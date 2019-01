Lysice /ROZHOVORY SE STAROSTY/ – V čele městysu Lysice už třetí volební období stojí pětačtyřicetiletý Luděk Baláč (zvolen za ČSSD). Spolu s ním městečko, kde žijí necelé dva tisíce lidí, vedou i oba stejní místostarostové jako v předchozích letech.

Starosta Lysic Luděk Baláč. | Foto: archiv obce

Starosta říká, že v rozhodnutí znovu kandidovat ho utvrdila podpora od lidí. „Jejich důvěru nechci ani toto volební období zklamat,“ plánuje.

Rozhodoval jste se dlouho, jestli budete znovu kandidovat ve volbách, když jste za sebou měl už osm let práce na radnici?

Lidé se mě před volbami hodně ptali, jestli budu znovu kandidovat, cítil jsem jejich podporu. A také jsem chtěl pokračovat v trendu rozvoje městyse, který jsem v Lysicích před osmi lety nastavil. Takže to rozhodování bylo poměrně jednoduché.

V Lysicích s převahou vyhrála ČSSD, za kterou jste kandidoval. Byla tentokrát povolební vyjednávání v něčem jiná než po předchozích volbách?

Ani ne. Všechny rozhovory šly poměrně rychle, hladce, jednoduše, nebylo žádné velké dohadování. Byli jsme si vědomi, že jsme vyhráli, ale to neznamená, že bychom neposlouchali nikoho jiného. Oslovili jsme všechny kandidující subjekty a domluvili se na té podobě rady, jaká je.

Čím to je, že ČSSD zaznamenává v Lysicích takový úspěch ve volbách?

I když jsme téměř dvoutisícová obec, je to zde pořád podobné jako na vesnici. Proto je to tady hlavně o lidech, ne o politice. Tím nechci snižovat program ČSSD, ale domnívám se, že se tady volili spíš lidé než strany, protože všichni se tady dobře znají.

Co považujete za nejdůležitější věci, které je potřeba v Lysicích co nejdřív řešit?

Chceme například posílit vodovodní řad. Ne že bychom měli takovou krizi s vodou, ale chceme řešit problematiku vody z hlediska budoucího rozvoje obce v příštích deseti až dvaceti letech, protože to bude potřeba. Stejně jako ve většině obcí musíme dále upravovat silnice, chodníky, obecní budovy. Budeme hledat také prostor pro novou bytovou výstavbu.

Chystáte stavby nějakých bytů nebo přípravu pozemků pro stavbu rodinných domů?

Máme vytipovanou lokalitu směrem k Žerůtkám, kde bychom chtěli pokračovat ve stavbě rodinných domů. Ovšem příprava pozemků, zejména co se týče zasíťování, je velmi nákladná. Každopádně to máme v plánu, většina těch pozemků patří obci. V současné době už neuvažujeme o stavbě bytů, v posledních letech jsme jich postavili téměř třicet. Teď se zaměříme na přípravu pozemků, aby si lidé mohli bydlení stavět sami.

Za vašeho starostování jste získali celorepublikový titul Obec přátelská rodinám. Co děláte dál proto, abyste takovou obcí byli i v budoucnu?

Získání titulu pro nás bylo příjemným překvapením, protože komise byla velmi náročná. Chtěli bychom ten trend, který jsme nastolili, udržet. Dostali jsme za titul i finanční odměnu, která směřovala zase do podpory v této oblasti, především na činnost dětí a seniorů, na dovybavení dětských hřišť a tak dále. A v tom chceme určitě pokračovat.

Za poslední roky se v Lysicích vystřídala dlouhá řada provozovatelů koupaliště. Jak to vypadá nyní, máte už někoho nastálo?

Já doufám, že tento dlouholetý problém už je vyřešen. Od loňska máme provozovatele, se kterým je velmi dobrá spolupráce. Proto jsme se rozhodli, že budeme ve spolupráci pokračovat. Na koupališti chceme letos dělat další úpravy, vybudovat například hřiště pro plážový volejbal.

Internetové stránky městysu dlouhodobě nejsou příliš aktuální ani pestré, plánujete s tím něco udělat?

Přiznám se, že je moc nepohlížím. Což určitě napravím a uvidíme, co s tím. Teď na tuto otázku nedokážu odpovědět.

V některých městech mají velké problémy s udržením kina, například v Letovicích teď uvažují, že se bude úplně rušit. Vy máte velký areál letního kina. Jak vypadá jeho budoucnost?

Asi před třemi týdny jsme měli jednání s provozovatelem kina a zatím ho hodláme udržet. Letos budeme dělat úpravy plátna a další nezbytné věci, údržbu areálu. Je nám jasné, že tak za dva za tři roky budeme muset řešit, co s kinem dál. Digitalizace je totiž neúprosná, ale je to tak nákladná věc, že my kino digitalizovat nemůžeme. Chtěli bychom jej udržet, ale je otázka, jak to dopadne. Zatím určitě pojede dál. Návštěvnost sice není moc valná, ale v posledních letech je stabilní.

Jako starosta jste byl u toho, když se z Lysic stal městys. Změnilo se tím pro Lysice něco?

Je to určitě prestižní věc, je to i určitý návrat k tradicím. Ale že by se něco změnilo, to ani ne.

Když byste se přenesl v budoucnu do roku 2014, kdy bude končit vaše další volební období, tak jaké Lysice byste rád viděl?

Chtěl bych to, co zatím vždycky. Aby bylo vidět, že se zase něco udělalo, chtěl bych vidět spokojené lidi kolem sebe, aby obec fungovala, nebyla moc zadlužená. Pak to bude v pořádku. I když se samozřejmě nejde zavděčit všem, chtěl bych udělat všechno pro to, aby se tady lidem žilo dobře.

Další díly seriálu Rozhovory se starosty najdete ZDE