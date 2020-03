KDY: 24. dubna, 19.00

KDE: Blansko, Katolický dům

ZA KOLIK: 170 korun

"Píšu písničky o věcech, co mě baví a hraju na kytaru, klavír, foukačku anebo třeba na heligonku po pradědovi. Lítám ze stylu do stylu, ale myslím, že to je všechno hlavně folk. V nejlepších letech jsem vyhrál třeba Czechtalent ve Zlíně, Česko Zpívá anebo Folkový Kvítek. Od čtrnácti let, co hraju, jsem předskokanil, kde se dalo, např. Tomáši Klusovi, Chinaski, anebo Pokáčovi na turné. Jinak jsem si nedávno vydal svoje debutové album s prozíravým názvem Michalovo cédéčko," představil se jednadvacetiletý muzikant.