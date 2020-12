KDY: 8. prosince, 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: neuvedeno

"V den, kdy uplyne 130 let od narození Bohuslava Martinů, rozezní klavírní recitál Kristýny Znamenáčkové prázdný evangelický kostel v Boskovicích. Skladbami z raných i posledních let skladatelova života si připomeneme nejen jeho odkaz, ale také význam kultury a jejího sdílení v časech, kdy je to možné jen formou přímého přenosu. Nalaďte www.prostor.wtf/advent a prožijme v předvánočním čase netradiční zážitek ze svých domovů," pozvali pořadatelé.