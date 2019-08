Tip Deníku: Děti se na táboře podívají do Moravského krasu

Blansko – Dům přírody Moravského krasu v pondělí 5. srpna zahajuje letní příměstský tábor Puťák. Zážitková akce potrvá do pátku a je určená pro děti ve věku od deseti do patnácti let.

Podzemí v Moravském krasu. Ilustrační foto. | Foto: Petr Zajíček

Kdy: od 5. do 9. srpna

Kde: Blansko, Moravský kras

Za kolik: 1 900 korun „Každý den o půl osmé si lektorky vyzvednou dítě v Blansku na autobusovém nádraží a poté budou pokračovat do nějakého koutu Moravského krasu. Jeden den plánujeme přespání na Domě přírody,“ uvedli pořadatelé příměstkého tábora s tím, že návrat se každý den plánuje o půl čtvrté odpoledne rovněž na blanenském autobusovém nádraží. V ceně je také strava a dostatečné množství nápojů.

Autor: Michal Záboj