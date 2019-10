Podzimní desítka na dráze, 34. ročník v Blansku, sobota 12. 10. (11.00).

Běh kolem Klostermanovy studánky (12 km), 11. ročník v Rudici, neděle 13. 10. (11.00).

BASKETBAL

Jihomoravská liga mužů: Sokol Šlapanice B - ASK Blansko, sobota 12 .10. (18.00), SH Šlapanice.

HOKEJ

Krajská liga:

Dynamiters Blansko – Uherské Hradiště, sobota 12. 10. (18.00). Sokol Březina - SHKM Hodonín, sobota 12. 10. (17.00), ZS Vyškov. HC Uničov - SK MB Boskovice, neděle 13. 10. (17.00).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 13. října v 15.00 hodin.

Moravskoslezská liga

Blansko - Frýdek-Místek (so 10.15).

Krajský přebor

Ráječko - Boskovice (so).

I. A třída - skupina A

Želešice - Kunštát (10.30).

I. B třída - skupina A

Babice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí (so), Bohdalice - Vysočany/Šošůvka (so), Černá Hora - Lipovec (so), Vilémovice - Veverská Bítýška, Boskovice B - Lelekovice 18.30).

Okresní přebor

Bořitov - Adamov, Ráječko B - Vysočany/Šošůvka B, Velké Opatovice - Kunštát B, Skalice - Letovice, Olomučany - Doubravice, Olešnice - Jedovnice, Drnovice - Rudice.

III. třída

Kotvrdovice - Cetkovice (so), Sloup - Benešov (so), Svitávka – Ostrov u Macochy, Knínice - Lipůvka, Vavřinec - Kořenec, Voděrady - Vísky.

IV. třída

Velké Opatovice B - Jedovnice B (so), Letovice B - Doubravice B (so), Skalice B - Lažany (12.30).

Moravskoslezská dorostenecká liga

Starší a mladší

Kroměříž - Blansko (so 10.30 a 12.45)

FUTSAL

Krajský přebor – neděle 13. 10.: Kobra Blansko - Kalábek Brno B (13.00), Kobra Blansko - Gladiators Brno (15.00), turnaj v Kuřimi.

STOLNÍ TENIS

KST Blansko – Sokol Děhylov, 1. liga žen, sobota 12. 10. (9.30), herna KST Masarykova ul.