnosti mladých a svatomartinských vín se v sobotu od jedné hodiny odpolední odehrají ve velkobílovických sklepy Purýnky a na náměstí Svatého Martina. Svatý Martin i svou družinou přiveze první mladá vína ročníku 2022 a pak zazpívají například mužácký sbor Belegraďáci a mužský sbor Dobrý ročník z Velkých Bílovic či Mužáci z Vrbice.

Svatomartinský den otevřených sklepů

KDY: sobota od 11..00

KDE: Rakvice

K první ochutnávce mladých vín ročníku 2022 zvou v sobotu také vinaři v Rakvicích. „Rádi bychom vás provedli po místních vinných sklepech, kde ochutnáte vína s nezaměnitelným rukopisem jednotlivých sklepmistrů a pozvolna u skleničky dobrého moravského vína načerpáte jedinečnou atmosféru rakvických sklepů,“ lákají pořadatelé. Sklepy jsou otevřené od jedenácti do sedmi. Vstupné je tisíc korun, zahrnuje kupony na nákup vín za 500 korun.

Pocta patronovi. Myslivci a lesáci oslavili mší v Bořím lese svatého Huberta

Charvátské guláše

KDY: sobota od 12.00

KDE: Břeclav, Charvátská Nová Ves, sokolovna

Na guláš a víno mohou v sobotu od poledne zajít lidé v Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. Spolek Apalušáci chystá na nádvoří tamní sokolovny setkání nazvané Charvátské guláše. Součástí bude i ochutnávka mladých vín. Vstup je zdarma.

Vítání svatého Martina

KDY: sobota

KDE: Hustopeče

Svatého Martina oslaví v sobotu lidé v Hustopečích. „Na Dukelském náměstí ochutnejte svatomartinská vína či v některé z místních restaurací si pochutnejte na pečené huse. Součástí akce jsou otevřené sklepy místních vinařů. I zde budete mít příležitost poprvé ochutnat mladá a svatomartinská vína letošního ročníku a samozřejmě i další zajímavé vzorky,“ lákají pořadatelé. Program začne v deset hodin dopoledne.

Na paddleboardu po Dunaji. Jak jsem vyplul za perlami Marie Terezie do Budapešti

Sázení stromů

KDY: sobota od 9.00

KDE: Klentnice, Mikulov

Výsadbu osmdesáti jabloní a hrušní do nových travnatých pásů mezi Mikulovem a Klentnicí chystá na sobotní dopoledne mikulovský Okrašlovací spolek. Travnaté pásy s alejí rozdělují rozsáhlé lány, brání smývání půdy z pole a nabízí úkryt a potravu pro hmyz i ptactvo. Zároveň tak vznikají nové cesty pro vstup do pálavské krajiny. „Přijďte i vy! Sraz bude v v sobotu v devět hodin ráno u Pony ranče Klentnice za každého počasí. S sebou si prosím přineste pracovní rukavice, nářadí je zajištěno. Zveme jako vždy malé i velké, těšíme se na všechny. Připravené bude i občerstvení,“ zvou pořadatelé z mikulovského Okrašlovacího spolku na společné sázení stromů.

Hodonínsko

Svatomartinská a mladá vína

KDY: pátek od 11.00

KDE: Čejkovice

Hodinu před polednem přijede do Čejkovic na Hodonínsku svatý Martin a zahájí tak setkání nad mladými víny místních vinařů. „Mladým vínům požehná zdejší farář, těšit se také můžete na zpěv mužského pěveckého sboru Révokaz z Čejkovic. Představí se vám všech 28 vinařství, která jsou členy sdružení Čtvrtečníci,“ zvou pořadatelé. Vstupné je 200 korun.

Svatokateřinské slavnosti vína

KDY: sobota

KDE: Mutěnice, Mutěnické Búdy

Spolek vinařů Búdy Mutěnice pořádá v sobotu setkání v v jedné z největších tuzemských sklepních lokalit, v Mutěnických Búdách. Otevřeno bude nejméně patnáct sklepů a v každém budou k ochutnání alespoň dva vzorky mladých vín a podle uvážení vinaře i další zajímavé vzorky. Prodej vstupenek začne v sobotu v devět hodin ráno. Vína bude možné koupit i v neděli dopoledne.

Tradice sedláků neumírá. Podívejte se na orbu s koněm

Lampionový průvod

KDY: pátek od 18.00

KDE: Lužice

Jedenáctý listopad není jen dnem, kdy slaví svůj svátek Martin, ale je to zároveň i den, kdy si připomínáme válečné veterány. V Lužicích při této příležitosti vyjde lampionový průvod, který se koná právě ke Dni válečných veteránů. Průvod vyrazí v šest hodin od Starého kvartýru a povede k pomníku u základní školy. Účastníci by neměli zapomenout na lampion nebo lucerničku.

Košt o krále slovácké klobásy

KDY: sobota od 14.00

KDE: Veselí nad Moravou

Šestnáctý ročník Koštu o krála slováckéj klobásky se letos poprvé uskuteční ve Veselí nad Moravou v místním kulturním domě. Akce odstartuje v sobotu od dvou hodin a potrvá až do večerních hodin. Košt klobás je spojený také s koštem slivovice a jiných ovocných destilátů. Doprovodný program zajistí cimbálová muzika a místní pěvecké sbory. Pořadatelé lákají na několik stovek vzorků.

Jako za starých časů. Takto tetičky na Moravě šlapou zelí

Martinské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Kyjov

Nadcházející víkend bude v Kyjově patřit hodovému veselí. Konají se zde tradiční Martinské hody. Program odstartuje o páteční dvacáté hodině Rozmarýnovou besedou u cimbálu. Ta se uskuteční v Domě kultury a ujme se jí Cimbálová muzika Jury Petrů. Sobotní průvod vyjde ve dvě hodiny od Zámečku k radnici. Taneční zábava je pak v plánu od osmi hodin. Nedělní hodová mše svatá se uskuteční ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie od půl druhé a průvod z Nětčic vyrazí ve dvě hodiny.

Martinské hody

KDY: pátek – neděle

KDE: Strážnice

Svatomartinské hody oslaví chasa i ve Strážnici. Pátek bude patřit stavění máje u stárků. Tradiční stavění máje ve Starém městě pak přijde na řadu o sobotní deváté hodině ranní. V půl druhé začne hodová obchůzka. Hodová zábava za doprovodu cimbálové muziky Jožky Šťastného, dechové hudby Konúpci a JaGr bandu odstartuje v osm hodin v kulturním domě Strážničan. Nedělní hodová mše pak začne o půl jedenácté.

V Hodoníně oslavili barevný podzim. Tvořením pro radost sobě, ptáčků i veverek

Svěcení vín v Šardicích

KDY: pátek od 16.00

KDE: Šardice, Obecní hala

Mendelův vinařský spolek pořádá na svátek svatého Martina Svěcení vína a ochutnávku mladých vín v Šardicích na Hodonínsku. Na tu mohou zájemci vyrazit v pátek do Obecní haly U orla, a to od čtyř hodin. Dojdei na požehnání mladým vínům ročníku 2022 a také ochutnávku přinesených vzorků. O hudební doprovod se postará cimbálová muzika Denica ze Šardic.

Výšlap na horu Bradlo

KDY: sobota od 8.00

KDE: Vřesovice, start od Komunitního centra

Prožít aktivně začátek víkendu mohou lidé ve Vřesovicích. Na třetí ročník oblíbené akce, výšlap na horu Bradlo, láká v sobotu místní oddíl Klubu českých turistů. Prezence účastníků je od osmi do tří hodin v Komunitním centru ve Vřesovicích. Celková délka trasy činí osm nebo deset kilometrů podle výběru. Každý účastník bude odměněný originálním dárkem a diplomem. Účast se všem započítává do Soutěže o zlatého turistu pro roky 2022 až 2026.

Vyškovsko

Svatomartinské hody

KDY: sobota od 13.00

KDE: Luleč

Tradiční krojované Svatomartinské hody si v sobotu užijí v Lulči. Chasa v jednu hodinu po poledni vyjde od sokolovny. Pak si půjde pro požehnání na faru, kde vystoupí děti z mateřské školy a chasa zatančí Moravskou besedu. Následovat bude průvod vesnicí a převzetí hodového práva. Kolem půl páté odpoledne začne v sokolovně odpolední zábava, následovat bude večerní hodová zábava za doprovodu kapely Podboranka. Už v pátek od tří hodin odpoledne se bude stavět máj za hudebního doprovodu Štrbovanky.

Žehnání svatomartinského vína

KDY: pátek od 14.00 do 17.00

KDE: Vyškov, Masarykovo náměstí

Žehnání svatomartinského vína spojené s kulturním programem se v pátek odpoledne uskuteční na Masarykově náměstí ve Vyškově. Po žehnání vína bude následovat slavnostní přípitek, vystoupení Dětského folklorního hanáckého souboru Klebetníček, nebude chybět legenda o svatém Martinovi a přijede i Martin na bílém koni.

Černobílá krása. Projděte se Vyškovem jinak než obvykle

Budeš dělat malé věci (Krakatit)

KDY: sobota a neděle od 20.00

KDE: Vyškov, Besední dům

Studio Divadla Haná v sobotu a v neděli ve vyškovském Besedním domě uvede divadelní představení v rámci projektu Čapek: Vize 21 s názvem Budeš dělat malé věci (Krakatit). Ve dvou reprízách se tak vrací jedno z nejžádanějších představení letošního roku pod režijním vedením Tomáše Dorazila a v hlavních rolích s Petrou Lorencovou a Pavlem Vaculíkem. Slavný Čapkův román Krakatit vznikl přesně před sto lety.

Svatomartinské slavnosti

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Slavkov u Brna, nádvoří zámku

Nádvoří zámku ve Slavkově u Brna bude v sobotu patřit Svatomartinským slavnostem. Pořadatelé slibují ochutnávku svatomartinských vín i jarmark. V jedenáct hodin přijede na koni svatý Martin. Na koních se pak budou moct projet i děti, pro které budou připravené také tvořivé dílničky a malování na obličej. K dobré náladě zahrají kapely Výlet a Vinohard.

Znojemsko

Svatý Martin v Šaldorfských sklepech

KDY: sobota od 14.00

KDE: Nový Šaldorf u Znojma

Svatého Martina přivítají milovníci vín také v Novém Šaldorfu u Znojma. Setkání s vinaři začne ve dvě odpoledne u historického lisu v areálu sklepů. Vystoupí děti ze školky, přijede svatý Martin a farář požehná mladým vínům z letošní úrody. Po programu u lisu budou až do podvečera otevřené sklepy místních vinařů k první ochutnávce letošních vín.

Průvod svatého Martina

KDY: sobota od 17.00

KDE: Rybníky

Svatomartinský průvod projde v sobotu navečer také Rybníky na Moravskokrumlovsku. V pět hodin začne u mlýna ochutnávka mladých vín. Pro děti bude k zahřátí připravený punč, pro dospělé svařák. V případě nepříznivého počasí se akce přesune do kulturního domu.

Jedinečný rozhled. Lešení radniční věže nabízí dech beroucí pohledy na Znojmo

Svatomartinská slavnost

KDY: pátek od 16.00

KDE: Jaroslavice

Svatomartinské setkání chystá na páteční odpoledne také spolek Jarmínek v Jaroslavicích na Znojemsku. Program odstartuje v půl páté odpoledne otevřením degustačního stanu, poté zazpívají mužáci a v pět vyjede průvod se svatým Martinem od fotbalového hřiště. V půl šesté přijede průvod na náměstí, následovat bude historická scénka, požehnání vín a společný přípitek. Poté vystoupí děti z Jarmínku a Kolovrátku s cimbálovou muzikou.

Martinské hody

KDY: sobota

KDE: Vedrovice

Obchůzkou chasy se zvaním na hody začnou v sobotu hodinu po poledni martinské hody ve Vedrovicích na Znojemsku. V osm večer pak vypukne v sále kulturního domu hodová zábava. „K tanci i poslechu hraje dechová hudba Skoroňáci ze Skoronic u Kyjova. Nebudou chybět mladá a svatomartinská vína s registrovanou značkou a slavné vébor s policajtama, kteří zajistí, aby byl zaručené pořádek,“ zvou pořadatelé.

Oblaka prachu a škola je pryč. Z Jarošky zmizela poslední vzpomínka na kasárna

Velký festival čokolády

KDY: sobota a neděle od 10:00 do 18:00

KDE: Hatě u Znojma, Freeport Fahion OutletV sobotu a v neděli se v centru Freeport Fashion Outlet koná velký festival čokolády. Pro návštěvníky budou ke koupi i k ochutnání připravené čokolády a různé originální speciality od poctivých českých výrobců. Najdou je ve více než třiceti stáncích. Milovníci čokolády mohou ochutnat dokonce i čokoládové pivo nebo třeba čokoládový kebab. Chybět nebudou ani čokoládové soutěže a aktivity pro děti.