Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 3. listopadu ve 14.00 hodin.

Moravskoslezská liga

Uherský Brod - Blansko (so).

Krajský přebor

Boskovice - Bohunice (so 10.00), Ráječko - Kuřim (so).

I. A třída - skupina A

Kunštát - Šlapanice (so).

I. B třída - skupina A

Lelekovice - Rájec-Jestřebí (so 10.30), Podolí u Brna - Boskovice B (so), Vysočany/Šošůvka - Černá Hora (so), Lipovec - Kobeřice, Babice nad Svitavou - Vilémovice.

Okresní přebor

Kunštát B - Olešnice (pá 18.30, UT Blansko), Jedovnice - Adamov (so), Letovice - Drnovice (so), Doubravice - Rudice, Vysočany/Šošůvka B - Olomučany, Bořitov - Skalice n. S., Ráječko B - Velké Opatovice.

III. třída

Lipůvka - Vranová (so), Voděrady - Sloup (so), Kořenec – Cetkovice, Benešov – Vavřinec, Vísky – Knínice, Kotvrdovice - Svitávka.

IV. třída

Jedovnice B - Lažany (so 11.00), Velké Opatovice B - Lažánky (so), Letovice B - Skalice B (17.00 UT Boskovice).

Moravskoslezská liga dorostu

Starší a mladší

Blansko - Prostějov (so 10.30 a 12.45 Údolní).

HOKEJ

Krajská liga: Dynamiters Blansko – HHK Velké Meziříčí, sobota 2. 11. (17.00), ZS Blansko. Štika Rosice - Minerva Boskovice, sobota 2. 11. (17.00). Sokol Březina - Spartak Velká Bíteš, sobota 2. 11. (17.15), ZS Vyškov.

MALÝ FOTBAL

Superliga: Blanensko – Plzeň, pondělí 4. 11. (19.30), areál Červená zahrada v Boskovicích.