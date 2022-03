Jejími oblíbenými moderátory, které považuje za mistry svého řemesla, jsou například Karel Šíp, Marek Eben, Jan Kraus nebo Tereza Kostková.

Každý sál má osobité kouzlo, nikde nechci zklamat, říká Andrea Tögel Kalivodová

V pořadu pouštíte a chystáte se pouštět i své písně nazpívané v němčině, angličtině a mnoha dalších jazycích. Který jazyk vám v tomto ohledu dělal největší problémy?

Asi nejtěžší pro mne bylo zpívat v těch jazycích, které vůbec neovládám, a to je japonština, chorvatština a maďarština. Musela jsem si nejprve nechat přeložit obsah textu, abych věděla, o čem zpívám. Proto jsem také u každé z těchto písní musela mít vedle sebe i odborného textového poradce.

Roli moderátorky jste si už vyzkoušela, ale na rozhlasových vlnách je to, tuším, vaše premiéra.

Několikrát jsem měla možnost moderovat různé televizní pořady, jako například Sejdeme se na výsluní, Dlouhá noc s Helenou, To je showbyznys anebo oblíbený berlínský pořad Ein Kessel Buntes, ve kterém jsem nejen zpívala, tančila a stepovala, ale zároveň jsem ho i celý moderovala v němčině. Moderovat vlastní rozhlasový pořad jsem doposud neměla příležitost, a proto mě tato nabídka velmi potěšila, a přeji si, abych jeho prostřednictvím zpříjemnila každé sobotní dopoledne všem posluchačům. Už mám nějaké to natáčení Sladkého mámení za sebou… Samozřejmě že jsem měla jisté obavy, jestli to zvládnu. Ale po prvních větách ze mne tréma spadla.

Na začátku kariéry jste natáčela své první písně v tehdejším Československém rozhlasu, teď se do budovy na Vinohradech znovu vracíte. Dalo by se říct, že kruh se uzavírá. Co vidíte, když se ohlédnete za svými rozhlasovými začátky?

Když zavzpomínám na období roku 1964–65, kdy právě tam vznikaly moje první nahrávky za doprovodu Tanečního orchestru Československého rozhlasu, řízeného dirigentem Josefem Vobrubou nebo Karlem Krautgartnerem, vybavuje se mi ta spousta krásných hudebních projektů, které ve spolupráci s rozhlasem vznikly.

U příležitosti vašich červnových narozenin se chystáte na turné, které bude mít přes 20 koncertů. To je obdivuhodné číslo. Jak se připravujete na to, abyste takový fyzický výkon zvládla?

Trénuji hlas a sportuji, abych si udržela dobrou kondici. Na turné se již velmi těším. Je to pro mě velký závazek, a proto se snažím být jak po pěvecké, tak po tělesné stránce připravena na nápor, který mě čeká.

Kde vás tedy můžeme v nejbližší době vidět a slyšet?

Celé turné začne 1. dubna v Karviné. Navštívíme třeba i Vsetín, Třeboň, Ostravu, Pardubice, Karlovy Vary, České Budějovice, Bratislavu, Zlín a dvakrát pražskou Lucernu. O konkrétních termínech a dalších koncertech u nás i na Slovensku se můžete informovat na mých webových stránkách.