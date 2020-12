ADVENTNÍ KONCERT FILHARMONIE BRNO. V živém online přenosu zahraje v pátek svůj tradiční Adventní koncert brněnská filharmonie. „Je to jeden z našich nejmilejších v celé sezoně a posluchači ho mají rádi. Byla by škoda je o tento večer ochudit, proto budeme hrát v čase původního koncertu, jen se změněným programem,“ uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Zazní mimo jiné Pastorální symfonie Jiřího Ignáce Linka či koncert pro cemballo a smyčce od Josepha Haydna. Slavnostní koncert povede Vojtěch Spurný, který bude většinu večera dirigovat od cembala, v Haydnově koncertu se představí i jako sólista. Koncert vysílá filharmonie v pátek od sedmi večer na svém webu a Facebooku.

VÁNOČNÍ KONCERT MĚSTSKÉHO DIVADLA V BRNĚ. Alespoň online popřejí svým divákům krásné vánoce herci a hudebníci Městského divadla v Brně. V úterý 22. prosince totiž na svém kanálu na YouTube odvysílají živě Vánoční koncert. „Program koncertu bude tvořit zlatý fond vánočních písní a koled v aranžích Güntera Gürsche, Christiana Kolovitse a Igora Vavrdy. Zazní také muzikálové melodie a vánoční pozdravy osobností našeho souboru. Po premiéře bude koncert na YouTube ještě ke shlédnutí po dobu vánočních svátků,“ uvedla mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ. Poslední svíčku na adventním věnci zapálí v sobotu odpoledne blanenský farář Jiří Kaňa. Slavnostně také vybere obsah schránky s Ježíškovou poštou. „Až do soboty do ní lidé mohou házet vzkazy, najdou ji na náměstí na plotě kolem vánočního stromu,“ uvedla mluvčí města Pavla Komárková. Po vyzvednutí pošty Ježíškovi přednese farář Kaňa svoje vánoční poselství.

PRVNÍ CHARITATIVNÍ KONCERT. Dvě dobročinné organizace z Vyškovska, spolek Paprsek a PIAFA, podpoří první adventní online charitativní koncert ve Vyškově. Přenos začne v sobotu v sedm hodin večer na Facebooku vyškovského kulturního střediska a místní kabelové televizi. Vystoupí například vokální uskupení Za5, žáci základní umělecké školy a pořadatelé slibují i několik překvapení.

DOBROČINNÝ ADVENTNÍ KONCERT. Pro dobrou věc připravili pořadatelé v Hustopečích letos jediný adventní koncert, který odvysílají mimo jiné na webu a Facebooku města. Koncert začne v neděli v pět hodin odpoledne. „Vystoupí nadějný hustopečský muzikant a skladatel Matyáš Kyncl, houslistka Jitka Břízová, folková zpěvačka Jana Unčovská a žáci a učitelé místní základní umělecké školy,“ uvedli v pozvánce pořadatelé. Příspěvky zaslané na transparentní účet číslo 5609266389/0800 podpoří Ivu Záděrovou při její rehabilitaci po těžkém úrazu.

JEŽÍŠEK ZE ZNOJMA. Závěrečný adventní koncert v cyklu Ježíšek ze Znojma odvysílá v pátek ze znojemského Městského divadla Český rozhlas. Na vlnách Českého rozhlasu Brno a na kanálu YouTube vystoupí se svým pořadem od sedmi hodin večer David Deyl s Rozhlasovým Bigbandem Gustava Broma.

TIPY Z BLANENSKA

Cesta za betlémy

KDY: od 24. prosince do 6. ledna

KDE: Blansko

ZA KOLIK: zdarma



Místo živého betléma procházku městem inspirovanou vánočním příběhem chystá letos blanenská farnost svatého Martina. Od Štědrého dne do Tří králů najdou lidé na různých místech ve městě karty s příběhy jednotlivých aktérů a vystavené betlémy. Podrobnosti farnost zveřejní na svém webu.

Třetí zuby

KDY: sobota 19.00

KDE: facebooková skupina kapely

ZA KOLIK: dobrovolný příspěvek



Boskovické kulturní středisko nabídne další online koncert oblíbené kapely Třetí zuby. Tentokrát zahraje k dobré náladě v sobotu večer na facebooku. Dobrovolný příspěvek formou zakoupení online vstupenky za sto korun podpoří přípravu dalších online koncertů.

Soutěž o nejhezčí výzdobu

KDY: do neděle 20. prosince

KDE: Bučovice



Soutěže o nejkrásnější venkovní vánoční výzdobu se mohou účastnit obyvatelé Bučovic. Fotografie lze posílat do neděle 20. prosince na e-mail haskova@bucovice.cz. Vznikne anketa, v níž bude možné do 31. prosince hlasovat. Tři soutěžící, jejichž snímky získají nejvíce hlasů, dostanou odměnu.

OSTATNÍ TIPY

Hodonínsko

Pomoc potřebným

KDY: do pátku 18. prosince

KDE: Strážnice



Do Zimní sbírky potravin se mohou zapojit lidé ve Strážnici. Na podatelnu tamního úřadu mohou ještě do pátku 18. prosince nosit trvanlivé potraviny, jako jsou rýže, konzervy nebo těstoviny. Sbírku pořádá Charita Strážnice a vybrané jídlo předá potřebným.

Koncert na přání

KDY: bez omezení

KDE: YouTube



Koncert pro zdravotníky si mohou pustit díky kanálu YouTube všichni, kdo nestihli živý přenos. Pracoviště kyjovské nemocnice nahlásila totiž Základní umělecké škole Kyjov své oblíbené melodie, děti pak zahrály Queen, Beatles i Michala Tučného. Nabídly sedmadvacet písní a zejména zdravotníky potěšily hodinou a půl hudby dle jejich přání. Radost z koncertu mohou mít ale i všichni příznivci muziky, bez rozdílu věku a profese.

Vánoce ve Veselí

KDY: sobota od 16.00 a neděle od 18.00

KDE: náměstí Veselí nad Moravou a on-line prostředí



I při letošních omezeních připravili pořadatelé ve Veselí nad Moravou alespoň skromné Vánoce na náměstí. V sobotu od čtyř do osmi večer čeká zejména na děti stánek s andělskou poštou. Na neděli je naplánované sváteční slovo starosty města a zástupce farnosti, a to na webu, Facebooku nebo na TV Slovácko. Začátek je v šest hodin v podvečer.

Břeclavsko

Po stopách Golema

KDY: sobota od 16.00 a neděle od 18.00

KDE: náměstí Veselí nad Moravou a on-line prostředí

Zábavnou procházku pro děti připravilo v centru města mikulovské Středisko volného času. Stačí najít stopu golema v ulicích a oskenovat QR kód v ní do mobilního telefonu s připojením na internet. Získané pokyny pak účastníky provedou po jedenácti zábavných zastaveních až k truhle s pokladem.

Znojemsko

KDY: 22. prosince od 19.00

KDE: online

Za kolik: dobrovolný příspěvek

Místo tradičního předvánočního dobročinného koncertu country kapely Květinka letos znojemská Charita v úterý nabídne online video s písničkami Květinky a představením charitní Záchranné sítě, kterou výtěžek letošního koncertu podpoří.