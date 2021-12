Krabice od bot

Kdy: do 5. prosince

Kde: Blansko, Mateřské centrum Paleček

Do jedenáctého ročníku sbírky dětských vánočních dárků pro děti Krabice od bot se zapojilo i blanenské Mateřské centrum Paleček. Kdo chce sbírku podpořit a udělat pěkné Vánoce dětem z dětských domovů a chudších rodin, může si na webu www.krabiceodbot.cz zarezervovat dárek pro sběrné místo v mateřském centru. Dárky, takové, které by sám rád dostal, má dárce pěkně zabalit do krabice od bot označit ji věkem a pohlavím dítěte, pro které je dárek určený. Krabici je pak potřeba přinést do 5. prosince do centra Paleček. Otevřeno má od pondělí do pátku mezi devátou a jedenáctou dopoledne a ve středu a čtvrtek i od půl čtvrté do půl šesté večer.

Putování po betlémech

Kdy: 23. prosince až 6. ledna

Kde: Blansko

Druhý ročník putování po betlémech připravila na vánoční čas od 23. prosince až do svátku Tří králů 6. ledna blanenská farnost. Betlémy se objeví v mnoha výlohách a na některých venkovních plochách. Začátek akce pořadatelé spojili s příjezdem Betlémského světla do Blanska. Součástí bude i letos šifrovací hra.

RETRO: Blíží se advent. Zavzpomínejte s námi na Vánoce v časech minulých

Betlémy s příběhem

KDY: od 4. prosince

KDE: Boskovice

V šesti vybraných výkladech v Boskovicích najdou kolemjdoucí od pátku 4. prosince betlémy různých autorů z různých materiálů. Pořadatelé připravili také soutěž, do které se lidé mohou zapojit vyplněním soutěžních kuponů. Podrobnosti k soutěži najdou zájemci na webu města. Soutěž potrvá do 17. prosince, betlémy budou ve výkladech k vidění do konce roku.

Mikulášské putování

KDY: 4. a 5. prosince

KDE: Boskovice



I letos si děti místo oblíbeného Pochodu za Mikulášem mohou užít alespoň Mikulášské putování. Boskovické Středisko volného času připravilo pro děti i jejich doprovod trasu se zajímavými a zábavnými úkoly v zámeckém parku. Vyzkoušet si ji mohou v sobotu a neděli, start je u skleníku a cíl v parku pod plátnem letního kina.

FOTO: Takto vypadá zimní hon na jihu Moravy. Na Bačově lovili myslivci ve sněhu

Břeclavsko

Od adventu do Tří králů

Kdy: do 2. ledna

Kde: Břeclav, pavilon v Sadech 28. října

Vánoční zvyky a lidové betlémy obcí v Podluží přiblíží nová panelová výstava v pavilonu v Sadech 28. října v Břeclavi. Návštěvníkům přiblíží například, co dělaly naše babičky za dlouhých zimních večerů nebo jak se stáčely provazy, dralo peří a sušily křížaly.

Městem chodí Mikuláš

KDY: neděle od 16.30

KDE: Hustopeče

Alespoň zahlédnout Mikuláše s družinou na cestě městem mohou v neděli v podvečer lidé v Hustopečích. Mikuláš s anděly a čerty vyjde v půl páté od hustopečské Pavučiny a do půl osmé bude procházet městem. Lidé se na průvod mohou podívat, s dětmi se letos Mikuláš zastavovat nebude.

Vlasta Burian i Lída Baarová ve filmu. Vydejte se s námi do brněnské vládní vily

Svět skřítků a trpaslíků

KDY: do 24. ledna 2022

KDE: Břeclav, Muzeum pod vodárnou

Rodinnou výstavu nabízí břeclavské muzeum. Ukáže historické sošky, pohledy, hrníčky, loutky, skleněné figurky i klasické zahradní trpaslíky. Děti potěší skřítci z Večerníčků i Šmoulové. Výstava je přístupná ve všední dny od devíti do pěti, o víkendech od jedné do pěti.

Brno a Brněnsko

Adventní prohlídky – Leonardovy stroje

Kdy: každou adventní sobotu od 15.00

Kde: Kapucínské náměstí, Brno

Každou adventní sobotu je připravená mimořádná komentovaná prohlídka výstavy Leonardovy stroje. Příchozí poznají nejen princip fungování jednotlivých modelů, ale také to, jak vznikaly. Tato výstava je totiž unikátní i vzhledem k tomu, že všechny vystavované exponáty vznikaly v rukou jednoho autora, Miroslava Mužíka, který bude výstavou sám provázet. Vstipné je 140 korun pro dospělého, 70 pro důchodce a studenty.

FOTO: Hvězdy motorsportu zakončily sezonu na autodromu v Sosnové

Vánoční výstava

Kdy: do 4. prosince

Kde: Brno, Dům u Tří knížat

Výstava skleněných, dřevěných objektů, skleněných a keramických šperků, obrazů různých technik, fotografií a dalších uměleckých prací členů volného spolku Art for you bude k vidění v Domě u Tří knížat v Brně. Vstupné je dobrovolné.

Betlémy v Letohrádku Mitrovských

Kdy: od 4. prosince až 16. ledna

Kde: Brno, Letohrádek Mitrovských

Tradiční výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v Brně nabízí historické i soudobé exponáty různých velikostí a druhů. Nebudou chybět ani různé kuriozity. Výjimečným exponátem je rozsáhlý ručně malovaný papírový betlém z roku 1933 od Jana Václavů ze Železnobrodska. Součástí bude i dioráma Život Ježíše Krista s více než sto figurami.

Mikulášský dětský den

KDY: sobota 4. prosince od 10.00

KDE: Nedvědice

Tradiční Mikulášský dětský den se koná v sobotu v Nedvědici na Brněnsku. Děti se svezou na koních, zkusí si péči o ně, naučí se spoustu nových věcíPro přihlášení mají zájemci kontaktovat pořadatele prostřednictvím sociálních sítí nebo na na stránce Jezdecký areál Pernštejn.

Mikulášské promítání

KDY: sobota 4. prosince od 16.00

KDE: Tišnov, muzeum



Zájemci mohou zavítat v sobotu odpoledne do Muzea města Tišnova, kde zažijí pekelnou atmosféru s Luciferem a jeho čerty. Následovat bude dobrodružná cesta do kina Svratka, kde bude na děti čekat Mikuláš s anděly a také s balíčkem dobrot.

Cukrář Josef Maršálek vydal Sexy dorty, knížku v úterý představí v Brně. Na čáře

Adventní vyhlídkové jízdy

Kdy: do 12. prosince

Kde: Brno

Vyhlídkové jízdy Brnem jsou určeny těm, kteří chtějí město poznat i z jiné perspektivy než pěší a uvítají, že je za novými zážitky doveze pohodlný minibus. Během adventního času se mohou zájemci těšit na dva vyhlídkové okruhy: Paláce průmyslové aristokracie a Slavné vily. Většina lidí zná alespoň podle názvu vily brněnských textilních magnátů. Nejznámější z těchto vil jsou vila manželů Tugendhatových, rodiny Löw-Beerů a Stiassných. Zvídavé povahy poznají i ty méně známé – například Hechtovu či Offermannovu vilu. Více podrobností získají zájemci na TIC Brno nebo webu gotobrno.cz.

Adventní kalendář naruby

Kdy: do 31. prosince

Kde: Brno a okolí

Vánoční období mají mnozí spjaté s adventním kalendářem a také dobročinností. Pracovníci Diecézní charity Brno letos vymysleli sbírku s názvem Obrácený adventní kalendář. Motivují Brňany, aby místo otevírání čokoládových políček každý den v době adventu, odložili jednu nepotřebnou věc ze své domácnosti. Darované věci po novém roce rozdělí potřebným.

Předání nashromážděných věcí se uskuteční po novém roce na pobočce brněnské diecézní charity. Podrobnější informace kdy a kam s nashromážděnými věcmi jsou na webové stránce www.UklidmeCesko.cz/AdventNaruby. Místa, kam odevzdat další využitelné věci pro potřebné jako nábytek, vybavení domácnosti, hračky, knihy nebo trvanlivé potraviny, zobrazuje aplikace kamsnim.cz.

Zastávecký Mikuláš

KDY: neděle 5. prosince od 17.00

KDE: Zastávka u Brna

ZA KOLIK: 100 korun při registraci



Moderované předávání mikulášských balíčků si mohou užít lidé v zahradě dělnického domu v zastávce u Brna. Nutná je předchozí rezervace. Rodiče či prarodiče mohou děti přihlašovat na Regionálním infocentru Zastávka. Poplatek za jeden balíček je 100 korun.

Cesta za Mikulášem

KDY: do 12. prosince

KDE: Brno, Lužánky



Poučné procházky připravili pro děti pořadatelé ze Střediska volného času v brněnských Lužánkách. Do dvanáctého prosince si mohou projít stezku za Mikulášem a několika svatými Wilsonovým lesem v Žabovřeskách, trasa začíná u haly Rosnička. Lužánecké středisko nabízí i řadu dalších tras, podrobnosti jsou na jeho webu.

Víkend ve sváteční bílé. Brno a okolí pocukroval na počátku adventu první sníh

Turbomošt v Brně

KDY: dle nabídky

KDE: Brno, Pohořelec, Zelený trh

Lidi z Baru budou svůj Turbomošt nabízet v zimním venkovním baru v ulici Pohořelec a také v atriu Paláce opata žďárského kláštera na Zelném trhu. K dostání bude i na nově zřízené zimní zahrádce Baru, který neexistuje, všude jako nápoj s sebou určený k pozdější konzumaci mimo veřejné prostory. Autoři Turbomoštu také zvažují jeho rozvoz po Brně dodávkou po předchozím objednání.

Adventní prohlídky

KDY: pátek až pondělí od 9.00 do 17.00

KDE: Brno, vila Stiassni



Elegantní interiéry s duchem první republiky v kombinaci s tradiční výzdobou. To čeká návštěvníky během adventních a vánočních prohlídek, kdy nebude chybět vánoční stromeček ozdobený replikami dobových vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, které jsou na prestižním seznamu UNESCO. Příchozí se mohou těšit i na výstavu dobových dětských hraček. prohlídky pokračují do 19. prosince.

Výstava betlémů

KDY: od soboty 4. prosince do 17. prosince

KDE: zámek Rosice

Užít si vánoční atmosféru mohou lidé na zámku v Rosicích. Výstava betlémů bude přístupná o víkendech od devíti do tří, ve všední dny od dvou do šesti hodin. Samoobslužné výdejové okénko v Malé Kafárně bude otevřené v době otevření výstavy betlémů. Adventní jarnmark i kulturní program zrušila vládní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru.

Dvacet let s filmy o Harry Potterovi. Podívejte se na známá filmová místa

Výstava Betlémy a umění

KDY: od 4. prosince do 19. prosince

KDE: Předklášteří

Vánoční příbeh ve dřevě si mohou užít lidé na výstavě v Předkláštěří. Svými díly na výstavu přispěli Jiří Netík, Roman Galek, Jan Čončka, František Ševčík, Jiří Ondra, Petr Poukar, Antonín Srba, František Matoušek, Luboš Plachý a Jiří Malášek. Dále zde bude vystaven Tišnovský betlém spolku Art Periscope a pašijový betlém zapůjčený Etnografickým ústavem v Brně. Na výstavu přispěli svým dílem i žáci základních škol. Otevřeno je denně od deseti dopoledne do pěti odpoledne.

Vánoční zlaté prasátko

KDY: sobota a neděle

KDE: Ivančice

Každý adventní víkend bude mezi čtvrtou a osmou večer v některém z domů v Ivančicích svítit Vánoční zlaté prasátko. Nápovědu, kde pátrat, najdou děti vždy od pátku na webu a Facebooku ivančického kulturního a informačního centra. Děti, které najdou všechny adresy, se mohou těšit na odměnu.

Adventní kalendář filharmonie

KDY: do Štědrého dne

KDE: on-line



Adventní kalendář Filharmonie Brno začíná číslem 23, tedy ukazuje, kolik dní zbývá do Štědrého dne. Vrcholem kalendáře bude zlatá neděle, kdy lidé poprvé uslyší filharmonickou koledu. Stejně jako loni ji zkomponoval člen orchestru, tubista Petr Jirák. „Zatímco loni jsme měli vlastní text i hudbu, letos jsem se nechal inspirovat moravskou lidovou koledou. Je vystavěná tak, že začínají jen violoncello a flétna, postupně se k nim přidávají další nástroje a úplně v závěru Kantiléna. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli, že ji pojmeme jako hádanku pro naše fanoušky. Prvního prosince jsme zveřejnili a pak na bronzovou a stříbrnou neděli zveřejníme části koledy bez zpěvu a lidé mohou hádat, co hrajeme,“ uvedl Jirák. Zájemci mohou posílat svoje tipy až do zlaté neděle na adresu info@filharmonie-brno.cz.

Hodonínsko

Výstava betlémů

Kdy: do 19. prosince

Kde: Hodonín, Regionální centrum

Regionální centrum v Hodoníně přináší do 19. prosince Výstavu Betlémů. Na návštěvníky čekají čtyři desítky betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů, jako je perník, šústí nebo dřevo. Největší betlém pochází od paní Svobodové, a to až z dalekého Podkrkonoší. Výstavu doplní obrazy Aloise Sikory, které jsou věnované tématu Vánoc a také Petra Přikryla. Regionální centrum je návštěvníkům otevřeno každý den od evíti do čtyř.

Příběh vánočního stromečku

KDY: od 5. do 19. prosince

KDE: Ždánice, Vrbasovo muzeum



Vánoční výstavu pod názvem „Příběh vánočního stromečku" mohou navštívit lidé ve Ždánicích.Výstava návštěvníky seznámí s historií a tradicí tohoto vánočního symbolu a přiblíží, jak se slavily Vánoce v minulosti. Výstavu doplňují historické vánoční ozdoby, dobové fotografie, dekorace a nábytek. Příchozí uvidí, jak se slavily Vánoce na zámku ve Ždánicích, v selských domech na počátku dvacátého století a nebudou chybět ani retro Vánoce šedesátých a sedmdesátých let. Otevřeno je od úterý do pátku od devíti do čtyř hodin a v neděli od deseti do čtyř.

Když fotografie vypráví: Svatby i branná povinnost lidí ze Strážnicka

Pletky s anděly

Kdy: do 9. ledna

Kde: Veselí nad Moravou, Panský dvůr

Andělům je věnovaná nová výstava v Městské galerii Panský dvůr ve Veselí nad Moravou. Adventní výstavu nazvanou Pletky s anděly vytvořila scénografka a výtvarnice Eva Blahová a zapojili se do ní nejen žáci výtvarného oboru veselské Základní umělecké školy, ale i místní pletařky a háčkařky. Rodinná výstava zaujme svými exponáty děti i dospělé a ke zhlédnutí bude až do 9. ledna příštího roku. Výstava je otevřená každé úterý, čtvrtek, sobotu a neděli, a to vždy od jedné do pěti.

Bruslení v Kyjově

KDY: od soboty 4. prosince

KDE: Kyjov

Od soboty 4. prosince bude areál městského stadionu v Kyjově patřit mobilnímu kluzišti a příznivcům bruslení. Zabruslit si zájemci mohoukaždý den, včetně vánočních svátků. Pro veřejnost budou k dispozici devadesátiminutové bloky nebo hodinové pronájmy určené například pro hokej. Dům dětí a mládeže Kyjov si dokonce připravil kroužek bruslení. Podrobnější informace zájemci najdou na webu města.

Vánoce se blíží

KDY: pátek od 14.00

KDE: Kyjov



Vánoce se blíží je tradiční akce Vlastivědného muzea v Kyjově. Menší skupiny na ni mohou vyrazit v pátek, kdy na ně čekají předváděcí akce spojené s nákupem drobných dárků. Během tří dnů se představí například Anna Pantlíková se zdobeným perníkem, Alexandra Kaňovská s keramikou, Dagmar Spurná s kukuřičným šústím a předením na kolovrátku nebo Pavla Mazouchová, která ukáže krásu vitráží. Chybět nebude výroba svíček ze včelího vosku. Muzeum bude na tuto akci otevřeno od dvou do pěti.

Výstava betlémů

KDY: do 19. prosince

KDE: Hodonín

Regionální centrum v Hodoníně přináší do 19. prosince Výstavu Betlémů. Na návštěvníky čekají čtyři desítky betlémů vyrobených z nejrůznějších materiálů, jako je perník, šustí nebo dřevo. Největší betlém pochází od paní Svobodové, a to až z dalekého Podkrkonoší. Výstavu doplní obrazy Aloise Sikory, které jsou věnované tématu Vánoc a také Petra Přikryla. Regionální centrum je návštěvníkům otevřeno každý den od devíti do čtyř.

Exotické ovoce na dosah. Kyjovské náměstí zaplavily Africké trhy. Míří i do Brna

Vyškovsko

Vůně vánoc

Kdy: do 16. ledna

Kde: Muzeum Vyškovska, Vyškov

Do vyškovského muzea mohou zajít návštěvníci načerpat sváteční atmosféru. Zjistí, jak se vánoční tradice vyvíjely, a jak se v historii proměňovala podoba vánočního stolu a zdobení stromečku. Poznají také rozdíl ve vánočním cukroví na měšťanském stole a ve venkovské kuchyni nebo proč na štědrovečerním stole nemohl chybět bochník chleba. Vstupné je dvacet nebo čtyřicet korun. Otevřeno je po celý týden kromě pondělí, a o víkendech pouze odpoledne.

Tip na dárek. Vychází kniha a CD Zdenek Merta u klavíru. K životnímu jubileu

Světec nebo světice, ochránci to světnice

Kdy: do 20. února

Kde: Muzeum Bučovice

Nová výstava návštěvníkům představí podmalby na skle, obrázky malované na rubovou stranu skel, které jsou součástí bohaté lidové tvorby našich předků a zároveň dokladem lidové zbožnosti obyvatelstva. I když se v našich zemích podmalby objevovaly už v 16. století, největší popularitu zažívaly od 2. poloviny 18. století do 3. čtvrtiny 19. století. V této době již nebyly podmalby tak nákladnou záležitostí a téměř každá domácnost se mohla pyšnit alespoň jedním takovým obrázkem. Čím více obrázků se v domácnosti nacházelo, tím větší prestiž měla rodina v místní komunitě.

Výstava betlémů

Kdy: do 6. února

Kde: Švábenice

Od soboty 27. listopadu mohou lidé navštívit muzejní galerii betlémů, vlastivědné muzeum s expozicí přibližující život našich předků a výstavní síň s výstavkou malých kalendářů ve Švábenicích. Otevřeno je o víkendech od jedné do pěti, a to do 6. února. Vlastivědné muzeum se nachází ve staré budově školy z roku 1938. V budově je osm místností. Šest je uspořádáno jako stálé expozice památek po švábenických předcích a dvě místnosti slouží pro výstavy různého zaměření. Stálá expozice je muzejní galerie betlémů obsahuje na 1740 betlémů.

Tajemství Skleněného pokoje. Slavná brněnská vila Tugendhatových bere dech

Dobročinnost v Bučovicích

Kdy: od 29. listopadu do 13. prosince

Kde: Bučovice

S desítkami rodin z Bučovic a okolí, které se nacházejí v tíživé životní situaci, pracuje Odbor sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Bučovice. Loni poprvé město uspořádalo pro děti z těchto rodin vánoční sbírku. Letos se v ní rozhodlo pokračovat. Potrvá od pondělí 29. listopadu od osmi hodin ráno do pondělí 13. prosince do pěti hodin odpoledne. Informace najdou zájemci na webu Bučovic. V případě, že někdo nemá přístup k internetu, může kontaktovat pracovnice bučovického odboru sociálních věcí na číslech 730 855 859 nebo 731 514 543, rezervaci s ním vytvoří po telefonu.

Adventní koncerty Tria Campanula

Kdy: od 5. prosince

Kde: Bohdalice, Vyškov, Rousínov

Sopranistka Jana Bařinková, flétnistka Markéta Kavková a varhanice Daniela Hřebíčková, které společně tvoří Trio Campanula chystají sérii adventních a vánočních koncertů. Poprvé vystoupí 5. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bohdalicích, poté 19. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vyškově a na závěr druhého ledna na novoročním koncertě v rousínovském kostele sv. Maří Magdalény.

Dárek z knihovny

KDY: do 23. prosince

KDE: Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově



Vánoce se nezadržitelně blíží a vy ještě nemáte dárky pro své blízké? Darovat jim můžete celou knihovnu. Až do 23. prosince mohou zájemci na pokladně vyškovské knihovny zakoupit Vánoční dárkový poukaz na roční registraci do Knihovny Karla Dvořáčka. Cena poukazu je dle věku obdarovaného.

Heršpický betlém

KDY: bez omezení

KDE: Heršpice

Vyrazit na procházku Heršpicemi mohou místní i přespolní, aby se pokochali betlémem na návsi. Také letos jej připravili zahrádkáři se svými příznivci. Kolemjdoucí se mohou těšit na dvě nová zvířátka.

Ježíškova pošta

KDY: neděle od 13.00 do 17.00

KDE: zámek Slavkov u Brna



Děti, které letos ještě nepsaly Ježíškovi, mohou přijít v neděli odpoledne na slavkovský zámek. Donést mohou dopis a vhodit ho do poštovní schránky. Nutné je s epodepsat, aby Ježíšek věděl, komu dárek doručit.

Znojemsko

Vyhlídkové kolo

Kdy: od neděle

Kde: Znojmo, Komenského náměstí

Novinkou letošního adventu ve Znojmě je velké vyhlídkové kolo na Komenského náměstí ve Znojmě. Podívat se na centrum města z nadhledu víc než dvaceti metrů mohou lidé poprvé v neděli.

Fotky a melodie. Meky ve vzpomínkách čtenářů. Hity zvládají i školáci na cimbál

Zimní kluziště

Kdy: od soboty

Kde: Horní náměstí a Sokolská ulice

Dokud to epidemická opatření dovolí, budou od poslední listopadové soboty ve Znojmě otevřená dvě venkovní kluziště. Umělá plocha na Horním náměstí a klasické kluziště u Sokolské ulice. Kluziště na náměstí otevírá v devět ráno, plocha u Sokolské o hodinu dříve. Bruslit zájemci mohou do sedmé, respektive osmé večer. Na náměstí je bruslení zdarma, u Sokolské je vstupné padesát korun, děti do šesti let mají i tam vstup zdarma.

Znojmo v pověstech

KDY: sobota a neděle od 17.00

KDE: Znojmo

Vánoční prohlídky centra Znojma zaměřené na pověsti z jeho historie nabídnou o adventních víkendech pořadatelé ve Znojmě. Sraz je vždy v sobotu a neděli v pět odpoledne u infocentra na Obrokové ulici. Prohlídky pokračují o víkendech až do 18. prosince.

Poezie Vánov

KDY: do 6. února

KDE: Znojmo, Minoristký klášter



Návštěvníci Jihomoravského muzea ve Znojmě mají možnost zhlédnout ve výstavním sále v prvním patře minoritského kláštera vánoční výstavu „Poezie Vánoc“ zapůjčenou z jihlavského muzea. Výstava představuje ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů. Přístupná je každý den od pondělí do pátku od devíti do pěti hodin a o víkendech od desíti do pěti hodin.

Trubači z radniční věže

KDY: do 23. prosince, každý čtvrtek od 18.00

KDE: Znojmo

Obyvatelé ve Znojmě si mohou užít sváteční atmosféru i díky trubačům. Radniční věž rozezní vždy ve čtvrtek od šesti hodin v podvečer. Navodí tak příjemnou atmosféru při procházce svátečně nasvíceným městem. Hlavní vánoční strom i betlém najdou lidé na Masarykově náměstí. Spojnici s Horním náměstím tvoří Obroková ulice lemovaná stromky zdobenými dětmi ze škol a školek. A na Horním náměstí mohou lidé využít již výše zmiňované kluziště s umělým povrchem.

Dárkový poukaz na epopej

KDY: po dobu adventu

KDE: Moravský Krumlov, Znojmo, Brno

ZA KOLIK: jedna vstrupenka 250 korun

Dárkový poukaz jako vstupenka na výstavu Alfonse Muchy může být pěkný vánoční dárek. Pořídit ho zájemci mohou na pokladně Slovanské epopeje v Moravském Krumlově, ve Znojmě a v Brně. Obdarovaný si pak může rezervovat termín prohlídky kdykoliv během celého příštího roku. Dárkový poukaz mohou lidé ze Znojma a okolí pořídit každý adventní čtvrtek od šesti hodin večer v prodejním okénku regionálních produktů ze Znojemska na Obrokové ulici pod Turistickým informačním centrem v místě, kde sídlí destinační kancelář ZnojmoRegion. V Brně jsou k dostání na centrále cestovního ruchu, Informačním centru To je Brno nebo na TIC Brno na hlavním nádraží.

Vysočina

Vánoční procházka ve Světlé

Kdy: do 6. ledna

Kde: Světlá nad Sázavou

Vánoční procházka městem láká místní i přespolní také letos do Světlé nad Sázavou. A bude se na co těšit. Zájemci se mohou vydat přes most a Wolkerovou ulicí po „modré a stříbrné“ až k prvnímu rybníku. Zpívající ostrov potěší kolemjdoucí každých patnáct minut. Po domluvě s Ježíškem pořadatelé pro děti připravili Andělskou poštu. Na břehu rybníka čeká truhlice na dětská přání a Zvonička pro jejich potvrzení. Z hráze lze pokračovat bez obav kolem potoka. Vyjít z parku je nejlepší světelnou branou u pekáren. Kdo bude mít štěstí, sveze ho připravený koňský povoz. Osvětlená trasa bude dělat radost do Tří králů.

Štědrý den na Horácku

Kdy: od 30. listopadu do 9. ledna

Kde: Žďár nad Sázavou

Jak naši předkové v devatenáctém století prožívali Štědrý den a co přesně se od brzkého rána až do půlnoční mše dělo ve světnici, na dvoře i venku v přírodě? Které štědrovečerní zvyky a rituály měly lidem pomoci nahlédnout do budoucnosti? To i mnohem víc lidé zjistí na výstavě s názvem Štědrý den na Horácku v Regionálním muzeu ve Žďáře nad Sázavou.

Bradavické kouzlo trvá. Harry Potter s kamarády volá děti za dobrodružstvím

Kluziště v Třebíči

Kdy: od začátku prosince, nebo dle počasí

Kde: Třebíč

Milovníci bruslení mohou navštívit umělou ledovou plochu ve sportovním areálu Na Hvězdě na jižním okraji Třebíče. Vstupné zůstává symbolické, a to 50 korun na osobu a jeden blok. Přímo na místě si lze brusle také zapůjčit nebo ve vypsaných termínech nechat vlastní nabrousit. Na Hvězdě nechybí ani možnost občerstvení. Stejně jako loni, se i letos bude provoz odvíjet od případných protiepidemických opatření vyhlášených vládou. Pro aktuální informace o rozpisu bruslení a podmínkách provozu je možné sledovat stránky sportovního areálu na-hvezde.cz. Je tam k dispozici i rozpis hodin pro veřejnost.

Vůně svátků

Kdy: do 6. ledna

Kde: Telč

Vánoční výstava nazvaná Vůně svátků v Městské galerii Hasičský dům láká do Telče. Chce být poučením i inspirací pro všechny, kdo mají tradice rádi a dodržují je. Příchozí se mohou těšit na ukázky pečiva s doprovodnými texty. Doplní je i vánoční výzdoba v podobě stromků, betlémů a měšťanského pokoje o Vánocích.