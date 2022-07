Narodil jsem se na jihu Čech a vyrůstal v jednom menším šumavském městečku. Proto pro mě stěhování do Brna bylo před pár lety poměrně šokem. Uklidňoval jsem se, že jsem alespoň stále na jihu republiky. Studoval jsem zde žurnalistiku, a i dílem náhody jsem se na mou praxi vydal do Deníku. Vždy jsem měl jeden pracovní sen – dělat cokoliv, co by souviselo se sportem. Už jsem ani nevěřil, že se mi něco takového povede, ale když přišla nabídka ze sportovní redakce, neváhal jsem ani vteřinu.