KDY: středa 23. října od 18.00

KDE: Knihovna, Blansko

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Barbora Tlustá je autorkou první české knihy o stylu zero waste, která shned po vydání stala bestsellerem. Na besedě zazní, co to znamená žít bez odpadu, udržitelným způsobem, být šetrný k životnímu prostředí, k místu, kde žijeme a chceme žít i nadále.