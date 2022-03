Obnovenou tradici si Líšeňští nenechali úplně vzít ani loni. „Domy v Líšni obešly alespoň malé skupinky maškar. Letos už v sobotu půjde tradiční ostatkový průvod, který u nás tvoří maškary i krojovaní. Maškar bude přes padesát, přibudou i nějaké nové,“ usmívala se jedna z organizátorek Kristýna Kučerová. Ostatkový průvod vyjde v sobotu čtvrt hodiny před druhou odpoledne z Kubelíkovy ulice do Šimáčkovy a přes náměstí Karla IV. ke kostelu sv. Jiljí. V půl páté začne odpolední program v Dělnickém domě, kde pak v půl osmé večer začne Ostatková veselice s pochováváním basy. Odpoledne je vstupné dobrovolné, večer zaplatí příchozí 180 korun.

Po roční přestávce vynucené pandemií se vrací masopustní veselí i do Poštorné v Břeclavi. „Sejdeme se ve dvě odpoledne v Poštorné u kostela, šohaji zatancují pod šablama, zazpíváme nějaké vrtěné písničky a pak krojovaní a maškary, čekáme jich mezi padesáti a osmdesáti, vyrazí na fašankovou obchůzku,“ pozval starosta pořádajícího poštorenského Slováckého krúžku Radek Hošek. Fašanková obchůzka má vždy pět nebo šest zastávek, při kterých se průvod zastaví, aby se občerstvil, šohaji zatančí, zazpívají a pak pokračují dál. První zastávka bude na faře, poslední pak u hospody Na růžku. „Tam také bude následovat od šesti večer závěrečná zábava s pochováváním basy. Pro letošek jsme zábavu přesunuli z kulturního domu právě do hospody, protože nebylo dlouho jasné, jaká budou pro tyto akce pravidla a případná omezení, která mezitím naštěstí končí,“ dodal starosta Hošek. K zábavě zahraje dechová hudba Pivoňka.

Vinařská zabijačka

KDY: sobota od 10.00

KDE: Nosislav

Atmosféru Vinařské zabijačky si užijí návštěvníci Vinařství Válka v Nosislavi na Brněnsku. Organizátoři slibují pořádný kotel polévky na ohni, harmoniku, čerstvý ovar, teplé škvarky a víno. Příchozí ochutnají také jitrničky, jelítka nebo tlačenku. Zvídavé povahy budou mít příležitost zjistit přímo na místě, jak se masité laskominy vyrábějí. Začátek je v sobotu v deset hodin dopoledne.

Masopust v Kuřimi

KDY: sobota od 10.00

KDE: Kuřim



Pestrobarevný průvod maškar si užijí lidé v Kuřimi na Brněnsku v sobotu od desáté hodiny dopolední. Den plný zábavy, tance a dovádění završí masopustní veselice, která začne v osm hodin večer ve Viva restaurant. Hrát bude kapela Stereo.

Počátky moravského Mancheastru

KDY: neděle od 14.00

KDE: Brno, Francouzská

Zájemci se mohou vydat v neděli odpoledne po stopách brněnské textilní historie. Využít mohou další termín komentované prohlídky spojené s návštěvou interiéru Střední školy umění a designu. Organizátoři nabízejí ještě další turnusy, a to 20: a 27. března, také ve dvě hodiny odpoledne. Akce je součástí projektu Brno Industrial. Lístky lidé koupí na TIC Brno nebo na gotobrno.cz.

Blešák v despite

KDY: sobota od 12.00

KDE: Šlapanice



Pro ty, co milují přehrabování v odloženém oblečení, knihách, sběratelských předmětech, řemeslných a výtvarných výrobcích, použitém zboží a všelijaké jiné veteši, připravili pořadatelé ve Šlapanicích první Bleší trh. Událost se bude konat v malém sálu centra Despite kde každý prodávající vystaví zboží na stůl a určí cenu. Po akci se navíc koná after-party. Občerstvení je zajištěno.

Pitkin a Hložek

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Společenské centrum brno-Bystrc

ZA KOLIK: 160 korun

Nejen dříve narozené, kteří pamatují hit o holkách z naší školky, může zaujmout zábavný pořad ve Společenském centru v brněnské Bystrci. Od šesti hodin večer tam vystoupí Milan Pitkin a Stanislav Hložek. „Posluchači si užijí pořad plný humorného vyprávění, populárních písniček a dotazů diváků. Pořad moderuje Jiří Rámeš,“ lákali pořadatelé. Vstupné je 160 korun.

Burza LP desek

KDY: neděle od 11.00

KDE: Brno, SONO - centrum

Burza LP desek se koná v neděli v brněnském SONO centru. Pořadatelé slibují několik tisíc titulů. Zájemci zde seženou vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect. K dostání budou Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, Bob Dylan, Genesis, Michael Jackson, Prince nebo Madonna.

Cyrano z Bergeracu

KDY: neděle od 19.00

KDE: Brno, Městské divadlo Brno

ZA KOLIK: 520 až 560 korun



Slavná romantická tragikomedie o posledním z rytířů, Cyranovi z Bergeracu, a jeho velké lásce k Roxaně, je příběhem o utajované lásce, cti, statečnosti a síle i poklescích umění. Další termíny představení jsou 11. března, 23. a 24. března, 15. a 16. dubna. Vstupné je 520 až 560 korun.

Jana Eyrová

KDY: pátek od 19.00, sobota a neděle od 18.00

KDE: Brno, Městské divadlo Brno

ZA KOLIK: 670 až 720 korun



Příběh Jany Eyrové, osiřelé dívky, která se ke svému štěstí musela probojovat životem plným strastí a hrůzyplných událostí, oslňuje čtenáře od prvopočátku. Není divu, že se dočkal mnoha televizních, filmových a konečně i divadelních zpracování. Muzikálová verze vypráví romantický příběh lásky mezi Janou a Edwardem. Vstupné je od 670 do 720 korun.

Výstava ve vile Tugendhat

KDY: do 30. dubna

KDE: Brno



Návštěvníci si mohou užít reprízu výstavy RE.STORATION.2010.2012 k desátému výročí dokončení restaurace vily Tugendhat. Výstava prezentuje průběh, ideu a zvolené restaurátorské postupy obnovy vily. Pomocí obrazových a textových panelů se mohou návštěvníci seznámit s jednotlivými oblastmi, technologiemi a postupy obnovy. Výstavu doplňuje také krátké video.

Saturnin

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Mahenovo divadlo

Okouzlující příhody pána a jeho svérázného sluhy Saturnina, situované do noblesní prvorepublikové atmosféry znají čtenáři i televizní diváci. Známý příběh mohou ale vidět i na divadelních prknech. V Národním divadle Brno ho mohou sledovat v dramatizaci Martina Vačkáře a Ondřeje Havelky. Další termíny představení vypsalo divadlo na 24. března a 29. dubna.

Masopust ve Svitávce

KDY: sobota od 13.00

KDE: Svitávka



Masopustní maškary se sejdou v sobotu hodinu po poledni ve svitáveckém parku, kde od starosty převezmou masopustní právo. Poté vyrazí průvod ulicemi městyse k hale.

Šibřinky v Katolickém domě

KDY: pátek od 20.00

KDE: Blansko, Katolický dům

Katolický dům v Blansku zažije v pátek večer Šibřinky. Pořadatelé slibují, že pamětníci si zavzpomínají na dávné časy, nováčci si akci rychle osvojí. Maškarní ples je určený pro dospělé. Rezervace míst je možná na webu skdblansko.cz. Vstupné je sto korun.

Děstský karneval

KDY: sobota od 15.00

KDE: Blansko, mateřské centrum Paleček

ZA KOLIK: 50 nebo 20 korun



Zábavu, spoustu tance a soutěží si užijí děti na karnevalu, který pořádá Mateřské centrum Paleček v Blansku. Kapacita je omezena. Účastníci se mají hlásit na mc-palecek@centrum.cz.

Divadelní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Opatovice, sokolovna

ZA KOLIK: 130 korun



Divadelní ples si užijí v sobotu lidé ve Velkých Opatovicích. Začátek je v osm hodin večer v tamní sokolovně, vstupné je 130 korun. Hraje kapela s názvem Epicentrum. Žádané jsou masky zpodobňující komiksové postavy.

Valtický fašank

KDY: sobota od 13.00

KDE: Valtice



Od valtického podzemí vyrazí v sobotu hodnu po poledni fašankový průvod. Od starosty města pak převezme fašankové právo. Pak bude pokračovat k Salonu vín a na Feldsberg. Obchůzka skončí pochováváním basy na Valtické Rychtě.

Krojový ples

KDY: pátek od 20.00

KDE: Hlohovec

Po roční pauze a v pozdějším termínu, než bývá zvykem, se hlohovecká chasa dočká svého krojového plesu. Začne v osm večer v kulturním domě. Hrát bude dechová hudba Zlaťulka.

Fašank

KDY: sobota od 14.00

KDE: Moravský Žižkov

Fašankovým veselí ožije v sobotu odpoledne i Moravský Žižkov. „Národopisný soubor Žižkovjánek srdečně zve na tradiční žižkovský fašaňk. Průvod masek vyjde od kulturního domu v Moravském Žižkově v sobotu ve dvě hodiny odpoledne . Po skončení obchůzky bude následovat pochovávání basy na sóle a volná zábava v kulturním domě. Občerstvení u sóla zajištěné,“ lákali na tradiční fašankové veselí pořadatelé z Moravského Žižkova.

Velkopavlovické Ostatky

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Pavlovice

Na nádvoří Ekocentra Trkmanka začnou v sobotu ve tři odpoledne Ostatky ve Velkých Pavlovicích. O půl hodiny později vyjde ostatkový průvod se zastavením u vinařů za doprovodu Hanáckoslováckého krůžku, cimbálové muziky Vinica a dětského folklorního souboru Floriánek. Průvod navštíví vinařství Prokeš, Buchtovi, Valovi a Zborovských a skončí v hotelu Lotrinský. „Děkujeme všem, kteří naše tradice podporují a těšíme se na všechny, kteří nás v v průvodu doprovodí,“ zvali pořadatelé.

Fašanková obchůzka

KDY: sobota od 9.30

KDE: Mikulov

Rozverné maškary i krojovaní vyrazí po vynucené pandemické pauze na fašankovou obchůzku v Mikulově. „Začínáme v půl desáté dopoledne na mikulovském náměstí, odkud vyjde průvod po trase Kostelní náměstí – Lormovo náměstí – Vinný sklep Pod Kozím hrádkem – Hotel Galant,“ zvali pořadatelé. Ve dvě odpoledne začne fašankové veselíu infocentra na náměstí s cimbálovou muzikou Píšťalenka.

Dětský divadelní Mikulov

KDY: pátek od 16.30

KDE: Mikulov



První ze čtyř představení cyklu Dětský divadelní Mikulov nabídnou v pátek pořadatelé v mikulovském kině. „Letos jsme připravili čtyři dětská představení. Tři z nich se uskuteční v pátek, jedno v sobotu.Právě v sobotu 19. března přivítá v Městském kině slavného Michala Nesvadbu, představitele Kouzelné školky,“ lákali pořadatelé. Nyní v pátek se děti mohou těšit na úvodní představení, které nabídne Divadlo Radost. Přinese jim dobrodružství hlemýždě Pepy, který běhá rychleji než lovecký pes a s kamarády porazí zlého vlka. Abonentní vstupenka stojí 299 korun. Pouze za páteční představení zaplatí lidé sto korun.

Fašank v Hodoníně

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hodonín

Po roční pauze se v Hodoníně opět uskuteční fašank. Nově se přesune na Masarykovo náměstí. Zabijačka odstartuje v sobotu v osm hodin ráno. Folklorní blok se odehraje v deset hodin a představí se DFS Duběnka, EPS Erteple, CM Duběnka, CM Dur a tanečnice Slováckého krúžku Hodonín. Obchůzka začne ve dvě a poprvé bude její součástí i soutěž o nejlepší svařák. V šest je pak na programu pochovávání basy. Přehled najdou lidé na webu hodonínského Domu kultury.

Soutěž ve škvaření škvarků

KDY: sobota od 9.00

KDE: Velká nad Veličkou



Soutěž ve škvaření škvarků naplánovali na sobotu pořadatelé ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku. Soutěžní týmy, které se musely registrovat předem, se začnou připravovat již v devět ráno, škvařit sádlo budou v deset hodin dopoledne. Příchozí ochutnají první škvarky ve dvě. Připravené budou i tlačenky a jitrničky jako pohoštění. Akce se koná v Horňáckém Šenku.

Fašank ve Veselí

KDY: sobota od 13.30

KDE: Veselí nad Moravou

Už v půl druhé odpoledne začne ve Veselí nad Moravou rej masek na kluzišti a také fašankový trh na náměstí Míru. Odtud vyrazí ve tři hodiny odpoledne masopustní průvod na Bartolomějské náměstí. „Po návratu na náměstí Míru si budeme moct zazpívat s Cimbálovou muzikou Fraj, Dechovou hudbou Konúpci, Veselským mužským sborem, DFS Štěpnička a dětmi z mateřských škol,“ lákali pořadatelé.

Toulavé klacky

KDY: sobota

KDE: Strážnice, přístaviště

Povzbudit Janka Vajčnera při jeho zdolání stokilometrové trasy s nordic walking holemi mohou lidé v sobotu ve Strážnici. V přístavišti bude navíc možnost si hole vyzoušet, nebo se také na kole či v běhu přidat k části trasy. Časový harmongram a více infomací získají zájemci na facebooku Aktivity Morava. Akce má upozornit na potřebu podpory dětí z jihomoravských léčeben. V březnu se Vajčner přesune do Znojma.

Masopust ve Vyškově

KDY: úterý 1. března

KDE: Vyškov



Zájemci se mohou v úterý 1. března zapojit do masopustního průvodu, který po roční přestávce opět roztančí vyškovské náměstí a přilehlé ulice. Skupina rozpustilých maškar vyrazí ve tři hodiny odpoledne od Muzea Vyškovska a poté, co za zvuků ryčné muziky obejde centrum města, se vrátí zpět k zámku.

Ostatky v Málkovicích

KDY: sobota od 13.00

KDE: Bohaté Málkovice

Tradiční ostatky si užijí lidé v Bohatých Málkovicích. Maškarní rej je v režii místních hasičů, sraz v kulturním domě naplánovali pořadatelé o půl jedné odpoledne. Průvod vyrazí na obchůzku po vsi v jednu hodinu, v sedm hodin putování zakončí posezení s hudbou v kulturním domě.

Křehká krása kraslic

KDY: do 8. května

KDE: Vyškov, Muzeum Vyškovska



Novou výstavu s podtitulem Rozmanité způsoby zdobení velikonočních kraslic mohou lidé od obdivovat v Galerii Oryon Muzea Vyškovska. Zdobení vajec slámou, voskovou batikou, voskovým reliéfem, jezerní sítinou a dalšími technikami bude k vidění prostřednictvím výrobků mistryň tohoto umění. Návštěvníci se seznámí také s postupem a jednotlivými fázemi zdobení kraslic a uvidí pomůcky, které jsou pro tvorbu těchto křehkých skvostů nezbytné. Výstava potrvá do 8. května.

Voňavá zoo

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vyškov, ZooPark, Hanácký statek

Upéct si chlebánek v Hanáckém statku v ZooParku Vyškov mohou zájemci již v sobotu odpoledne. Děti se vrátí o sto let zpátky. Zjistí, jak naši předkové mlátili obilí nebo mleli mouku. Pořadatelé žádají návštěvníky, aby se nahlásili předem na čísle 720 562 302, a to na konkrétní časy v rozmezí jedné a čtvrté hodiny odpolední. Kapacita je omezená. Akce je vhodná pro děti starší pěti let.

Maxipes Fík

KDY: neděle od 16.00

KDE: Pustiměřské Prusy



V neděli si užijí děti v Pustiměřských Prusích na Vyškovsku divadelní představení Maxipes Fík v podaní Divadla Špílberg. Koná se v místní sokolovně a začátek je ve čtyři hodiny odpoledne.

Masopust na zámku

KDY: sobota a neděle od 9.00 do 16.00

KDE: Moravský krumlov, zámek

Masopustní průvod vyjde z krumlovského zámku v sobotu hodinu po poledni, sraz masek je v poledne na nádvoří. V sobotu i v neděli nabídne premiérový masopust na zámku masopustní speciality, tvoření masek či projížďky na koních.

Tasovické ostatky

KDY: sobota od 15.00 a neděle od 9.00

KDE: Tasovice



Po vynucené epidemické pauze se ostatkové veselí o víkendu vrací i do Tasovic na Znojemsku. Tamní hasiči tentokrát připravili oproti jiným letům poněkud omezený program. I tak si lidé užijí zábavu a tradiční průvod. „V sobotu ve tři odpoledne začne před tasovickým obecním úřadem zábava s živou hudbou, zajištěné je i občerstvení,“ lákali pořadatelé. V neděli v devět ráno vyjde od radnice maškarní průvod.

Lukovský masopust

KDY: sobota od 9.00

KDE: Lukov

Masopustní veselí se v sobotu vrátí i do Lukova na Znojemsku. Masopustní maškary vyrazí na obchůzku v devět hodin ráno, ve tři hodiny odpoledne si děti užijí ve Stodole U Čabalů dětský karneval s kejklířem Čabíkem. Od osmi hodin večer začne, rovněž U Čabalů masopustní taneční zábava s kapelou Fanny Music. Vstupné na večerní zábavu je sto korun, masky platí polovic.

Vzpomínka na pátera Toufara

KDY: pátek od 18.00

KDE: Znojmo



Dvaasedmdesáté výročí smrti kněze Josefa Toufara, umučeného komunistickou policií, si připomenou lidé ve Znojmě v ulici Jana Palacha. Od sedmi následuje vzpomínkový koncert v kapucínském kostele na Masarykově náměstí.

Vinyl burza

KDY: sobota od 10.00

KDE: Znojmo

Kdo má zájem prodat nebo koupit staré desky, může zavítat na Vinyl burzu do Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Akce se koná v sobotu od deseti hodin ráno. Vstupné je třicet korun, prodejci zaplatí padesátikorunu za stůl. V případě zájmu o prodejní místo na burze mají prodejci kontaktovat Renatu Hurníkovou na e-mailu propagace@ muzeumznojmo.cz.

Bobovka u mlýna

KDY: sobota a neděle od 10.00 do 16.00

KDE: Brno, Mariánské údolí



Bobovka u mlýna přinese výletníkům zážitek na trati delší než kilometr. Díky bezpečnostním pásům a automatickým brzdám je dráha vhodná i pro rodiny s dětmi. V zimních měsících je otevřeno o víkendu.

Pohádkový svět

KDY: neděle od 13.00

KDE: Šakvice

Rodinný výlet s atraktivním cílem si mohou lidé naplánovat na nedělní odpoledne. V Šakvicích na Břeclavsku totiž čeká Pohádkový svět. Pozve do světa loutek v životní velikosti a nechybí ani ručně malované kulisy.

Kamélie v Rájci

KDY: do 6. března

KDE: Rájec nad Svitavou



Zámek Rájec nad Svitavou se může chlubit jedinečnou sbírkou kaméliových keřů a zámeckým zahradnictvím se skleníky, přístupnými pro zájemce vždy v únoru a v březnu, v době květu kamélií.

Zima ve VIDA!

KDY: všední dny od 9.00 a víkend od 10.00

KDE: Brno

Vědecký park VIDA! nabídne dětem spoustu zábavy i poučení. V Divadle vědy pobaví příchozí zábavné představení s pokusy. Pořadatelé slibují show o zvuku Mr. Ucho nebo představení plné výbuchů a explozí Detonátor. K vidění je i 3D film Na křídlech ptáků, díky kterému obletí návštěvníci celou planetu. Otevřeno je denně po celý den, je v pondělí do dvou hodin.

Vycházka na Špilberk

KDY: bez omezení

KDE: Brno, hrad Špilberk



Krásné pohledy na Brno se otevřou lidem, kteří vystoupají parkem až k brněnskému hradu Špilberk. U hradu se nachází několik vyhlídek. A kdo se bude chtít zahřát, může vidět třeba výstavu připomínající staré hračky v interiérech hradu. Je totiž prodloužená do 13. března. Otevřeno je denně kromě pondělí od devíti do pěti.

Četnická stanice

KDY: neděle od 10.00

KDE: Kuřim

Jak to mohlo na Četnické stanici v dobách první republiky vypadat, zjistí lidé v Kuřimi. Návštěvníci se dozví něco o historii četnictva, jaké uniformy četníci nosili, či jak byli vybavení ve službě, K vidění jsou i dobové předměty.

Za pohádkou máje

KDY: bez omezení

KDE: Ostrovačice



Snad nejvíce proslavil Ostrovačice na Brněnsku spisovatel Vilém Mrštík svým románem „Pohádka máje“. Výletníci mohou své putování začít nad Ostrovačicemi u Masarykova okruhu, pokračovat na Kopeček. Pak se vydají po cyklostezce k Helenčině studánce, po červené k hájovně, po žluté a cyklostezce zpět nad Ostrovačice.

Euro bike fest

KDY: 26. až 29. května

KDE: Pasohlávky

Již na konci května se motorkáři a všichni příznivci srazů a koncertů pod širým nebem mohou těšit na Euro bike fest v Pasohlávkách. Vystoupí například Dymytry, Wohnout, Doga i Alkehol. Příchozí pobaví i freestyle motokross, kaskadérská vystoupení, poledance nebo třeba zombie běh. Vstupenky koupí zájemci on-line na webu festivalu. První vlna lístků za šest set nebo sedm set korun je již vyprodaná. Nyní jsou k dostání lístky za 800 korun.

TrutnOFF BrnoON

KDY: 18. až 21. srpna

KDE: Brno

ZA KOLIK: 1 400 korun



Na festivalu vystoupí Sisters of Mercy nebo třeba Aneta Langerová. Dalšími kapelami, které pořadatelé oznamují, jsou Michal Prokop & Framus Five, Hudba Praha s Michalem Ambrožem, undergroundová legenda The Primitives Group nebo skupina Vítrholc Po letech se vrátí také Vypsaná fixa. Premiérově vystoupí Povodí Ohře či Circus Problem. Vstupenky lze koupit na webu festivalu za 1 400 korun.

