Mezi nejstaršími exempláři zaujme nadšence například Ford model T z roku 1911, nazývaný také Plechová Líza. „Diváky ale určitě nadchnou i předválečná auta značek Bugatti, Hispano-Suiza nebo velmi krásný a vzácný osmiválcový unikát československé výroby Wikov 70,“ láká na podívanou hlavní organizátor Martin Mladoň z Tatranského Oldtimeru. K vidění budou podle něj i škodovky nebo Tatry Aero.

Některé posádky už netrpělivě čekají v Zaječí na Břeclavsku na sobotní start. „Ani uzavírka cesty mě nerozházela, když jsem viděl tu krásu ve Vinařství u Kapličky, kde bude náš hlavní stan,“ sdělují si účastníci na sociální síti. „Už se těšíme,“ hlásí z cesty ostatní.



Právě ze Zaječí vyjedou posádky v dobových kostýmech na spanilou jízdu pod Pálavou. „Startujeme v deset hodin dopoledne směrem k Lednici, kde se na hodinu zastavíme v zámeckém parku. V poledne pak pokračujeme na Náměstí do Mikulova. Ve tři hodiny odpoledne už budeme ve Valticích, kde je připravené vyvrcholení celého programu,“ přibližuje Mladoň.

Kdy: sobota 24. 8. 2019, 10.00 – 18.00

Kde: Zaječí, Lednice, Mikulov, Valtice

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Jihem Moravy projede přes padesát historických automobilů vyrobených do roku 1945. K jejich přehlídce ve Valticích zahrají Melody Gentleman.

Už od dvou hodin odpoledne tam bude příznivcům krátit čekání swingový koncert v podání Melody Gentleman. Diváci se mohou těšit na komentovanou přehlídku vozů i na vyhlášení nejelegantnějších aut a posádek pod názvem Concours D'Elegance.



Pohár vítězům předá valtický starosta Pavel Trojan. „Favorita budu hledat až na místě, nejspíš se poradím s panem Mladoněm, který mi i loni o každém exempláři poutavě vyprávěl,“ slibuje si.



Je rád, že centrem setkání jsou právě Valtice. „Veteráni jsou moje srdeční záležitost. Chci, aby se Valtice staly i v budoucnu hlavním místem jejich srazu,“ přeje si starosta.



Prohlédnout si stoleté krasavce zblízka můžou také návštěvníci. „Smí se s nimi fotit, vyprávět si s majiteli,“ ujišťuje Mladoň z Tatranského Oldtimeru.



Jen nedoporučuje ptát se rovnou na cenu vozu, ale spíš na technické a jiné zajímavosti. „Pro posádky mají vozy úplně jinou hodnotu než finanční. Je to velká záliba a koníček, který se nedá vyčíslit,“ upozorňuje.



Organizátoři chtějí podle něj akcí přiblížit ostatním lidem historii. „Hlavně mladým, abychom je navnadili k tomuto koníčku a sběratelství. A říct jim, aby se nelekli exkluzivních kousků. Důležité je s něčím začít, třeba se starým haraburdím. Tak jako my všichni,“ nabádá Mladoň.

Hody v Bedřichově zakončí zábava

Kdy: neděle 25. srpna od 13.30

Kde: Bedřichov

Za kolik: zdarma

V Bedřichově v neděli 25. srpna vyvrcholí tradiční krojované hody. Devatenáctý ročník v sobotu zahájí zvací průvod stárků a stárkových a hlídání máje. „V neděli je na programu průvod stárků obcí, ortel nad beranem, moravská beseda, taneční vystoupení dětí a hodová zábava,“ upřesnil za pořádající Spolek Trojlístek Pavel Brach. Účastníkům Bedřichovskéch krojovaných hodů tentokrát zahraje Bystřická kapela.

Boskofest nabídne Čechomor i Horkýže Slíže

Kdy: sobota 24. srpna od 12.00

Kde: zámek Boskovice

Za kolik: 549 korun

Zahradu zámku v Boskovicích v sobotu 24. srpna rozezní rocková hudba. Uskuteční se tam druhý ročník festivalu Boskofest. „Na festivalu zahrají Olga Lounová, kapela Čechomor, Voxel, skupina Horkýže slíže, dále Vašo Patejdl a Xindl X. Akci zakončí DJ Ondra Urban,“ upřesnili pořadatelé. Areál zámku se otevře v poledne. První hudební vystoupení, které obstará zpěvačka Olga Lounová, začne o půl druhé odpoledne.

Slavnosti jiřinek: Zazpívá i Jožka Černý

Kdy: sobota 24. srpna a neděle 25. srpna

Kde: Moravské kartografické centrum, Velké Opatovice

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích na Blanensku v sobotu a neděli hostí tradiční Jiřinkové slavnosti. Kromě stovek květů různých odrůd těchto květin návštěvníky čeká koncert Jožky Černého a Malohanačky a také křest almanachu k výročí tamního včelařského spolku. V neděli se koná soutěž o královnu krásy Miss Jiřinka a koncert Kateřiny Brožové.

Návštěvníci uvidí i šermířské klání

Kdy: sobota 24. srpna od 11:00

Kde: U Mravence Lesíka, Řečkovice, Brno

Za kolik: zdarma

V areálu U Mravence Lesíka v brněnských Řečkovicích lidé v sobotu od jedenácti hodin uvidí šermířské vystoupení skupiny Lupus albus, budou mít možnost vyrobit si něco v řemeslné dílně nebo také ochutnat dobová jídla typická pro čtrnácté století. Najdou tam i trh lidových řemesel, děti zase ocení skákací hrad. Vstup je zdarma.

Na Vinohraní zahraje Čehomor i Dívčí válka

Kdy: pátek od 17.30 – neděle do 1.30

Kde: Vinium, Velké Pavlovice

Za kolik: 499 korun

Hvězdné české i slovenské kapely, ale také legendární Dívčí válka v podání herců divadla Františka Ringo Čecha. Na bohatý dvoudenní program láká velkopavlovické Vinohraní, které se uskuteční v pátek a sobotu v prostorách vinařských závodů Vinium Velké Pavlovice. Pro nocující návštěvníky připravili letos organizátoři i stanové městečko. „Jednou z hlavních letošních hvězd je legendární kapela Čechomor, slovenská partička Horkýže slíže, či hranická hardrocková skupina Traktor,“ zve za pořadatele Vladimír Sendler. Jako další se představí vsetínský Waťák, nejlepší Kabát revival, pop-rocková skupina Reflexy i mladá rocková kapela Křídla.



Výhled na festivalové pódium budou mít i konzumenti jídla a pití z velkokapacitních stanů, sledovat mohou i velkoplošnou obrazovku. Na zájemce čeká i degustace vín v křížovém sklepě. Čechovo prozatímně osvobozené divadlo v čele s Františkem Ringo Čechem vystoupí s Dívčí Válkou v pátek od sedmi hodin večer.





Užijí si folklor přímo v srdci Horňácka

Kdy: 24. srpna

Kde: Velká nad Veličkou

Za kolik: zdarma

Folklorní festival Ozvěny Horňácka letos nabídne kromě bělokarpatského biojarmarku i výstavu obrazů Františka Pavlici nebo zpívání u kostelních hradeb. V programu se objeví i vystoupení několika souborů a sborů, mezi kterými je třeba Štěpnička z Veselí nad Moravou, Klobučánek z Valašských Klobouk, Marijánky z Vacenovic, cimbálová muzika Fraj nebo dívčí cimbálová muzika z Kozojídek. Od půl jedenácté večer navíc na hosty čeká Noc s hudci na stadionu Strážná húrka. Akce se uskuteční v sobotu 24. srpna ve Velké nad Veličkou. Vstupné je zdarma.

Dveře otevře osmnáct malovinařů

Kdy: 24. srpna od 10.00 do 22.00

Kde: Mikulčice 696 19, Těšické búdy

Za kolik: 450 korun

Originální vína od malopěstitelů ochutnají návštěvníci vinařské akce v Mikulčicích, kde bude otevřených osmnáct sklepů. K přemisťování mezi nimi lidem poslouží koňské povozy. Pořadatelé dále připravili i bohaté krajové speciality. K poslechu a tanci zahraje Neoveská cimbálová muzika. Program doplní také večerní beseda s cimbálovou muzikou Zádruha z Dolních Bojanovic a možnost návštěvy vinařského muzea.



Akce se uskuteční v sobotu 24. srpna od 10 hodin. Cena vstupenky na místě je 450 korun. Vstupenka zahrnuje vstupné do areálů otevřených sklepů, taštičku na skleničku, skleničku s logem, katalog s informacemi a mapkou, propisku, 30 ks degustačních lístků a vstup na večerní besedu u cimbálu. Opraví propustek u zámku. Do poloviny října Přečíst článek ›

Vojenský den nabízí let vrtulníkem

Kdy: sobota

Kde: Kučerov, Vyškovsko

Za kolik: děti zdarma, ostatní sto korun

Střelnice Mysliveckého spolku v Kučerově na Vyškovsku se v sobotu stane dějištěm vojenského dne Na Pískách 2019. K vidění budou ukázky římských legií, císařských válek i armád druhé světové války. Zájemci si zastřílí nebo se proletí ve vrtulníku. Děti mají na akci vstup zdarma, ostatní zaplatí sto korun.

Jevišovice oslaví dožínky

Kdy: sobota od 14.00

kde: Jevišovice, náměstí

Za kolik: vstup volný

Tradiční slavnost jako poděkování za úrodu připravili pořadatelé na sobotu 24. srpna v Jevišovicích. Ve dvě hodiny odpoledne přijde na jevišovické náměstí dožínkový průvod. Po předání dožínkového věnce a poděkování za úrodu zahraje dechovka Cyrilka z Lanžhota a zazpívá Karel Emanuel Gott. K ochutnání bude bohaté občerstvení a různá piva. V odpoledním programu vystoupí také mažoretky a břišní tanečnice. Na děti čekají různé atrakce. Od tři odpoledne předvedou na prostranství u kostela svou práci hasiči. Navečer program tradiční jevišovické slavnosti uzavře taneční zábava s kapelou Team Rock a slavnostní ohňostroj.

Dyje pořádá první posvícení

Kdy: pátek až neděle

Kde: Dyje

Za kolik: vstupné dobrovolné

Stavěním máje na hřišti začne v pátek v šest hodin večer první dyjské posvícení. V sobotu se chasa sejde v devět hodin ráno před dyjským kostelem Bičovaného Spasitele a sv. Jana Nepomuckého. „V půl desáté začne po převzetí hodového práva průvod chasy vesnicí v doprovodu slovácké dechové hudby Rozmarýnka Roberta Koníčka z Vlčnova. V osm večer následuje zábava v Krmelci na hřišti s dechovkou Rozmarýnka,“ uvedli pořadatelé. V neděli ode dvou odpoledne program uzavře nástup chasy s předtančením.

