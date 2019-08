Kdy: středa 21. srpna od 21.00

Kde: Letní kino, Boskovice

Za kolik: 290 korun

„Čeká je cestopisný večer s Vandráky Pavlem Liškou a Honzou Révaiem, kteří na své přednášce představí i to, co se nevešlo do jejich cestovatelsko zábavného televizního pořadu. Čas bude i na dotazy diváků a autogramiádu,“ uvedli pořadatelé.