Kdy: pondělí 26. srpna od 21.00

Kde: letní kino, Boskovice

Za kolik: 110 korun

Film vypráví příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. „Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát,“ přiblížili děj hudební komedie pracovníci boskovického kina.



Představení začíná v devět hodin večer.