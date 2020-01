KDY: pondělí od 19.00

KDE: Dělnický dům, Blansko

ZA KOLIK: 320/350 korun

Hra si pohrává s myšlenkou, co duchové vlastně dělají. Děj diváky zavede do okamžiku půlnoci, kdy se otevírá možnost pro duchy odejít a splynout s velkým Já. Ale nebude to tak jednoduché.

V představení hrají Lucie Linhartová, Eva Decastelo, Pavlína Mourková, Michal Kavalčík, Jindra Kriegel nebo Bořek Slezáček.