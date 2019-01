Blanensko /TIPY NA VÍKEND/ – O nadcházejícím víkendu si přijdou na své hlavně milovníci umění a všeho krásného. Otevírá se totiž řada výstav, a to nejen v galeriích a výstavních síních.

V zámku v Lysicích připravují výzdobu pro akci Žluté jaro na zámku, která potrvá od soboty dva týdny. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Už v pátek začíná tradiční jarní výstava cibulovin v boskovickém Arboretu Šmelcovna. Přímo na záhonech tak milovníci kytek uvidí kvetoucí narcisy, tulipány či modřence. Cibulky si mohou i koupit. Hlavně rodiny s dětmi určitě nevynechají zookoutek, který je už pár let součástí arboreta. „Jsou tady k vidění zakrslá plemena dříve běžně chovaných hospodářských zvířat – ovce, kozy, králíci, slepice i exotičtí ptáci, jako andulky a korely,“ zve na prohlídku majitel arboreta Josef Janků.

Pohledem na jarní kytky usazené do historických interiérů šlechtického sídla se mohou ještě o tomto víkendu těšit návštěvníci lysického zámku. „Květinová aranžmá jsou tentokrát laděna hlavně do žluté barvy. K vidění budou ještě tuto sobotu a neděli od deseti do šestnácti hodin,“ uvedla kastelánka Martina Medková Rudolfová.

Vernisáže

O víkendu začíná také série výstav v různých galeriích. V sobotu ve dvě hodiny odpoledne bude v Galerii Otakara Kubína v Boskovicích zahájena výstava obrazů Dany Pacákové Koně a krajiny, která potrvá do dvacátého dubna.

V Galerii Domino v Letovicích je zase možné už od pátečního večera vidět obrazy Vysočiny. Ty tam do osmadvacátého dubna vystavuje Helena Puchýřová a Bohumil Puchýř. Jejich pohledy na Vysočinu doplní figurální keramika Ladislavy Břečkové.

Několik nových výstav otevřou také v Blansku. Už v pátek v pět hodin odpoledne to budou hned dvě výstavy v tamním muzeu sídlícím na zámku. V malé síni budou až do šestadvacátého června k vidění plastiky Rudolfa a Emila Hlavicových. Zámecké sklepení zaplní výrobky z keramiky zastupující slavné keramické dílny Blanenska. „Návštěvníci uvidí například výrobky keramiků z Olomučan, Kunštátu nebo Letovic,“ řekl Jindřich Čeladín, který výstavy připravil. Novou pastvu pro oči nabídne od neděle také blanenská Galerie Ve Věži. Až do druhého května ji budou zdobit obrazy malované voskem autorky Emilie Vitouchové.

Uvedou poslední reprízu

S novou výstavou přicházejí v neděli také v knihovně v Lysicích. Obrazy, medaile a plastiky tam bude do pětadvactého dubna vystavovat Ludvík Vašina. Rovněž v neděli, v půl páté, zahájí ve Společenském centru v Adamově výstavu obrazů Moniky Bízové nazvanou Já jsem.

O víkendu o sobě dají vědět amatérští divadelníci. V sobotu od sedmi hodin večer ochotnický soubor LMD Kunštát sehraje poslední reprízu své nejnovější hry Koko aneb Kdo zabil Ala Kapouna, kterou vystřídá koncert Silent Hill. V neděli od šesti hodin večer v rájeckém K–áčku předstoupí před publikum tamní divadelníci s muzikálovou komedií Ducháčkové.

Vážení čtenáři, seriál Tipy na víkend najdete také v tištěné podobě každý pátek v Blanenském deníku Rovnost.