KDY: 5. ledna od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: od 100 korun

"Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové jsou parametry závodu psích spřežení Finnmarksløpet, do nějž se opakovaně pouští česká chovatelka huskyů Jana Henychová. V létě Jana pořádá psí tábory pro děti a vydělává si na to, aby se z Jizerských hor mohla přesunout 1 500 kilometrů na sever, do zimního Švédska. Tam se svými čtyřnohými spoluzávodníky zahajuje tříměsíční trénink, často v teplotách hluboko pod nulou. Připravují se na cíl ještě náročnější: zdolání drsného dálkového závodu, který se rok od roku víc profesionalizuje a amatérům jako Jana nastavuje vysokou laťku," lákali kinaři. Vstupenky si lidé mohou koupit na webu kina.