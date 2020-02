Bruno Zwicker

* 17. února 1907 Knínice

+ 30. září 1944 Osvětim, Polsko

Narodil se v rodině židovského obchodníka v Knínicích. Po gymnáziu v Boskovicích studoval filozofickou fakultu v Brně. Spolupracoval se zakladatelem brněnské sociologické školy Inocencem Arnoštem Bláhou a stal se redaktorem Sociologické revue. Působil také jako pedagog na několika brněnských gymnáziích.

Během války už Bruno Zwicker nemohl publikovat a odstěhoval se zpět k rodičům do Knínic, odkud byla celá rodina v listopadu 1941 deportována do Boskovic. 15. března 1942 odjela rodina do Terezína, kde se Bruno Zwicker stal vychovatelem a učitelem. 28. září 1944 byl společně se svými rodiči a sestrou deportován do Osvětimi, kde byl hned další noc zavražděn v plynové komoře.