Kdy: sobota 10. srpna



Kde: Zámecký park, Slavkov u Brna



Za kolik: dospělí 100 korun, snížené vstupné 50 korun, rodinné vstupné 250 korun



Proč přijít: Historický jarmark, komentované ukázky historických uniforem, vozatajské ukázky nebo inscenovaná večerní bitevní ukázka na téma osudu válečných koní s Václavem Vydrou v hlavní roli knížete Lichtenštejna

„Napoleonské hry v zámeckém parku již od třicátých let připomínají skutečné historické události, které se v roce 1809 na Moravě odehrály. Přestože francouzská armáda byla z evropského tažení unavená, na Moravě na chvíli vojáci zapomněli na válečné útrapy a slavili císařovy čtyřicáté narozeniny,“ připomněla mluvčí slavkovského zámku Veronika Slámová.

Program zahájí historický řemeslný jarmark v devět hodin ráno. Až do dvou hodin odpoledne bude přístupný zdarma. Potom odstartuje historický program s přehlídkou armád, jezdeckými ukázkami i předvedením dobového života. Tradiční akce vyvrcholí noční bitvou v zámeckém parku s názvem Příběh koně. V hlavní roli se ve vojenské uniformě představí herec Vydra coby Jan I. Josef, kníže z Lichtenštejna – muž, který vedl rakouské vojsko v bitvě u Slavkova. „Diváci budou letos vtaženi více do života koní a toho, co museli ve válečné vřavě prožívat,“ přiblížil zlatý hřeb večera Ivan Vystrčil ze sdružení Acaballado.

Koně letos budou středobodem celého dne. Součástí programu je předvádění koní jednotlivých plemen či vozatajské ukázky, na kterých se návštěvníci seznámí s postupy při práci se spřežením.

Těšit se mohou i na sabráž, tedy otevírání láhví šumivého vína šavlemi dvaceti jezdců na koních. Pořadatelé zahájí prodej vín, dovednostní jezdeckou soutěž o pohár zámku nebo ukázky výcviku armád.

Otevřené jsou také rezervace na speciální kostýmované prohlídky zámku, které se taktéž zaměří na Napoleonovy narozeniny.

Napoleonské hry se tak stanou vděčným cílem pro všechny milovníky historie z širého okolí. „Mám rád historické filmy a historii vůbec. Hlavně vystoupení s Václavem Vydrou zní zajímavě,“ řekl například Dominik Skála z Letonic.

Boskovice čeká filmový víkend

Letní kino v Boskovicích hostí další ročník akce nejen pro fanoušky současné kinematografie Filmový víkend ČSFD. V pátek zhlédnou snímky Parazit, John Wick 3 a Mrtví neumírají. V sobotu přijde na řadu akční Avengers: Endgame, vystřižené scény z filmu Spider Man: Daleko od domova a komedie The Beach Bum. Návštěvníky také čeká sobotní odpolední hororový speciál.

Břeclav bude oslavovat rajčata

V Břeclavi bude patřit sobota Slavnostem rajčat. Lidé ochutnají tradiční rajčatové omáčky, saláty a polévky, k zakoupení budou také mýdla, oleje nebo koření. Na scéně u synagogy vystoupí cimbálová muzika Břeclavan, pouliční cirkus LeVitare, Ukulele Orchestra jako Brno a uskupení Duende. Akce začne v deset hodin dopoledne v ulici U Tržiště. Vstup je zdarma.

Ždánice zaplní historická kola

Ve Ždánicích se v sobotu uskuteční tradiční projížďka historických kol. Na hosty čeká soutěžní jízda plášťových i vysokých kol nebo kuriozit. Zájemci si vyzkouší i jízdu tříkolek nebo šlapadel. Akce začne v půl osmé ráno. V neděli se uskuteční ještě Mariánské poutní slavnosti, jejichž program zahrnuje třeba vystoupení mažoretek Angels nebo poutní mši.

Odtahová technika zaplní letiště

Vyškovské letiště zaplní o víkendu odtahová vozidla. Pátečním polednem zde totiž začne šestý ročník Dne odtahářů Czechoslovak Tow Show 2019. Návštěvníci se mohou těšit například na pokus o zapsání do Guinessovy knihy rekordů s odtahovým vlakem, soutěže, majákovou show nebo ukázky práce a nočního zásahu. Bohatý zábavný program potrvá celý pátek i sobotu.

Vavřinecké putování zve do sklepů

Hodinu po poledni otevřou v sobotu své sklepy vinaři v Hrušovanech nad Jevišovkou při tradičním Vavřineckém putování. „Svoje sklepy otevře jedenáct vinařů, vybrané vzorky mohou návštěvníci ochutnávat až do šesti hodin večer. Zpívat jim k tomu budou Mužáci z Březí,“ pozvali pořadatelé. Od šesti hodin večer následuje společné posezení u vína.

JEŠTĚ VÍCE TIPŮ NA ZAJÍMAVÉ AKCE Z CELÉ JIŽNÍ MORAVY NALEZNETE V DNEŠNÍM (9.8.) TIŠTĚNÉM VYDÁNÍ DENÍKU ROVNOST.

PETR KOUDELKA, ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI