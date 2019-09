Tip Deníku: Janusz zavede do magických And

Blansko – Do středoamerického Peru a do výšin magického pohoří And zavede ve čtvrtek večer návštěvníky blanenské knihovny cestovatel Roman Janusz. Promítání a vyprávění začíná v šest hodin večer v přednáškovém sále ve čtvrtém patře knihovny.

Městská knihovna Blansko. Ilustrační foto. | Foto: Karolína Tomečková

KDY: čtvrtek, 12. září, 18.00

KDE: Blansko. Městská knihovna, Rožmitálova 4

ZA KOLIK: obvyklé vstupné „Přednáška současně zahajuje výstavu nejpůsobivějších velkoformátových fotografií z nevšedních cest za dobrodružstvím Romana Janusze za posledních osmnáct let. Nabídne emotivní příběhy a kouzelné scenérie Kamčatky, hor Altaje na Sibiři, Gruzie, jezera Bajkal, pohoří Sajany, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a dalších málo známých a přitom nádherných míst,“ lákali pořadatelé. Výstava nazvaná cesty opačným směrem potrvá v knihovně do konce října.

Autor: Martin Moštěk