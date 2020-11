KDY: 27. října,20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun

"Slavná budova v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázqueznebo Rubens, Tizian či Bosch, přesně to je nový dokument Prado – sbírka plná divů, lákali organizároři. Vstupneku k online promítání si zájemci mohou koupit na https://www.kulturaboskovice.cz/kino/akce/prado-sbirka-plna-divu-moje-kino-livehttps://www.kulturaboskovice.cz/kino/akce/prado-sbirka-plna-divu-moje-kino-live.