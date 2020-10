KDY: do 20. 12, denně mimo pondělní

KDE: Boskovice, Židovský obecní dům

ZA KOLIK: vstup volný

Snímky diváka vtáhnou do veselých i smutných slavostních příležitostí. "Židovská historická zkušenost zároveň učí, že v každé, i té nejblaženější pozemské radosti, je vždy obsažen střípek smutku. Při svatebním obřadu ženich rozdupává skleněnou číši na připomínku křehkosti pozemského štěstí a zboření jeruzalémského Chrámu. Židovské srdce v sobě totiž spojuje obojí – radost i smutek," uvedli pořadatelé. Výstava je přístupná od úterý do pátku od deseti do pěti, o víkendech a svátcích od jedné do pěti odpoledne.