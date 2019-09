KDY: do 31. října

KDE: Židovský obecní dům, Bílkova ulice, Boskovice

ZA KOLIK: 30 korun, snížené vstuoné 20 korun

Expozice připomíná život na chlapeckém Domově 1 v terezínském ghettu, kde si obyvatelé ustavili vlastní samosprávu a téměř dva roky vydávali časopis. „Do něj ti, kteří čekali na transport do pekla koncentračních táborů, vtělili nejen své vzpomínky, obavy a radosti, ale i poselství pro ty, kteří se dožijí šťastnějších časů. Výstava představuje, v jakých podmínkách chlapci žili a tvořili, i co si společně z časopisu každý pátek četli,“ pospali pořadatelé výstavy, která potrvá do 31. října.