KDY: 19. srpna 19.00

KDE: Blansko, zámek

ZA KOLIK: 190 korun

"Jaro nevyšlo, ale to by bylo, aby nebylo! Takže tohle léto beru všechny svoje instrumenty a jedu svoji první šňůru, tak prosím doražte, ať to není propadák," vzkázal posluchačům Horák