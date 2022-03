MORENA I ZVÍŘATA. Zimu mohou v sobotu děti vyprovodit v brněnské zoologické zahradě. Program spojený s vítáním jara tam začne v devět ráno a potrvá do tří odpoledne. „V sobotu se návštěvníci mohou těšit na symbolické vyhnání zimy v podobě Morany, zdobení líta a vítání jara, soutěžní stezku pro děti nebo speciální komentovaná krmení,“ pozvala mluvčí zahrady Monika Brindzáková. Komentovaná krmení blíže představí některé z nejvyhledávanějších zvířat v zoo. V deset dopoledne to budou surikaty, o hodinu později červená panda a hodinu po poledni lermuři. V poledne ještě začne v sále správní budovy přednáška o záchranném programu dudků chocholatých.

TRH A ZÁBAVA. Pestrým programem pro děti o odrostlejší návštěvníky vykročí jaru vstříc pořadatelé v bývalé základně Mokrá-Horákov nedaleko Brna. „Začínáme v deset dopoledne, k dobré náladě bude hrát country kapela Prakl, připravené budou oblíbené stánky s farmářskými produkty a po celý den bude plápolat oheň, na kterém si lze opéct špekáčky,“ lákali pořadatelé. Chystají také komentované prohlídky areálu, jízdy na čtyřkolkách a vyhlídkové lety vrtulníkem. Děti si vyzkouší pletení pomlázek, zdobení perníčků a další dovednosti. Výtěžek dobrovolného vstupného půjde na pomoc Ukrajině.

ZPÍVÁNÍ A GULÁŠ. Celodenní program k přivítání jara chystají v neděli pořadatelé na Masarykově náměstí v Kyjově. Už v deset hodin dopoledne začne řemeslný trh a dětské dílničky. Do divadelního sálu Domu kultury se děti zajít po celý den podívat na projekce pohádek. „Ve dvě odpoledne začne Jarní zpívání, ve kterém vystoupí například kyjovský Slovácký soubor, mužský pěvecký soubor s muzikou Jury Petrů a další mužácké a ženské soubory. Pořadem provede ženský sbor Tragačnice,“ zvali pořadatelé. V pět hodin odpoledne začne před Domem kultury tradiční vydávání jarního guláše a před radnicí k dobré chuti a náladě zahraje kapela Návrat. Vstup na kyjovské Vítání jara je volný.

Brno a Brněnsko

Roboti ve VIDA!

KDY: pátek a sobota od 10.00

KDE: Brno, VIDA!

Rodinný výlet do Brna může nabrat zajímavé obrátky, pokud o víkendu návštěvníci zavítají do Zábavního a vědeckého parku VIDA!. Zájemci si naprogramují či vyrobí robota. Na své si přijdou i starší děti a dospělí, když navštíví některou z přednášek. Michal Vavrečka přiblíží, proč vývojáři vytváří roboty podobné lidem a Jiří Krejsa vysvětlí, proč je pro roboty snadné udělat salto. V pátek navíc VIDA! hostí soutěž Robotiáda.

Ples města Ivančice

KDY: sobota od 20.00

KDE: RAF House, Ivančice



Odložená plesová sezona pokračuje v sobotu městským plesem v Ivančicích. Začne v osm hodin večer v RAF House v Tovární ulici. Zahraje kapela Stone, vstupné je 300 korun.

Mint Market

KDY: pátek od 11.00 a sobota od 10.00

KDE: Tržnice Brno, Zelný trh

Nakupující se mohou těšit na více než sto stánků s autorskou módou, designem a originálními doplňky. Oblíbení lokální a nezávislí tvůrci nabídnou své designové výrobky, udržitelnou módu, zero-waste produkty, bio kosmetiku, papírenské zboží, doplňky do bytu, kabelky, pásky, boty, oblečení pro děti, náušnice, šperky a tisíce dalších originálních produktů. Chybět nebudou ani vybrané delikatesy. Příjemnou náladu zajistí DJ Marthy. Svým nákupem lidé mohou podpořit partnerské neziskové organizace nebo se zapojit do charitativní sbírky pro Ukrajinu.

Expediční kamera

KDY: středa 23. března

KDE: Brno



Již 23. března se po odmlce způsobené pandemií mohou milovnici cestovatelských filmů těšit na další ročník filmového festivalu Expediční kamera. Festival do ČR a SK již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce a zavítá i do Brna. Více informací najdou zájemci zde.

Ples Cabaretu de Péches

KDY: sobota od 19.00

KDE: Brno, Cabaret des Péchés, Dominikánské náměstí

ZA KOLIK: 499 korun



Plesová sezona v Cabaretu de Péches v Brně pokračuje. Celým večerem návštěvníky provede moderátorka Daina Divad. K poslechu a tanci bude hrát hudební skupina Roxy. Pořadatelé slibují kvělé drinky, občerstvení a tombolu o lákavé ceny.

Ples hospodářské komory

KDY: pátek od 19.00

KDE: Brno, Divadlo Husa na provázku

ZA KOLIK:



Retro ples ve stylu osmdesátých let si užijí lidé v brněnském Divadle Husa na provázku. Výtěžek tomboly putuje na pomoc Ukrajině, jak informovali pořadatelé.

Výlov vodní nádrže

KDY: sobota od 8.00

KDE: Vysoké Popovice

ZA KOLIK: zdarma



Zajímavou podívanou si mohou užít příchozí na výlovu vodní nádrže v Doubí u Vysokých Popovic na Brněnsku, Na místě budou členové Rybářského spolku z Náměště nad Oslavou i místní rybáři.

Dětský karneval

KDY: sobota od 16.00

KDE: Brno-Bystrc

ZA KOLIK: 80 nebo 100 korun



Veselé sobotní odpoledne si užijí děti ve Společenském centru v brněnské Bystrci. Od čtyř hodin odpoledne na ně totiž čekají zábavné soutěže, oblíbené písničky, napínavé vystoupení kouzelníka a pohádkové postavičky. Chybět nebude fotokoutek a malování na obličej. Vstupné na akci je osmdesát korun pro děti, stovku pro dospělé.

Žalman 75

KDY: neděle od 19.00

KDE: Brno, Mahenovo divadlo

ZA KOLIK: 290 až 490 korun



Pavel Žalman Lohonka potěší své příznivce v Brně a vystoupí se svou kapelou v Mahenově divadle. Žalman se zasloužil o popularizaci lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Koncert ke zpěvákovým pětasedmdesátinám se koná v neděli od sedmi hodin večer. Lístky stojí 290 až 490 korun.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 9.00 do 12.00

KDE: Zbýšov



Josefské farmářské trhy se konají v sobotu dopoledne ve Zbýšově na Brněnsku. Jsou to první letošní trhy. A kromě nakupování se mohou nadšenci zapojit i do tvořivých dílen. Odpoledne od tří hodin si zájemci vyrobí jarní tašku, ale i další výrobky. Vstup na dílnu je sto korun.

Postní meditace s hudbou

KDY: neděle od 15.00

KDE: Brno, kostel svatého Augustiana

V neděli od tří hodin se v kostele svatého Augustina v Brně uskuteční komponovaný pořad s názvem Postní meditace s hudbou. Vystoupí Graffovo kvarteto ve složení Štěpán Graffe a Lukáš Bednařík – housle, Leoš Černý – viola, Michal Hreňo – violoncello, které přednese Sedm posledních slov Vykupitelových na kříži Josepha Haydna. Program je spojen s prezentací Hospice svaté Alžběty v Brně a veřejnou sbírkou ve prospěch hospice. Akci pořádá farnost svatého Augustina v Brně.

Blanensko

Setkání příznivců fantasy

KDY: pátek a sobota

KDE: Boskovice

ZA KOLIK: 100 nebo 180 korun, rodinné vstupné 500 korun



Dvoudenní setkání milovníků sci-fi a fantasy, deskových her a komiksu chystají na pátek a sobotu pořadatelé v Boskovicích. V tamní sokolovně se mohou návštěvníci těšit například na setkání a povídání komiksového kreslíře a autora Nikkarina, spisovatele Pavla Bareše, Vojtěcha Matochu, Františka Kotletu nebo Kateřinu Šardickou a Kristýnu Sněgoňovou. Na své si přijdou například i v hernách Minecraftu a Amanita, nad kvízem z Pána prstenů, při deskových hrách, nebo workshopech pro děti. Dvoudenní vstupné pro dospělé je 180 korun, pro děti do patnácti let sto korun. Dvoudenní rodinná vstupenka vyjde na 500 korun.

Dveře v Paměticích

KDY: sobota od 19.00

KDE: Pamětice

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné



Divadelní spolek při Sboru dobrovolných hasičů Pamětice zve do divadla na představení Jana Zindulky s názvem Dveře. Akce se uskuteční v sobotu v sedm hodin v sále kulturního domu v Paměticích. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na pomoc válkou zasažené Ukrajině.

Klepačovská bledule

KDY: sobota od 7.00

KDE: Blansko, Klepačov

ZA KOLIK:



V sobotu startuje v místní blanenské části Klepačov tradiční pochod Klepačovská bledule. Akci pořádá Klepačovská turistická aktivita a zájemci mohou vyrážetdo terénu od restaurace Na Kopci od půl osmé ráno. Registrace je možná již od sedmi hodin. Pořadatelé připravili stejně jako v předchozích letech několik různě dlouhých tras, a to sedm, deset, sedmnáct, sedmadvacet a sedmatřicet kilometrů. Nejkratší sedmikilometrová trasa je vhodná i pro rodiče s kočárky. Cíl je opět v klepačovské restauraci Na Kopci. Startovné činí třicet korun a děti do patnácti let neplatí nic. Vydatné občerstvení je zajištěno již od ranní prezentace v restauraci Na Kopci.

Jarní ples

KDY: sobota od 19.30

KDE: Blansko, Dělnický dům

Na Jarní ples mohou lidé zavítat v sobotu do blanenského Dělnického domu. Těšit se mohou na kapelu Classic a diskotéku Pavla Borkaa Zdeňka Vacka. Zváni jsou nejen všichni bývalí členové Tanečního studia M, absolventi tanečních, ale i milovníci společenských tanců. Ples, který startuje od půl osmé, se koná k pětačtyřicátému výročí Taneční školy manželů Míšenských.

Břeclavsko

Dobročinný koncert

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velké Pavlovice



Dobročinný koncert pro Ukrajinu chystají v neděli ve tři odpoledne v hotelu Lotrinský mladí muzikanti ze Základní umělecké školy ve Velkých Pavlovicích. „Vystoupí například vítězové okresních soutěží ve hře na klarinet, saxofon a cimbál a také mladá talentovaná klavíristka z Ukrajiny, která nyní bydlí ve ve Velkých Pavlovicích a navštěvuje ZUŠ,“ uvedli pořadatelé.

Sláva! Do kroje a na parket. Hlohovecká chasa si nakonec užila krojový ples

Krojový ples

KDY: sobota od 19.00

KDE: Charvátská Nová Ves

Svého krojového plesu se letos dočká i chasa v Charvátské Nové Vsi v Břeclavi. Začne v sobotu v sedm hodin večer v sále sokolovny. Pořadatelé chystají předtančení českou besedou a slibují bohatou tombolu. K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje dechová hudba Túfaranka ze Šakvic.

Šibřinky

KDY: sobota od 20.00

KDE: Velké Pavlovice

ZA KOLIK: 100 korun, masky zdarma



Sportovci z Tělovýchovné jednoty Slavoj ve Velkých Pavlovicích zvou v sobotu večer na Šibřinky. Veselé společenské setkání v maskách začne v osm večer, slavnostní průvod bude o hodinu později. Nejlepší kostýmy pořadatelé vyhodnotí a jejich nositele odmění. K dobré náladě i tanci zahraje DJ Tony Schaffer. Vstupné je 100 korun, masky mají vstup volný.

Ekumenická bohoslužba za Ukrajinu

KDY: sobota od 16.00

KDE: Lanžhot, Stromová kaple

K ekumenické bohoslužbě za Ukrajinu se sejdou v sobotu odpoledne věřící ve stromové kapli ve hvězdách mezi Břeclaví a Lanžhotem. Slovem a modlitbou poslouží zástupci křesťanských církví z Břeclavska Katka Rybáriková (ČCE Břeclav), Pavel Pacner (ŘKC Mikulov), Jiří Gomola (CASD Břeclav) a Ctirad Hrubý (ECM Mikulov).

Dětský karneval

KDY: sobota od 14.00

KDE: Pouzdřany

Zábavný program, hudbu a malování chystají pro malé návštěvníky na sobotní odpoledne pořadatelé v Pouzdřanech na Břeclavsku. V sále kulturního domu tam ve dvě odpoledne začne dětský karneval.

Maškarní na ledě

KDY: neděle od 16.00

KDE: Břeclav, zimní stadion

ZA KOLIK: zdarma



Zábavným nedělním odpolednem se se zimní sezonou rozloučí zimní stadion v Břeclavi. Pořadatelé chystají maškarní karneval na ledě. Slibují zábavné soutěže, odměny i tolik očekávanou diskotéku. Vstup na karneval je volný. Maškarní rejdění na ledě začne ve čtyři a potrvá do půl šesté odpoledne.

Běh pro Světlušku

KDY: pátek od 18.00

KDE: Valtice, náměstí

Protáhnout si při pátečním večeru nohy a při tom udělat něco pro dobrou věc mohou děti ve Valticích. Zvou je pořadatelé Běhu pro Světlušku. Mají pro ně připravené dvě trasy, kilometrovou a tříkilometrovou, start bude v šest navečer.

Výsadba mandloní

KDY: sobota od 9.00

KDE: Mikulov, Kočičí skála



Stovku mladých mandloní zasadí v sobotu s dobrovolníky členové Okrašlovacího spolku v Mikulově. „Sejdeme se v devět ráno u Kočičí skály a budeme pokračovat ve vysazování mandloňového pásu. Pracovní rukavice si vezměte s sebou, výborné občerstvení připravíme my,“ lákali pořadatelé.

Josefský košt

KDY: sobota od 13.00

KDE: Krumvíř

ZA KOLIK: 300 korun



Na Josefský košt zvou v sobotu odpoledne přátele dobrých vín do kulturního domu v Krumvíři na Břeclavsku tamní vinaři. Vstupné je 300 korun.

Burza pro jaro a léto

KDY: sobota od 11.00

KDE: Podivín



Vybrat a nakoupit něco pěkného a užitečného pro sebe a hlavně pro děti mohou v sobotu odpoledne návštěvníci jarní a letní burzy oblečení, sportovních potřeb, hraček, kterou ve sportovní hale v Podivíně na Břeclavsku chystá tamní spolek Podivín dětem.

Hodonínsko

Výstava vín

KDY: sobota od 13.00

KDE: Hovorany

ZA KOLIK: 250 korun



Na tradičním Josefském koštu se v sobotu sejdou v sokolovně přátelé dobrých vín v Hovoranech na Hodonínsku. Košt začne hodinu po poledni, od pěti odpoledne zahraje k dobré chuti a náladě cimbálka Hudci z Kyjova. Vstupné je 250 korun, zahrnuje neomezenou degustaci, skleničku a katalog.

Den žab v zoo

KDY: neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Hodonín



Užít si den v Zoologické zahradě Hodonín a zároveň oslavit společně Den žab mohou návštěvníci již tuto neděli. Akce začíná v devět hodin ráno a potrvá do pěti odpoledne. Zájemci se mohou těšit na žabí kvíz s odměnou.

Vinařka pro Ukrajinu

KDY: pátek od 18.00

KDE: Strážnice

Benefiční koncerty na podporu okupované Ukrajiny pokračují. Ten další se uskuteční v pátek ve Strážnici. Během akce, kterou pořádá Město Strážnice a místní kulturní dům, vystoupí HiJacks, Yucatan, Skamafutra, Fčeličky, CM PGS a další. Výtěžek z koncertu, který odstartuje v šest hodin v kulturním domě Strážničan, poputuje na pomoc Ukrajině.

Děti a píseň Horňácka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Velká nad Veličkou



Příznivci folklorních písní v dětském podání mohou v neděli vyrazit do Velké nad Veličkou. V místním kulturním domě se od tří hodin uskuteční další ročník pěvecké soutěže Děti a píseň Horňácka. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, a to pro děti do deseti let a pro děti od deseti do patnácti let. Zpěváčky doprovodí cimbálová muzika Velické Trnečky.

Kostelní písně ze Znorov

KDY: neděle od 15.00

KDE: Vnorovy

Kostelní písně ze Znorov je název koncertu, který se uskuteční v neděli ve Vnorovech. Lidé na něj mohou vyrazit v neděli dvacátého března do Vnorov. Vystoupí při něm CM Danajn, Spinek Vnorovy, Martin Jakubíček, který se ujme hry na varhany, Jan Gajda, Magdalena Múčková, Pavel Múčka a Petr Pavka. Koncert se uskuteční ve vnorovském kostele svaté Alžběty Durynské od tří hodin.

Zábavné odpoledne

KDY: neděle od 15.00

KDE: Hodonín

ZA KOLIK: 120 nebo 140 korun



Kulturní dům v Hodoníně bude v neděli patřit všem dětem. Akce s názvem Tropical Island se ponese ve stylu tropického ostrova. Návštěvníci se mohou těšit na disko s pohádkovými postavičkami v životních velikostech, bublinová děla, popcorn a soutěže o drobné dárky. Akce začne ve tři hodiny. Vstupenky v předprodeji vyjdou na 120 korun a na místě na 140 korun. Děti do dvou let neplatí.

Vyškovsko

Sportovní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Šaratice

ZA KOLIK: 120 korun



Sobotní večer bude v Šaraticích na Vyškovsku patřit Sportovnímu plesu. Společenské setkání začne v osm hodin večer v obecním sále. Pořadatelé chystají bohatou tombolu a chutné občerstvení. K poslechu, tanci a dobré náladě hraje kapela Magma. Vstupné je 120 korun.

Lotrando a Zubejda

KDY: sobota od 15.00

KDE: Vyškov

ZA KOLIK: 120 korun



Pohádkový muzikál na motivy oblíbeného filmu s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře chystají na sobotu pořadatelé ve vyškovském Besedním domě. „Starý raubíř Lotrando si pro samé obírání pocestných málem ani nevšiml, že mu z jeho syna vyrostl pěkný, ale nevzdělaný mladík. Pošle jej proto do kláštera, aby se mu dostalo řádného vychování,“ připomněli zápletku pořadatelé. Představení začíná ve tři odpoledne, vstupné je od 120 korun.

Ufounek na hvězdárně

KDY: úterý 22. března

KDE: Vyškov, hvězdárna

ZA KOLIK: 30 nebo 50 korun



Na pořad vyškovské hvězdárny nazvaný Ufounek poznává zemi s se mohou těšit všechny zvídavé děti. Akce se koná v úterý 22. března od pěti hodin odpoledne. Společně návštěvníci poznají planetu Zemi, zvířata, rostliny počasí a oblohu. Zjistí, proč se střídá den a noc nebo roční období. Zájemci se mají objednávat na čísle 602 596 209. Světem kolem nás provede účastníky vedoucí hvězdárny Dobromila Patáková. Vstupné je třicet korun pro děti a padesát korun pro dospělé.

Papouščí zoo Bošovice

KDY: denně od 10.00 do 17.00

KDE: Bošovice



Po zimní pauze znovu vítá zájemce Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích. Přes dvě stě papoušků v padesáti druzích si lidé mohou prohlédnout denně od deseti dopoledne do pěti odpoledne. Od dubna do září je pak prodloužená otevírací doba, a to do šesti hodin.

Jan Burian v knihovně

KDY: čtvrtek 24. března od 16.30

KDE: Vyškov



Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově nabídne návštěvníkům další zajímavé vyprávění v cyklu Večery pod lampou. Tentokrát bude hostem Jan Burian. Literárně-hudební pořad zároveň oslaví sedmdesáté narozeniny písničkáře, spisovatele, fejetonisty, televizního moderátora, autora dokumentárních filmů a průvodce po Islandu, Portugalsku, v Chile a na ostrovech Rujana, Bornholm, Öland a Gotland, Alandy nebo Helgoland. Setkání se koná 24. března o půl páté v sále vyškovské knihovny.

Znojemsko

Koncert pro Ukrajinu

KDY: neděle od 13.00

KDE: Znojmo, Horní náměstí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pestrá sestava znojemských muzikantů vystoupí v neděli od jedné hodiny odpoledne na Horním náměstí ve Znojmě při koncertu pro Ukrajinu. Na pódiu se vystřídají například cimbálová muzika Dyjavan, písničkář Záviš, Tereza Holubová, Luděk Minka, Levantadores, Jazzy Talking a další muzikanti. Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde na pomoc Ukrajině.

Josefská zábava

KDY: sobota od 20.00

KDE: Dobšice

Oslavit svátek všech Josefů a dobře se pobavit mohou hosté Josefské zábavy v Dobšicích. Setkání začne v sobotu v osm večer v místní sokolovně. K poslechu, tanci a dobré náladě hraje dechová hudba Amatéři, jako hosté vystoupí dechová hudba s názvem Miklovci.

Jarní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Hrušovany nad Jevišovkou

ZA KOLIK:



Jarní ples pořádá v sobotu v tamním Společenském centru radnice v Hrušovanech nad Jevišovkou na Znojemsku. Polonézu zatančí žáci základní školy, vystoupí taneční skupina Mighty Shake. K tanci a poslechu hraje Vicomt. Vstupné je 300 korun, dvě stovky z každé prodané vstupenky půjdou do městské sbírky na pomoc lidem z Ukrajiny.

Dymytry

KDY: sobota od 19.30

KDE: Znojmo, jízdárna Louckého kláštera

ZA KOLIK: 490 korun



Turné nepřehlédnutelných rockových bouřliváků z kapely Dymytry se v sobotu zastaví v jízdárně Louckého kláštera ve Znojmě. Album Pharmageddon má podle kapely s nadhledem reagovat na současnou krizi společenosti. Koncert začne v půl osmé večer, vstupné je 490 korun.

Miroslavská divadelní scéna

KDY: neděle od 15.00

KDE: Miroslav



Miroslavská divadelní scéna nabízí návštěvníkům pohled do minulosti, užijí si i současnost a přidají pohled do budoucnosti. Společně si připomenou bohatou historii miroslavských ochotníků. K hrstce aktivních členů postupně přibývají další stejně nadšení ochotníci.

Co se chystá

Zahájení sezony

KDY: 3. dubna od 7.30

KDE: Blansko nebo Boskovice

V neděli 3. dubna začíná nová turistická sezona v regionu Moravský kras a okolí. Koná se Turistický pochod z Blanska a Boskovic do Pivovaru Černá Hora. Na výběr jsou trasy o délce osm až dvacet kilometrů. Program na nádvoří pivovaru uvede brněnský herec a moderátor Zdeněk Junák. V průběhu celého odpoledne bude hrát kapela Prak. Vstup je zdarma. Zájemci si mohou prohlédnout pivovar nebo se zapojit do pokusu o zdolání rekordu. Spočívá v co nejvyšším počtu turistů s holí na jednom místě.

Veteran Techna Brno

KDY: 16. dubna od 8.00

KDE: Brno, Výstaviště



Tradiční akce se vrací na stálé místo v Brně na Výstavišti. Akce Veteran Techna Brno je zaměřená na všechny nadšence, které zajímají automobily, motocykly, autodíly na veterány, dokumentace a dobové předměty. Podle pořadatelů je to největší burza historických vozidel v České republice. Návštěvníci ji najdou v pavilonu Z a na okolních volných plochách.