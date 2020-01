Odrazovým můstkem a vodítkem pro volbu adekvátního oblečení bývá samotná pozvánka. Na ní je většinou uveden předepsaný dress code, tedy vyžadovaný styl oblečení - nejčastěji v koktejlovém stylu.

Na fádní oblečení rovnou zapomeňte. „S takovým stylem si na večírku nevystačíte. Ženy by měly zvolit příhodné koktejlové šaty. Pro formální a firemní akce nejsou vhodné "mini" ani příliš hluboké dekolty. Šaty pro tyto příležitosti by měly zakrývat stehna a končit maximálně tři prsty nad kolenem. U mužů se očekává oblek v tmavších odstínech. Doplnit by ho měl motýlek, či kravata velmi jemných vzorů a hedvábné textury," uvedla Petra Koutná z rodinné oděvní firmy Koutný.

Smoking a dlouhá večerní róba

Pokud je na pozvánce uveden Black Tie, muž musí bezpodmínečně přijít ve smokingu.

"Nosí se na nejvýznamnější večerní události. Poznáte ho podle tradičních šálových límců na saku, které jsou potažené lesklým hedvábím. U levnějších provedení polyesterem. Oblek doplňuje sněhobílá košile s přeloženými manžetami a stojáčkem pro motýlka. Motýlek a lampasový pás, který nahrazuje obyčejný opasek, musí být ve stejné barvě. Tradiční černý lze nahradit elegantním tmavomodrým či extravagantní variantou v rudé barvě,“ sdělila Petra Koutná.

Ke smokingu jsou pak přípustné pouze vyleštěné lakýrky. Pro ženu jsou adekvátním oblečením dlouhé večerní šaty, uzavřené lodičky a malá kabelka.

Jednoduché šaty, extravagantní doplňky

Každá žena touží být obdivována, je však důležité, aby se nestala středem pozornosti. Měla by se držet jednoduchého pravidla. Pokud má výstřední barvu či vzor šatů, měly by být jednoduchého střihu. K nim si pak může dovolit maximálně jeden extravagantní šperk.

Etiketa udává, že je nepřípustné přijít na formální večerní akci bez punčoch. Na formální večerní akce proto volte punčochy a obuv s plnou špičkou. Kabelka by měla být malá a ladit s ostatními doplňky. V rámci příprav by žena neměla zapomenout na manikúru a pedikúru. Večerní líčení a účes mohou výsledný dojem podtrhnout. S dokonalým doladěním skvěle pomůže profesionální vizážistka.

Muži, kterým čouhá sláma z bot

Většina mužů, ačkoliv se situace hodně zlepšila, se stále dopouští prohřešků v oblékání. Mezi ty nejčastější patří nepadnoucí oblek, ve kterém se cítí nepohodlně a mnohdy také nepatřičně. "Vycpávky u oblekového saka nesmějí být krátké, nebo naopak - neměly by přesahovat hranu ramene. Rukáv saka má správně končit v místě, kde se ohýbá zápěstí a manžeta košile má přesahovat rukáv saka maximálně o 1 až 1,5 cm. Pas kalhot by měl být situován zhruba 2,5 cm pod pasovou linií," vysvětlila Petra Koutná.

„Obleky se prodávají s dlouhými nohavicemi, aby šly přizpůsobit výšce postavy. S obuví musí tvořit jeden záhyb," dodala Koutná.

K obleku patří vyleštěné kožené boty typu oxford nebo derby, přičemž jejichž barva by měla ladit s opaskem kalhot.

A co mužům ještě poradí Petra Koutná? "U saka se zapíná jen horní knoflík. Dokonalý outfit lze zabít nevhodným svrchníkem, proto by k obleku měli nosit kabát."