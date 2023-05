Možná si myslíte, že když jste na chlup podobní známé filmové hvězdě, přináší vám to řadu pozitiv. Třeba si i říkáte, že byste chtěli vypadat víc jako Jennifer Lopez nebo Steven Seagal. Ovšem muž, který je věrnou kopií Toma Cruise, to cítí jinak. Dvojník amerického herce celý život cítí, že žije slávou někoho jiného a dlouho mu trvalo, než svou roli a podobu přijal.

„Každý den mi někdo říká, že vypadám jako Tom Cruise. Naprostá většina lidí, kteří si všimnou mé podobnosti s Tomem, má pocit, že s ním navázala spojení. Vůbec si ale neuvědomují, jak zvláštní zátěž a odpovědnost to pro mě vždy bylo, je a bude,“ vysvětluje Miles Fisher, který je po celý svůj život denně zastavován lidmi, kteří ho, jak píše The Hollywood reporter, srovnávají s jedním nejslavnějších herců na světě.

Pak ho ale napadlo, že by podobnost s úspěšným hercem mohl přijmout jako svou výhodu, na které postaví kariéru. Začal proto natáčet videa na sociální sítě a velice brzy ho začaly sledovat zástupy lidí.

„Líbilo se mi pozorovat, jak počet zhlédnutí mých videí překračuje hranice milionu,“ tvrdí Miles, který v tu chvíli pochopil, kudy v životě jít. I přesto, že se neustále ptá sám sebe: „Jsem to ale doopravdy já, koho sledují?“ Jak ale můžete vidět na jeho instagramovém profilu, podoba je skutečně ohromující. I když je vše ve skutečnosti trochu jinak.

Na svou roli si začal zvykat

Když vám lidé začnou říkat, že vypadáte jako filmová hvězda, začnete nejspíš přemýšlet nad tím, zda by se to nedalo nějak zúročit a jestli se tedy filmovou hvězdou skutečně nestát.

„Začal jsem proto studovat herectví, abych všem dokázal, že nejsem jen ten kluk, co je podobný Tomu Cruisovi. Bohužel jsem selhal. Ale pak jsem si řekl. Co kdybych místo toho, abych se snažil skrýt svou podobnost, ji naopak využil? Co kdybych to dělal tak, aby nikdo nepoznal rozdíl,“ mluví o prvotních plánech stát se „falešným“ Tomem Cruisem Miles Fisher.

Počátky na sociálních sítích

Miles Fisher se spojil s belgickým umělcem Chrisem Umém, jedním z průkopníků technologie, jež používá umělou inteligenci. S její pomocí byl schopen transportovat tvář Toma Cruise v reálném čase na tvář Milesovu.

„Udělal jsem 15sekundové video, ve kterém vystupuji na svém dvorku a poslal jsem ho Chrisovi. O dva dny později mi vrátil zpět video, ve kterém jsem viděl nejslavnější filmovou hvězdu, jak se prochází po mém dvorku. Vypadalo to až šíleně skutečně. Nerozuměl jsem tomu, co jsem sledoval,“ mluví o prvním deep fake videu, které natočil a které se okamžitě stalo virálním.

Deep fake technologie



Jedná se o realistickou úpravu videa za použití umělé inteligence. Upravována je především tvář zobrazených osob, čímž lze docílit velmi věrné změny mimiky, podoby i řeči jednotlivých aktérů videa. V praxi to znamená, že s touto technologií lze vkládat osobám do úst slova, která nikdy neřekly, či provádět záměny postav a podobně. „Kvalita videa a věrnost záměny se navíc neustále zvyšuje, což může do budoucna znamenat řadu bezpečnostních i dalších rizik,“ jak informuje například E-bezpeci.

Na TikToku si proto Miles založil účet s názvem @DeepTomCruise a pokračoval v tom, co začal. Jeho videa většinou získají milionové sledovanosti během jednoho nebo dvou dní.

Prolomení soukromí Toma Cruise

Miles si myslí, že jsou jeho videa tak úspěšná i proto, že Tom Cruise obecně platí za legendu, která o svém soukromí nikdy nemluví a jeho příznivci tak nemají možnost vidět ho v běžném životě.

„Představa Toma Cruise na TikToku je ze své podstaty absurdní. Je tím posledním, kdo by o to stál. Proto mi představa, že ho vidím dělat každodenní věci, připadala jako velice zábavný obsah,“ vysvětluje princip svého účtu dvojník Toma Cruise.

„Z nuly na čtyři miliony jsem se dostal za dva dny. Desítky tisíc komentářů, ve kterých byli prakticky všichni přesvědčeni, že se koukají na Toma Cruise. Nesrovnávali mě s ním, byli přesvědčeni, že jsem on,“ raduje se z úspěšného nápadu Miles.

Věří, že lidi zkrátka baví představa, že Tom Cruise dělá běžné věci, či věci, o kterých nikdo netušil, že umí: jako třeba žvýkat žvýkačku od lízátka, mluvit španělsky, japonsky, tančit bláznivě na zahradě či předvádět magii a hrát na kytaru.

„Určil jsem si pravidla, a ta jsem vždy dodržoval. Žádné laciné výstřely z Toma, nic osobního o něm, ani o jeho rodině nebo náboženství. Nejen, že to není moje věc, ale věděl jsem, že bych se dostal do pasti,“ vysvětluje dvojník, který k dotvoření své podoby využívá moderní technologie.

Vždy se snažil vytvářet spíš taková videa, která jsou zakořeněná v prosté radosti ze života a každodenních zážitků.

Technologie, která má budoucnost

I přesto, že technologie deep fake představuje i dle předních odborníků velká rizika, musíte uznat, že je to funkce skutečně magická a lze s její pomocí dosáhnout opravdu vydařených iluzí. Miles je proto přesvědčen, že získal herci pozitivní viralitu a že přispěl k současnému povědomí a oblíbenosti Toma Cruise i mezi čerstvými třicátníky. Nikdy navíc nechtěl filmovou legendu nijak urazit a narušovat její soukromí.

„Věřím, že můj profil znamená hodně i pro zvýšení celosvětového povědomí o této výkonné nové technologii. Jak ale její potenciál roste, je i čím dál tím více zranitelná vůči škodlivému využití. To je však výzva, které čelí především její průkopníci. Obsah generovaný umělou inteligencí bude stále více přístupný, tudíž je nutné, aby došlo k vytvoření osvědčených postupů, jak tyto problémy řešit,“ říká s veškerou vážností Miles Fisher.