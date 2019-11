Běh za jedovnickým kaprem - Memoriál Jiřího Kovaříka (10.9 km), 23. ročník, sobota 9. 11. (14.30).

BASKETBAL

Nadregionální liga U15 dívek: BK Blansko – Vyškov, sobota 9. 11. (13.30 a 15:30), SH Údolní.

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 10. listopadu ve 13.30 hodin.

Moravskoslezská liga

Blansko - Uničov (so 14.00).

Okresní přebor

Rudice - Doubravice (so), Drnovice - Letovice (so), Olešnice - Kunštát B (so), Olomučany - Vysočany/Šošůvka B (so), Skalice - Bořitov (so), Velké Opatovice - Ráječko B, Adamov - Jedovnice.

III. třída

Vranová - Lipůvka (so), Svitávka - Kotvrdovice (so), Sloup - Voděrady (so), Vavřinec - Benešov (so 14.00), Knínice – Vísky, Cetkovice - Kořenec.

IV. TŘÍDA

Lažany - Velké Opatovice B (so), Letovice B - Lažánky (so), Doubravice B - Skalice B (11.00).

Moravskoslezská liga dorostu

Starší a mladší:

Baník Ostrava B - Blansko (so 13.00 a 15.15), hřiště Šoupala UTM,

HOKEJ

Krajská liga: Boskovice - Blansko, sobota 9. 11. (17.00). Velké Meziříčí - Březina, sobota 9. 11. (17.30).

STOLNÍ TENIS

I. liga žen: KST Blansko - TTC Ústí nad Orlicí, sobota 9. 11. (14.00), herna Purkyňova ul.