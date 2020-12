Zemřela hlasatelka a moderátorka Kamila Moučková, symbol vysílání v srpnu 68

Ve věku 92 let zemřela někdejší televizní a rozhlasová hlasatelka Kamila Moučková. Uvedla to dnes na svém webu Česká televize (ČT). Moučková byla tváří protiokupačního vysílání v srpnu 1968, kdy statečně informovala až do vypnutí vysílačů o invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa, i když na ni mířily samopaly sovětských vojáků. Za normalizace pak Moučková čelila perzekucím. Do televize se mohla vrátit až v 90. letech po sametové revoluci.

Kamila Moučková | Foto: Denik.cz

Kamila Moučková jako první hlasatelka Televizních novin oznámila 21. srpna 1968 z obrazovek obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy. Za přítomnosti vojáků se samopaly informovala veřejnost, co se kde děje. Pak ale televize přestala vysílat a hlasatelku z budovy vyvedli vojáci. „O život jsem se nebála, měla jsem vztek,“ líčila později hlasatelka. Přežil koncentrák. Peklo viděl i z druhé strany, jako komunista vedl uranový důl Přečíst článek › Další dny moderátorka uváděla ilegální rozhlasové vysílání. Na televizní obrazovky se ještě na podzim 1968 vrátila. Po upálení Jana Palacha v lednu 1969 podporovala studentské protesty. Kvůli tomu musela z televize odejít a následně dostala zákaz vystupování v médiích. Dvě desítky let myla podlahy či lepila pytlíky, ale odvaha ji neopustila. Jako jedna z prvních například podepsala Chartu 77. Připomeňte si rozhovor s Kamilou Moučkovou: Hlasatelka Kamila Moučková: První uznání jsem hodila Husákovi na hlavu Přečíst článek › Až po revoluci v roce 1989 se mohla vrátit do médií. Moderovala například televizní cestovatelský pořad Objektiv a působila jako zprávařka v pražské Svobodné Evropě. V roce 2013 dostala cenu Arnošta Lustiga za udržení a rozvoj hodnot, jakými jsou odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Ve stejném roce jí také prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy. "Každý z nás je ale jinak silný, s tím jsme přišli na svět. A tak neodsuzujme ty slabší," řekla po zisku ceny Arnošta Lustiga. Zeman se opřel do České televize. Je to součást opozice, řekl Přečíst článek › Narodila se roku 1928 v Jihlavě a od roku 1942 žila u prarodičů na Horním městě v Polné. „Měšťanskou školu v Polné ukončila 4. třídou. Zde se také vyučila u dentisty Josefa Svatoše zubní techničkou a zapojila se do kulturního života,“ uvedl Jan Prchal z Klubu za historickou Polnou. Kamila Moučková hrála s polenskými ochotníky divadlo, zpívala v místním pěveckém sboru, s bývalými členy zrušeného Sokola hrála odbíjenou. Po návratu matky z koncentračního tábora žila opět v Jihlavě. V krajském městě také působila jako herečka, v letech 1946 až 1948 měla angažmá v Horáckém divadle. Pak se stala hlasatelkou rozhlasu a následně televize.

Autor: Redakce, ČTK