KDY: 19. srpna, 19.00

KDE: Blansko, zámek

ZA KOLIK: předprodej začne brzy

Na 19. srpna plánuje nový termín svého koncertu v Blansku mladý písničkář Michal Horák. Vystoupení původně plánované na 24. dubna musel zrušit kvůli omezením nouzového stavu. "Jaro nevyšlo, ale to by bylo, aby nebylo! Takže tohle léto beru všechny svoje instrumenty a jedu svoji první šňůru, tak prosím doražte, ať to není propadák," vzkázal posluchačům muzikant.