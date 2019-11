KDY: středa 20. listopadu od 17.00

KDE: knihovna, Velké Opatovice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Konkrétně se návštěvnici podívají do Laosu, Thajska, Kambodže a Malajsie. Dozví s více o náboženství a mentalitě tamních obyvatel a aspoň z vyprávění zjistí více o jejich kuchyni. Chybět nebudou ani informace, kterými by se každý měl před cestou do těchto zemí vybavit.