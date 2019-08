Kdy: pátek 23. srpna od 17.00

Kde: zámek, Boskovice

Za kolik: 80/ 210 korun (rodinné vstupné)

„Pohádka vás zavede do jedné vesnice, kde žije chalupník Kuba. Ten se zakoukal do Marjánky ze statku. Ale paní Lakotová jejich lásce nepřeje a tak musí Kuba do světa. Cestou na něj čeká jistě mnoho nástrah a pokušení,“ přiblížili pořadatelé děj pohádky. Představení začíná v pět hodin odpoledne.