Adamov /HISTORIE OD PODLAHY/ – Lichtenštejnové měli se Švýcárnou u Adamova velké plány. Chtěli tam vybudovat železité lázně. Brzy ale svůj záměr přehodnotili a z budovy udělali zájezdní hostinec nejvyšší kvality. Od poloviny dvacátého století začal jeho pozvolný úpadek. Už se zdálo, že budova připomínající typickou alpskou chatu dočista zchátrá, ale před několika lety ji získal Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen. Postupně se mu daří celému areálu vracet původní krásu a snad i význam. Deník Rovnost mu věnuje další díl seriálu Historie od podlahy.

Švýcárna se nachází v hlubokém Josefovském údolí, ve středu chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Poblíž je známá jeskyně Býčí skála a Stará huť. „Přesné datum vzniku budovy není známé. Našli jsme trámy, na kterých byl pravděpodobně letopočet 1800, ale nulou na konci si nejsme jistí, může to být i šestka nebo devítka. Důležitější je, že doložitelně stála v roce 1850," uvedl předseda článku Modrý kámen Robert Kubáň.

Z historie se toho příliš nedochovalo. „Lichtenštejnové vlastnili celý areál hutí. Víme, že zde chtěli zbudovat železité lázně, ve kterých by používali strusku z huti. Jak to mělo přesně fungovat, nevíme," řekl Ondřej Merta z Technického muzea v Brně. Podle Kubána byly lázně v provozu rok, ale nevyplácely se, takže je majitelé po roce zavřeli. „Místo nich budovu upravili na zájezdní hostinec, který se stal jedním z nejvyhlášenějších v okolí. Nocovala v něm i Marie Terezie," dodal. Hostinec fungoval ještě mnoho desítek let. Měl dokonce vlastní elektrárnu, která zásobovala elektřinou celé okolí.

V padesátých letech dvacátého století nechala tehdejší komunistická vláda Švýcárnu znárodnit. Prostory využila pro nápravný ústav, později sloužily jako lesní byty dělníků a nakonec tam vzniklo školicí centrum pionýrů. Celý objekt pomalu chátral. Nejhůře na tom byly střechy, kterými dovnitř zatékalo, a dřevo začalo hnít. Po roce 1989 přešla Švýcárna do Fondu dětí a mládeže. Její záchrana se však ještě nekonala.

Přišla až s rokem 2006, kdy ji zakoupil Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen. Během následujících dvou let noví majitelé získali peníze ze soukromých zdrojů, objekt oddlužili a pustili se do oprav. „Kvůli penězům bylo potřeba zahájit co nejdříve provoz. Opravili jsme proto jen to nejnutnější s tím, že další úpravy budou probíhat postupně v následujících letech," vysvětlil Kubáň.

Za vynaložené úsilí byli odměněni titulem Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje za rok 2009. O pět let později obsadili třetí místo, ale zároveň získali speciální ocenění, čehož si Kubáň váží ještě více.

Areál Švýcárny tvoří čtyři větší a dvě menší budovy. Hlavní, v níž byly původní železité lázně, dnes slouží k ubytování hostů. Společně se seníkem jsou památkově chráněné. Právě seník je možná ještě starší. V něm jsou dílny starých řemesel nebo velký společenský sál. Zbývající dvě budovy tvoří sklady s kotelnou a kuželkárna. Kuželky se v ní však nehrají. Je to jen historický název.

Modrý kámen postupně areál rozšiřuje. „Nedávno jsme otevřeli lesní bar, za seníkem stavíme hospodářskou budovu a uvažujeme i o lesním minihotelu, kde by mohli lidé nouzově přespat za dobrovolný příspěvek," poznamenal Kubáň.

Ekologické volnočasové centrum Švýcárna nabízí řadu služeb. Pořádá programy zaměřené na rozvoj osobnosti, navštěvují ho školy, konají se v něm svatby a další akce. Je i dobrovolnickým centrem. „Bývám tu jednou až dvakrát týdně, pomáhám, s čím je třeba. Hrozně se mi líbí to místo a lidé v něm," řekla dobrovolnice Zuzana Škopová.