Svitávka /HISTORIE OD PODLAHY/ – Denně po silnici I/43 kolem starožitnictví nazývaného U Labutě prosviští tisíce aut. Málo z řidičů ale tuší, jak zajímavou historii skrývá budova nacházející se za zatáčkou a železničním podjezdem ve směru od Svitav na Brno v katastru Svitávky na Blanensku. Bývalé poštovní a přepřahací stanici z osmnáctého století Deník Rovnost věnuje další díl seriálu Historie od podlahy.

Budova U Labutě pochází z roku 1767, kdy ji nechal postavit řád premonstrátů. | Foto: DENÍK/Petr Dvořáček

Stavba je památkově chráněná. Podle dnešního majitele Františka Kupsy pochází z období pozdního baroka. Roku 1767 ji nechal postavit řád premonstrátů, který ji vlastnil a pronajímal. To dodnes dokládá výrazný erb s kardinálským kloboukem, biskupskou mitrou a vztyčeným dvojitým cyrilometodějským křížem. „V dolní části erbu jsou dva oválné štíty. Na pravém je vyobrazen svatý Štěpán, který byl patronem hradišťského kláštera, na levém pohoří s knížecí korunou a dvěma hvězdami, což je osobní znak opatů. Písmena PW a AG, umístěná po stranách erbu, jsou počátečními písmeny slov Pavel Václavík, německy psáno s dvojitým W, a abbas gradicensis, tedy opat hradišťský," říká syn majitele David Kupsa.

Stejný erb má i fara v nedalekých Cetkovicích, která byla rovněž ve správě posledního hradišťského opata Václavíka. „Podařilo se mně najít ještě jeden hostinec U Labutě, který je téměř identický s naší stavbou. Stojí v obci Ustín nedaleko Olomouce, rovněž je to původní stavba premonstrátů s erbem," přidává zajímavost David Kupsa.

Za vlády Josefa II. objekt sloužil jako poštovní a přepřahací stanice pro poštovní a formanské vozy a hostinec. Stál totiž u důležité císařské silnice, které se říkalo Pražská. „Vedla od Sebranic na Letovice, právě kolem hostince U Labutě," doplňuje František Kupsa.

Proč se nazývá U Labutě, se nepodařilo Kupsům zjistit. Na nejstarších mapách není žádná vodní nádrž. Nedaleko teče pouze řeka, která měla před úpravami různá slepá ramena, ale do blízkosti stavby nezasahovala.

O zájezdním hostinci U Labutě se zmiňuje Ela Švabinská v knize Vzpomínky na mládí. Rod této manželky malíře Maxe Švabinského pocházel právě z domu U Labutě. Její předek Viktor Patzner tam býval poštmistrem. Měl deset dětí, z nich nejstarší byla veselá a bystrá dcera Babetka. „Z té doby je známo, že se U Labutě zastavil i sám císař Josef II. a Babetka spolu s dalšími dětmi od něj dostala dukát," listuje v knize František Kupsa.

Krátce po císařské návštěvě přišel rozkaz, kterým byl Viktor Patzner povýšen na vrchního poštmistra na císařské silnici v Jihlavě. Rodina se odstěhovala, ale Babetka zůstala. Provdala se za svoji zdejší lásku, muzikanta Josefa Dapeciho, a přestěhovala se do podsedku ve Svitávce.

Babetka s Josefem měli tři dcery a dva syny. Nejmladší dcera byla babičkou Ely Švabinské, která rodinnou historii povyprávěla při své poslední návštěvě U Labutě svitáveckým ženám. Zemřela v Praze v roce 1967 ve věku 88 let.

Ve svém posledním dopise přátelům napsala: „Na nic se netěším, jenom, spěchej, Labutičko s tou zimou, ať už je pryč, a je tu slunko, teplo, kvetoucí stromy a ptáčci. Pak se zase na Labuti setkáme."

Kolem roku 1882 si hospodu se svým kamarádem pronajal Augustin Hýbl z Letovic, vyučený kovář, který dostal práci v Löw-Beerově továrně ve Svitávce. „Podle pověsti spolu objevili chodbu, kterou prý využívali pro svůj úkryt podvodníci a lupiči, když okrádali pocestné," přidává další zajímavost František Kupsa.

K této historce se vrací i Marcela Dyčková ze Svitávky, která má na budovu řadu vzpomínek. „Labuť je pro mě návrat do dětství. Jako fungující hospodu si ji již nepamatuji, ale často jsem navštěvovala bývalou hostinskou Marii Rerychovou, která nás vodila po již prázdných prostorách objektu. Vyprávěla nám o erbu a také nás zavedla do rohu bývalého sálu. Ona sama v úhlopříčném rohu něco šeptala a my jsme to díky akustice zřetelně slyšeli. To prý využívali loupežníci, kteří v takovém rohu sedávali a krásně slyšeli, jakou tržbu měli kupci sedící v protilehlém rohu. Pak si na ně počíhali, oloupili je, a co ukradli, ukryli v tajné chodbě, kterou jsme jako děti marně hledaly. Stará paní bydlela v boční části, tam nám při návštěvách ukazovala starou knihu hostů, fotografie a zpívala písničku o Labuti," vypráví Dyčková.

Její maminka na Labuť vzpomíná jako na vyhlášený zájezdní hostinec, který vedli manželé Měšťanovi. Na housle tam hrával muzikant s přezdívkou Doné a dělali tam výborné poháry.

Rod Kupsů je vlastníkem objektu od roku 1898. „Objekt zakoupil v dražbě od Marie Šustrové rolník ze Sebranic František Kupsa (*1859). Ten hospodu pravděpodobně pronajímal. Od roku 1909 na Labuti hospodařil jeho syn František Kupsa (*1885) a jako vyučený řezník zde provozoval řeznictví a uzenářství, hostinec pronajímal. Ten tehdy budovu hodně opravil," vysvětluje nynější majitel.

Kupsovi dům vlastnili i v padesátých letech dvacátého století, kdy už byl hostinec v nuceném pronájmu Restaurací Blansko. Později se mění název z hostince na motorest U Labutě. Ten sloužil až do roku 1984, kdy byla provozovna na popud vlastníka objektu krajskou hygienou uzavřena z důvodu dlouholetého nevyhovujícího stavu sociálního zařízení a kuchyně. Pak tam Jednota měla v pronájmu sklad nábytku. Od roku 1990 až dosud je tam prodejna starožitnictví.

Nynější vlastník František Kupsa je majitelem domu od roku 2006. „Postupně jsem vše začal opravovat. Vyměnili jsme okna, dvakrát jsme kompletně opravili fasádu, nechali jsme odvětrat zdivo, spravit střechu a další věci. Loni v létě jsme zde objevili původní takzvanou černou kuchyni. Nechali jsme odstranit nepůvodní strop a nyní je místnost kompletně rekonstruována," dodává Kupsa. Ten zájemcům všechny prostory rád ukáže.

PETR DVOŘÁČEK