Blanensko – /FOTOGALERIE/ – V seriálu Blanenského deníku Rovnost Po stopách smírčích křížů přiblížíme putování Zdeňka Přibyla z Ráječka. Ten se cestám za nevšedními památkami věnuje posledních pět let a za tu dobu už dorazil, většinou na kole, ke dvěma stovkám smírčích křížů a křížových kamenů. Doprovod mu dělá manželka Lea a kamarádi.

V tomto díle se vypravíme za smírčími kříži a křížovými kameny do okresu Brno-venkov do obce Sokolnice a Podolí. A také do Těšan. | Foto: ZDENĚK PŘIBYL

Za kamennými památkami se turista z Ráječka vydává do různých koutů republiky. „V dnešním díle se vypravíme do okresu Brno-venkov do obce Sokolnice a Podolí. A také do Těšan," přiblížil další putování Přibyl.

Do obce Sokolnice vyrazil Přibyl jen s kusými informacemi o poloze další kamenné památky. „Věděli jsme, jak má kříž vypadat. Měl stát na nějakém náměstíčku poblíž stožáru. Projeli jsme dědinou, a nic. Vracíme se, odbočujeme do další ulice a trefa. Z ohrádky z řetězů na nás vykukuje pěkný macek. Voláme na kluky, co jdou ze školy, a poprosíme je o fotku. Na oplátku fotíme i je, snad se časem tady najdou a vzpomenou si na blázny, co fotili nějaké kříže," pousmál se při vzpomínce na pátrání po kříži turista z Ráječka.

Kniha Kamenné kříže Čech a Moravy kříž popisuje jako neobvykle vysoký kamenný kříž. Tvarem a rozměry je podobný křížům v západních Čechách, na Moravě je spíše výjimečný. Vročení 1798 zřejmě nedatuje jeho původ. Podle dobových pramenů stojí kříž nad místem hromadného hrobu z doby bitvy tří císařů u Slavkova. Další zdroj uvádí, že souvisí s putováním slovanských věrozvěstů.

V obci Podolí bylo hledání kamene jednoduché. Stál totiž kousek od obecního úřadu. „Vedle úřadu je po pravé straně ulice a kámen stál v ní. Asi po sto padesáti metrech," upřesnil Přibyl.

Křížový kámen má na sobě vytesaný reliéf latinského kříže. Podobně jako v obci Sokolnice není původ kamene jasný. Údajně měl stát opět na místě hrobů francouzských vojáků. Další pověst uvádí, že je spojený se slovanskými věrozvěsty.

Další kámen si turista z Ráječka vyfotografoval v obci Těšany. Stál vedle kovárny a z obou stran na něm byl vytesaný reliéf latinského kříže. „Pod ním je v betonu nápis ‚smírčí kříž 1670'. Dříve prý stával u silnice do Hodonína. Podle dobových pramenů měl být opět spojený s putováním Cyrila a Metoděje," dodal Přibyl.

