KDY: úterý od 19.30

KDE: Kino, Boskovice

ZA KOLIK: 120 korun

Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Vědecký komplex drtí extrémními tlaky vody a jedinou šancí pro přeživší členy posádky je evakuace pomocí hlubinných skafandrů.

Pak ale zjistí, že jejich zásahy do mořského dna a následné zemětřesení probudily něco, co do této chvíle zůstávalo ukryté pod mořským dnem.