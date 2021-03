KDY: 3. března 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: 100 korun

"Živvot je krásný i proto, že se nedá naplánovat. Když se šestnáctiletá Milla zamiluje do průšviháře Mosese, je to pro její rodiče noční můra. První setkání s láskou ale probouzí v nemocné Mille novou chuť do života a její energie a touha objevovat brzy otočí celou rodinu vzhůru nohama. S lehkostí a originálním humorem vyprávěné australské drama se stalo diváckým hitem festivalu v Benátkách," lákali kinaři. Vstupneku si zájemci mohou koupit na webu kina.