Prozradíte, jak pečujete o svou pleť? Starám se o ni tak, že se každý večer pečivě odličuju a ráda střídám krémy, protože mám pocit, že si tělo na daný krém vždycky zvykne, a co si budeme povídat, jak člověk stárne a vrásky se prohlubují, už ten krém potom nemá takový efekt. Alespoň to tak vnímám.

Sázíte na estetické zákroky?

Sázím na kosmetiku, přičemž raději používám přírodní než chemickou. K radikálním estetickým zákrokům jsem zatím nedospěla, ale v určitém věku už krémy tolik nepomáhají a je třeba tělu trochu pomoci, aby pořád vypadalo dobře.

Ten okamžik u vás teď nastal?

Ano, nastal. Do něčeho invazivního bych asi nešla, ale na nějaké laserové a udržovací věci si klidně troufnu. Člověk, zvláště našeho povolání, se musí udržovat a vypadat co nejdéle dobře. Proto se v poslední době snažím si třeba i neopalovat obličej. A když jedu k moři a nejdu zrovna do vody, nosím neustále klobouk nebo kšiltovku a snažím se alespoň trošku tu pleť chránit. Spousta věcí je ale samozřejmě geneticky daných.

Zdědila jste dobré geny po rodičích?

Když se podívám na svou maminku, vidím, že má jemnou pleť a má vrásky, i když je po nějakém zákroku. Pak si vždycky říkám, že s genetikou stejně nikdo nehneme, a řeším to proto zatím jemně.

Spousta dívek odkoukává péči o pleť od maminek. Dělala jste to také, nebo jste si našla vlastní cestu?

Vzhledem k tomu, že jsem od puberty točila, věděla jsem poměrně záhy, že je důležité si tu pleť každý den pořádně odlíčit. To dodržuji i na divadle, kde na nás míří světla a pleť dostává hodně zabrat. A samozřejmě dělám i tu běžnou pleťovou hygienu. Když jsem byla malá, byly tu na trhu asi tři krémy, takže nebylo moc co odkoukávat, ale zrovna mazání krémem je podle mě důležité. Také se snažím dodržovat pitný režim, protože s jeho nedostatkem kůže rychleji usychá, takže o ni pečuji nejen zvenku, ale i zevnitř.