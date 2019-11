KDY: středa 6. listopadu od 18.00

KDE: Knihovna, Blansko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Beseda s novinářem, scénáristou a literárním historikem se zaměří na to, co se s Čechy od revoluce stalo, kam se posunuli a co to vlastně znamená. Pavel Kosatík se podělí i o své osobní vzpomínky coby účastníka různých listopadových událostí v roce 1989.