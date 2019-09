KDY: do 29. září

KDE: Muzeum Blanenska, Blansko

ZA KOLIK: 500 korun za skupinu 2 až 4 účastníků

Hra je inspirovaná životem a dílem vědce a chemika Karla Reichebacha, který na zámku žil a krom jiného vynalezl parafín a umělé potravinářské barvivo. „Spoustu času trávil v laboratoři, vynalézal a kromě toho se moc a moc snažil vynalézt kouzelný lektvar. Pomůžete mu s tím, aby mohl i on opustit laboratoř,“ popsali tvůrci hry, která je pro zájemce přístupná do 29. září, vždy od pátku do neděle, případně v jiný den dle domluvy. Ke vstupu je nutná rezervace telefonicky na 725 952 592 nebo na mailu info@muzeum-blanenska.cz.